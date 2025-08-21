Gửi xe ở đâu, 'săn' vị trí nào đẹp để xem tổng hợp luyện diễu binh 2/9

Đến sớm 5-6 tiếng, ưu tiên di chuyển bằng xe buýt và tàu điện, mang theo đồ ăn... là một số điều người dân cần lưu ý để có trải nghiệm đi xem diễu binh trọn vẹn, an toàn.

Lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) dự kiến có khoảng 40.000 người tham dự, với lực lượng, phương tiện lớn chưa từng có trong lịch sử. Ảnh: Duy Hiệu.

Vào 20h ngày 21/8, buổi tổng hợp luyện lần 1 cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ diễn ra. Đây là lần đầu toàn bộ khối diễu binh, diễu hành A80 hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Nếu có kế hoạch đến theo dõi, người dân cần có sự chuẩn bị kỹ càng.

Đến sớm 5-6 tiếng, "săn" vị trí đẹp

Trong số 6 lực lượng tham gia lễ diễu binh, diễu hành 2/9 ở Quảng trường Ba Đình, lực lượng diễu binh, diễu hành gồm: 4 khối nghi trượng, 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (26 khối quân đội và 17 khối công an), các khối quân đội nước ngoài (khối quân nhân Nga, Lào và Campuchia đã tới Hà Nội).

Sau khi đi qua lễ đài, các đội hình chia ra nhiều hướng về điểm tập kết, chi tiết lộ trình dự kiến xem tại đây.

Đồ họa: Phan Nhật.

Vị trí đẹp trên vỉa hè để theo dõi các khối diễu binh rất hạn chế. Vì vậy, nếu muốn có view đẹp, mọi người nên đến sớm 5-6 tiếng so với giờ bắt đầu, thậm chí sớm hơn để đánh giá, lựa chọn chỗ đứng. Gợi ý một số vị trí có tầm nhìn đẹp xem các khối diễu binh, diễu hành:

Ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo

Ngã tư Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học

Ngã tư Hàng Khay - Tràng Tiền

Sân vận động Quần Ngựa

Nút giao Cửa Nam - Tràng Thi

Đi phương tiện gì

Người dân nên tính toán trước các tuyến đường khi đi từ nhà để thuận tiện di chuyển, nên sử dụng phương tiện công cộng như xe buýt, metro để tránh ùn tắc, quá tải.

Metro Hà Nội đang khai thác 2 tuyến:

Cát Linh - Hà Đông: Xuất phát từ ga Yên Nghĩa, thuận tiện cho người dân khu vực các huyện cũ Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai và quận cũ Hà Đông, Thanh Xuân. Tàu đi thẳng đến ga Cát Linh, rất gần đường Nguyễn Thái Học, Kim Mã - trục chính của đoàn diễu binh, diễu hành.

Xuất phát từ ga Yên Nghĩa, thuận tiện cho người dân khu vực các huyện cũ Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai và quận cũ Hà Đông, Thanh Xuân. Tàu đi thẳng đến ga Cát Linh, rất gần đường Nguyễn Thái Học, Kim Mã - trục chính của đoàn diễu binh, diễu hành. Nhổn - Ga Hà Nội (khai thác đến Công viên Thủ Lệ): Phù hợp với người dân ở các huyện cũ Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức và quận cũ Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm. Khu vực ga Nhổn có bãi gửi xe lớn, người dân có thể gửi phương tiện cá nhân ở đây. Tuyến kết thúc tại Công viên Thủ Lệ, ngay đầu đường Kim Mã - gần khu vực diễu hành.

Trong ngày 21/8, tàu sẽ chạy từ 5h30 đến 24h (kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ). Giãn cách 6 -10 phút/chuyến, trong khung giờ kéo dài áp dụng giãn cách 10 phút.

Bên cạnh tàu điện, nhiều tuyến xe buýt hướng về phía trung tâm thành phố cũng có lộ trình đi qua hoặc dừng gần các trục đường Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Trần Phú - Hoàng Diệu, nơi diễn ra lễ diễu binh:

09A: Bờ Hồ - Điện Biên Phủ - Kim Mã - Cầu Giấy - Nguyễn Hoàng Tôn

Bờ Hồ - Điện Biên Phủ - Kim Mã - Cầu Giấy - Nguyễn Hoàng Tôn 22A: Bến xe Gia Lâm - Long Biên - Trần Phú - Kim Mã

Bến xe Gia Lâm - Long Biên - Trần Phú - Kim Mã E09: Khu đô thị Smart City - Đại lộ Thăng Long - Nguyễn Thái Học - Hoàng Diệu - Quán Thánh - Hồ Tây

Khu đô thị Smart City - Đại lộ Thăng Long - Nguyễn Thái Học - Hoàng Diệu - Quán Thánh - Hồ Tây 32: Bến xe Giáp Bát - Lê Duẩn - Trần Hưng Đạo - Kim Mã - Xuân Thủy - Nhổn

Bến xe Giáp Bát - Lê Duẩn - Trần Hưng Đạo - Kim Mã - Xuân Thủy - Nhổn BRT: Bến xe Yên Nghĩa - Lê Trọng Tấn - Lê Văn Lương - Giảng Võ - Kim Mã

Nếu di chuyển bằng phương tiện cá nhân, người dân có thể gửi xe tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong (do UBND TP Hà Nội bố trí phục vụ nhân dân tham dự Lễ kỷ niệm), Vincom Nguyễn Chí Thanh, Công viên Thủ Lệ, toà nhà Lotte, chung cư khu ngoại giao đoàn, Công viên Thành Công...

Chi tiết cấm đường

Nhằm phục vụ cho buổi tổng hợp luyện lần 1, Công an TP Hà Nội tiến hành tổ chức cấm triệt để lưu thông các phương tiện trên nhiều tuyến đường trong khoảng thời gian từ 11h30 ngày 21/8 đến 3h ngày 22/8 (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm).

Sự kiện diễu binh, diễu hành dịp 2/9 sẽ có sự xuất hiện của loạt khí tài quân sự hoành tráng. Ảnh: Việt Linh.

Cụ thể, cấm đường Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Thanh Niên, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Chùa Một Cột, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây.

Ngoài ra, cấm phố Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Yên Phụ, Cửa Bắc, Đội Cấn, dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền), Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

Mang theo đồ ăn

Vì thời gian chờ đợi khá dài, chưa kể việc di chuyển sau sự kiện không dễ dàng, người dân nên đem theo sẵn nước uống, thức ăn nhẹ như bánh mì, xúc xích, hoa quả ít nước. Nên chuẩn bị một chiếc ghế gấp hoặc miếng bạt nhỏ để ngồi trong lúc chờ đợi.

Trong các ngày sơ duyệt, tổng duyệt và lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, UBND TP Hà Nội cũng triển khai phương án đảm bảo cung ứng nhu yếu phẩm (nước uống, lương khô, bánh ăn liền), chỗ che mưa, che nắng, các tuyến xe buýt phục vụ miễn phí cho nhân dân và du khách, nhất là người già từ các địa phương về Hà Nội, tại các cửa ngõ thủ đô.

Sau nhiều tháng luyện tập, hàng chục nghìn chiến sĩ đã sẵn sàng cho hoạt động diễu binh, diễu hành dịp 2/9. Ảnh: Việt Linh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Hà Nội ngày 21/8 dự báo có lúc mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Người dân nên bôi kem chống nắng, mặc trang phục thoải mái, đem theo ô, mũ rộng vành, áo mưa gọn nhẹ phòng trời mưa.

Bên cạnh đó, một chiếc quạt cầm tay sẽ rất hữu dụng khi trời nắng nóng hoặc giữa chốn đông người khó thở. Mang theo sạc dự phòng để có đủ pin sử dụng cho cả ngày dài, ghi lại những hình ảnh đáng nhớ, cũng là điều cần lưu tâm.

Đi vệ sinh ở đâu

Nhằm phục vụ người dân và du khách xem diễu binh, diễu hành, thành phố Hà Nội tiến hành bố trí 612 nhà vệ sinh lưu động cùng 479 điểm vệ sinh xã hội hóa miễn phí.

Cụ thể, trung tâm của sự kiện được bố trí 230 điểm; 203 điểm tại khu vực tập kết các khối trước diễu binh; 90 điểm phục vụ khu vực sau diễu binh; 75 điểm dọc các tuyến phố dành cho người dân và 14 điểm tại 5 địa điểm bắn pháo hoa lớn trên địa bàn.

Các nhà vệ sinh sẽ được đánh số, phân chia nam - nữ để người dân tiện sử dụng. Bên cạnh đó, thành phố cũng vận động các cơ quan, trường học, bệnh viện, nhà dân cho phép sử dụng miễn phí khoảng 400 nhà vệ sinh khác.

Trên một số trang mạng xã hội, nhiều người từng có kinh nghiệm tham gia xem diễu binh, diễu hành ở TP.HCM dịp 30/4 còn khuyên nên đem theo bỉm phòng hờ. Nghe có vẻ hài hước, song đây là biện pháp đáng cân nhắc khi lượng người tập trung tại các điểm quá đông và phải chờ đợi trong thời gian dài mà không muốn "mất chỗ".