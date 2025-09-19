H’Hen Niê tự hào với 'dầu ăn cho trái tim' sản xuất từ đồng lúa Việt

Với H’Hen Niê, lựa chọn dầu gạo lứt không chỉ là bí quyết chăm sóc trái tim khỏe mạnh mỗi ngày, mà còn là cách lan tỏa niềm tự hào về sản phẩm giá trị từ chính quê hương.

Được trích ly từ lớp màng cám gạo lứt, phần giàu dinh dưỡng nhất của hạt gạo với nhiều dưỡng chất quý giá cho trái tim, dầu gạo lứt được tin dùng và sử dụng ngày càng phổ biến trong việc nấu nướng thức ăn hàng ngày ở các quốc gia phát triển phương Đông lẫn phương Tây.

Lý do dầu gạo lứt được ưa chuộng

Tại châu Á, đặc biệt là Nhật Bản - đất nước có tuổi thọ cao nhất thế giới nhờ thói quen ăn uống lành mạnh, dầu gạo lứt được người dân ưu ái và sử dụng phổ biến đến mức họ gọi dầu gạo lứt là “dầu ăn của trái tim” nhờ những lợi ích vượt trội cho sức khỏe tim mạch. Hiện nay, hơn 40% các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học tại quốc gia này đã chuyển sang sử dụng dầu gạo lứt để chế biến bữa trưa và bữa tối cho học sinh.

Ở các nước phương Tây, dầu gạo lứt được xem là “thực phẩm tốt cho sức khỏe”. Nhờ thành phần axit béo cân bằng và giàu dưỡng chất quý, dầu gạo lứt đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) và nhiều tổ chức tim mạch các quốc gia đưa vào trong những khuyến nghị về chế độ ăn lành mạnh, tốt cho tim.

Dầu gạo lứt trở thành lựa chọn quen thuộc của người tiêu dùng ở các quốc gia phát triển nhờ những lợi ích nổi bật đối với sức khỏe tim mạch.

Theo các tài liệu khoa học đã được công bố, dầu gạo lứt chứa hàm lượng đáng kể dưỡng chất Gamma Oryzanol có lợi cho sức khỏe tim mạch. Dưỡng chất Gamma Oryzanol trong dầu gạo lứt có tác dụng làm giảm cholesterol xấu, ngăn ngừa hình thành mảng bám trong thành mạch, vốn được xem là một trong những tác nhân thầm lặng gây ra nguy cơ tai biến, đột quỵ và các bệnh lý tim mạch.

Hoa hậu H’Hen Niê tự hào về dầu gạo lứt Việt Nam

Vốn là người con của Tây Nguyên, Hoa hậu H’Hen Niê - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2018 - luôn mang theo sự mộc mạc, giản dị và niềm tự hào dân tộc để bước ra thế giới. Đối với nàng hậu, những giá trị bản địa, từ văn hóa, con người đến những nông sản đều cần được trân trọng và tự hào lan tỏa. Chính vì thế, từ khi đăng quang, H'Hen Niê luôn nỗ lực truyền cảm hứng, gắn liền hình ảnh của mình với những nét đẹp đặc sắc của Việt Nam. Trong hành trình ấy, cô dành tình cảm đặc biệt cho những sản phẩm có nguồn gốc từ những cánh đồng lúa trù phú của Việt Nam - nơi làm nên vị thế nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới.

Vì vậy, khi biết có những thương hiệu như Simply đã phát huy lợi thế nguồn nguyên liệu dồi dào từ cánh đồng lúa và đầu tư công nghệ trích ly hiện đại để sản xuất thành công dầu gạo lứt, Hoa hậu H'Hen Niê càng thêm cảm mến, tự hào. Bởi với cô, chăm sóc trái tim luôn là điều quan trọng nhất. Trái tim không chỉ là nền tảng của sức khỏe thể chất, mà còn là cội nguồn của lòng nhân ái.

“Một trái tim khỏe mạnh mới đủ sức để thực hiện ước mơ và đủ bao dung để yêu thương mọi người. Khi trái tim ấy được nuôi dưỡng từ những nguyên liệu, sản phẩm tốt lành được làm ra từ chính quê hương mình thì ý nghĩa càng trở nên trọn vẹn và đẹp đẽ hơn rất nhiều”, Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ.

H'Hen Niê dành tình cảm đặc biệt cho những sản phẩm đi ra từ những cánh đồng lúa trù phú của Việt Nam.

Giờ đây, khi bắt đầu bước vào hành trình làm mẹ, H’Hen Niê ý thức được rằng trái tim mình mang nhiều trọng trách hơn, nhiều sự kết nối hơn. Điều này khiến cô càng trân trọng việc chăm sóc đúng đắn cho sức khỏe trái tim bằng dinh dưỡng. Theo đó, dầu gạo lứt Simply vẫn luôn được H’Hen Niê lựa chọn sử dụng. H’Hen Niê chia sẻ, một chế độ dinh dưỡng tốt cho tim nên được bắt đầu từ việc lựa chọn cho cơ thể những sản phẩm, nguyên liệu có thành phần tốt cho sức khỏe tim mạch.

“Để giữ tim khỏe, dù bận rộn bao nhiêu tôi vẫn cố gắng duy trì lối sống và chế độ dinh dưỡng khoa học. Tôi thường kết hợp việc tập luyện đều đặn, nghỉ ngơi hợp lý, giữ tinh thần lạc quan với chế độ ăn tăng cường rau xanh, hạn chế thực phẩm chứa nhiều cholesterol và sử dụng chất béo có lợi như việc sử dụng dầu gạo lứt trong nấu nướng hàng ngày”, H’Hen Niê cho biết.

Dầu gạo lứt Simply 100% nguyên chất, được trích ly từ lớp màng cám gạo lứt của những cánh đồng lúa Việt Nam trù phú, giàu dưỡng chất quý giá Gamma Oryzanol giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch. Do đó, đây không chỉ là lựa chọn mang lại sự an tâm cho trái tim cả gia đình, mà còn là niềm tự hào mà H’Hen rất muốn lan tỏa.

Hoa hậu H’Hen tự tin lựa chọn dầu gạo lứt Simply 100% nguyên chất cho các bữa ăn gia đình và mong muốn lan tỏa đến mọi người.

Theo đó, cũng trong clip gần đây trên trang Facebook cá nhân, nàng hậu cũng đã bật mí công thức dinh dưỡng cho mẹ bầu, trong đó dầu gạo lứt Simply là một nguyên liệu không thể vắng mặt.

Không chỉ chinh phục người đẹp dân tộc Ê Đê, dầu gạo lứt Simply còn chinh phục các thị trường khó tính như Australia, New Zealand, được nhiều người mệnh danh “dầu ăn của trái tim” có chất lượng cao, đáng tin cậy đến từ Việt Nam.