Hà mã Moo Deng có bài hát riêng bằng 4 thứ tiếng

Chú hà mã lùn nổi tiếng nhất thế giới sắp chinh phục làng nhạc với bài hát đầu tay "Moodeng Moodeng" được dịch ra 4 thứ tiếng để phục vụ người hâm mộ trên toàn cầu.

"Ca sĩ" Moo Deng đang gặp gỡ giới truyền thông tại vườn thú Khao Kheow. Ảnh: Bangkok Post.

Ca khúc sôi động có tên Moodeng Moodeng được GMM Music - công ty âm nhạc lớn nhất Thái Lan - sản xuất và cho ra mắt trên kênh Youtube GMM Sauce, nền tảng video ngắn của họ vào thứ tư (13/11), theo Bangkok Post.

Được sáng tác bằng tiếng Thái bởi nhà sản xuất nổi tiếng Muanpetch Ammara, Moodeng Moodeng đã được dịch sang tiếng Anh, Trung Quốc và Nhật Bản. Bài hát có thời lượng 50 giây này mang giai điệu vui nhộn, sôi động không kém gì tính cách của chú hà mã con tại Vườn thú Khao Kheow ở Chon Buri (Thai Lan), với lời bài hát đảm bảo sẽ lưu lại trong tâm trí người nghe.

Moodeng Moodeng deng deng deng.

Moodeng Moodeng Boing Boing.

Mummy mummy play with me,

Please mummy come play with me,

Bounce with me mum,

Are you ready?

Hip-hip hooray!

Ông Attaporn Sriheran, Giám đốc Tổ chức Công viên Động vật học Thái Lan, bày tỏ sự vui mừng khi thành công hợp tác cùng GMM ghi lại sự đáng yêu của Moo Deng vào những giai điệu, mang đến niềm vui cho người hâm mộ trên thế giới.

"Bên cạnh niềm vui từ âm nhạc, chúng tôi hy vọng dự án này sẽ thu hút nhiều du khách đến thăm các sở thú ở Thái Lan để nâng cao nhận thức của họ về việc bảo tồn động vật hoang dã", ông Attaporn nói.

Jamorn Jirapaet, phó giám đốc GMM Music Creator, cho biết ý tưởng của dự án là tạo ra những bài hát hấp dẫn, bắt tai để mọi người có thể hát theo và sử dụng nó cho nội dung trên mạng xã hội.

Người hâm mộ hiện có thể xem cả bốn phiên bản của Moodeng Moodeng trên YouTube và nghe trên các nền tảng phát trực tuyến như Joox, Spotify, Apple Music, iTunes Store và Plern.

Trong tuần tới, bài hát Moodeng Little Hippo sẽ tiếp tục được "trình làng".

Người hâm mộ chú hà mã lùn có thể tải xuống miễn phí trong kho nhạc chuông và nhạc chờ của khách hàng AIS và True hoặc thông qua Line Melody đối với người dùng Line.