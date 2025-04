Hà Nội áp dụng 'Vành đai an toàn đường sắt' trên phố cà phê đường tàu

Trong khi chờ chính quyền địa phương xử lý các hàng quán kinh doanh không phép, Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT - Công an TP.Hà Nội) đã lập vành đai an toàn trên phố cà phê đường tàu.

Công an phường tổ chức rào chắn, phòng ngừa du khách vào khu vực tàu chạy.

Theo Công an TP Hà Nội, tuyến phố cà phê đường tàu giới hạn từ ngã tư Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học đến ngã ba Trần Phú - Lý Nam Đế và kéo dài hơn 200 m trên cao, đã trở thành điểm kinh doanh cà phê, mặc dù chưa được phép.

Đây là nơi người dân và khách du lịch tập trung đông đúc, để check-in khoảnh khắc tàu chạy qua. Tuy nhiên, việc này tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông, đặc biệt là khi các quán cà phê lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt.

Du khách tham quan được CSGT mời di chuyển ra khỏi khu vực tàu chạy.

Sau 1 tuần triển khai, mô hình mới đã phát huy hiệu quả.

Để duy trì trật tự an toàn giao thông, Đội CSGT số 1 đã phối hợp cùng Công an các phường Điện Biên, Cửa Đông tổ chức cắm chốt và thường xuyên tuần tra, xử lý các vi phạm. Trước mỗi khung giờ tàu chạy, lực lượng chức năng sẽ tổ chức rào chắn, tuần tra, yêu cầu các quán cà phê không bày bán và lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt. Người dân và du khách cũng được yêu cầu di chuyển ra ngoài phạm vi tàu chạy. Hoạt động này đã giúp hạn chế tình trạng người dân và du khách tập trung tại các quán cà phê trong hành lang an toàn đường sắt để check-in khi có tàu chạy qua.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Ninh, Đội trưởng Đội CSGT số 1 cho biết: “Trong khi chờ chính quyền địa phương xử lý các hàng quán kinh doanh không phép, đơn vị chủ động hàng ngày bố trí tổ tuần tra làm nhiệm vụ kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm an toàn đường sắt. Sau hơn một tuần triển khai, mô hình “Vành đai an toàn đường sắt” đã bắt đầu phát huy hiệu quả. Cùng với sự vào cuộc của chính quyền địa phương, hy vọng “phố cà phê đường tàu” sẽ không còn là điểm phức tạp về nguy cơ mất an toàn giao thông trong thời gian tới.