Hà Nội, Đà Nẵng, Đà Lạt 'hot' nhất dịp 2/9

Hà Nội, Đà Nẵng và Đà Lạt là 3 điểm đến nội địa được nhiều du khách Việt tìm kiếm dịp lễ Quốc khánh. Trong khi đó, top 3 địa điểm quốc tế gọi tên Bangkok, Singapore và Seoul.

Bạn trẻ chụp ảnh áo dài tại ngõ "cờ đỏ sao vàng" ở Hà Nội. Ảnh: Việt Hà.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9, kết hợp với đại lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (A80), ngành du lịch nội địa ghi nhận sự dịch chuyển rõ rệt từ Nam ra Bắc. Đây cũng là kỳ nghỉ dài ngày cuối cùng trong năm - cơ hội để nhiều người thực hiện chuyến đi cuối hè, tận hưởng thời gian bên gia đình, bạn bè hoặc trải nghiệm một hành trình mới.

Theo dữ liệu của nền tảng du lịch số Booking.com, xu hướng tìm kiếm năm nay cho thấy sự cân bằng giữa nhu cầu khám phá trong nước và trải nghiệm văn hóa quốc tế. 41% du khách Việt bày tỏ mong muốn đi du lịch vào các dịp nghỉ lễ, trong đó không ít người kết hợp tham gia sự kiện, lễ hội hoặc tận hưởng thiên nhiên.

Dịp Quốc khánh năm nay, Hà Nội trở thành tâm điểm nhờ chuỗi sự kiện văn hóa - nghệ thuật sôi động trong dịp Quốc khánh. Theo khảo sát trong kỳ nghỉ lễ 2/9 (tính từ 29/8 đến 3/9), 31% du khách Việt chọn đi du lịch để hòa mình vào các sự kiện lớn, biến thủ đô thành "điểm hẹn" cho cả du khách cá nhân, gia đình và nhóm bạn.

Trước đó, nền tảng đặt phòng Agoda cho biết lượng tìm kiếm Hà Nội cho kỳ nghỉ lễ 2/9 tăng ở mức "đáng kinh ngạc" với 4.418% (tương đương 44 lần) so với cùng kỳ năm ngoái, dựa trên số liệu từ ngày 1/4-20/5 cho các ngày nhận phòng giai đoạn 30/8-3/9.

Cảnh người dân kéo lưới dưới ánh bình minh ở biển Sơn Trà, Đà Nẵng. Ảnh: Linh Huỳnh.

Xếp thứ hai trong danh sách tìm kiếm của Booking.com là Đà Nẵng - điểm đến yêu thích của nhiều du khách trong và ngoài nước. Đà Nẵng vốn sở hữu nhiều bãi biển trong xanh, rừng núi hùng vĩ, hệ thống các khu nghỉ dưỡng, khách sạn sang trọng và nhiều hoạt động trải nghiệm, là điểm đến lý tưởng cho cả nghỉ dưỡng lẫn khám phá.

Đà Lạt đứng thứ ba trong top điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều nhất, với 56% du khách lên kế hoạch cho chuyến đi gắn với thiên nhiên, nhờ khí hậu mát mẻ, cảnh quan thơ mộng và nhiều hoạt động vui chơi ngoài trời.

Các điểm đến khác góp mặt trong top 10 nội địa gồm Nha Trang (Khánh Hòa), TP.HCM, Vũng Tàu (TP.HCM), Huế, Hội An (Đà Nẵng), Phú Quốc (An Giang) và Mũi Né (Lâm Đồng), mỗi nơi đều mang bản sắc và nét đẹp riêng, đang chờ du khách khám phá.

Trong top điểm đến quốc tế "được lòng khách Việt, Bangkok (Thái Lan) đứng đầu danh sách nhờ vị trí gần, chi phí hợp lý và trải nghiệm ẩm thực, mua sắm phong phú.

Singapore gây chú ý khi tăng ba bậc so với năm ngoái, nhờ sự kết hợp giữa hiện đại và văn hóa truyền thống.

Tháng 9 cũng là lúc các quốc gia Đông Bắc Á bước vào mùa thu lãng mạn, vì vậy Seoul (Hàn Quốc) và Tokyo (Nhật Bản) tiếp tục thu hút khách "săn" thu, trải nghiệm nhịp sống đô thị năng động.

Ngoài ra, các điểm đến như Kuala Lumpur (Malaysia), Hong Kong (Trung Quốc), Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), Sydney (Australia), Thượng Hải (Trung Quốc) và Osaka (Nhật Bản) cũng nằm trong top 10 điểm đến quốc tế được tìm kiếm nhiều nhất bởi nền ẩm thực đa dạng, hoạt động giải trí và sự thuận tiện khi di chuyển.