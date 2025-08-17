Hà Nội đã rực rỡ

Hà Nội những ngày giữa tháng 8, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu đã được chính quyền và người dân treo trang trọng trên hàng loạt tuyến phố để chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Phố Hàng Mã (phường Hoàn Kiếm) rực rỡ sắc đỏ vàng của cờ hoa, tạo nên khung cảnh hào hùng đặc trưng của Thủ đô trong những ngày hướng về lịch sử.

Nhiều tuyến phố như Hàng Lược, Ấu Triệu, Hỏa Lò, Nguyễn Quang Bích... được người dân trang trí cờ hoa, băng rôn hướng về đại lễ lớn.

Nhiều cửa hàng tại phố Hàng Mã bày bán hàng loạt các sản phẩm hưởng ứng Quốc khánh 2/9. Các mặt hàng như áo ,cờ hoa, nón lá... đều mang màu sắc rực rỡ của lá cờ đỏ sao vàng.

Những tuyến phố cờ hoa trở thành điểm chụp ảnh yêu thích của đông đảo bạn trẻ trong tà áo dài và những phụ kiện gắn liền hình ảnh Tổ quốc. Cờ hoa, nón lá, khăn quàng đỏ... được nhiều người chuẩn bị kỹ lưỡng để hoàn thiện bức ảnh lung linh hướng về đại lễ của dân tộc.

Từng hàng cờ hoa thẳng tắp được người dân treo lên, phố phường dần được phủ kín sắc màu rực rỡ của lá cờ Tổ quốc.

Ghi nhận trên đường Độc Lập (phường Ba Đình) chiều 13/8, hàng loạt biểu tượng, băng rôn khổ lớn chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh được bố trí đẹp mắt, thu hút sự chú ý từ người dân và du khách.

Những tấm áp phích, băng rôn nét vẽ cách điệu và trang trọng, thể hiện không khí hào hùng trong những ngày tháng lịch sử của dân tộc.

Mặc dù không gian tại Lăng Bác bị thu hẹp khi cơ quan chức năng thi công lắp đặt sân khấu chuẩn bị cho ngày lễ lớn, rất đông du khách và người dân vẫn tìm đến đây để lưu lại những khung hình đáng nhớ.

"Không gian quảng trường Ba Đình rất đông người dân và du khách tới chụp ảnh. Ai cũng diện lên mình những trang phục như áo dài, tay cầm cờ hoa, phụ kiện rực rỡ màu đỏ vàng của lá cờ Tổ quốc khiến tôi rất tự hào và muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhân dịp đại lễ", Nguyễn Thị Dinh (bên trái, phường Long Biên) cho biết.

Gia đình anh Nguyễn Văn Hiện và chị Hoàng Thị Thương đi từ Bắc Ninh tới Lăng Bác để chụp hình kỷ niệm dịp lễ. "Gia đình đã ấp ủ từ lâu để tới Hà Nội chụp một bộ hình để lưu lại kỉ niệm cho các con dịp lễ lớn. Chắc chắn ngày 2/9 cả gia đình sẽ có mặt ở đây để theo dõi lễ diễu binh, diễu hành".

