Hà Nội được du khách yêu thích thứ 11 thế giới

Theo thống kê mới nhất dựa trên dữ liệu tìm kiếm toàn cầu, Hà Nội lọt top 15 thành phố được du khách yêu thích nhất thế giới.

Du khách quốc tế trải nghiệm phố cà phê đường tàu Hà Nội. Ảnh: Việt Hà.

Tạp chí Time Out của Anh vừa công bố danh sách 15 thành phố được khách du lịch yêu thích nhất thế giới, trong đó Hà Nội xếp ở vị trí thứ 11.

Danh sách này được xây dựng dựa trên phân tích xu hướng tìm kiếm về chuyến bay, khách sạn và hành trình của du khách toàn cầu, do công ty bảo hiểm du lịch InsureandGo thực hiện.

Danh sách 15 thành phố "được lòng" du khách nhất thế giới cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt trong xu hướng du lịch toàn cầu. Tokyo đứng đầu bảng, theo sau là Rio de Janeiro (Brazil), Bắc Kinh (Trung Quốc) và Lucerne (Thụy Sĩ).

Hà Nội là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt, đứng ở vị trí thứ 11, xếp trên các điểm đến lớn như Jakarta (Indonesia), Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina).

Hà Nội nổi bật nhờ sự kết hợp hài hòa giữa nét đẹp cổ kính và hơi thở hiện đại, lưu giữ trọn vẹn vẻ hoài cổ của khu phố cổ, những di tích và công trình kiến trúc lịch sử, đồng thời đón nhận sự phát triển không ngừng của một đô thị năng động.

Gần 13 triệu lượt khách quốc tế đến Hà Nội trong 5 tháng đầu năm. Ảnh: Việt Hà, Châu Sa.

Theo báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội, trong 5 tháng đầu năm, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 12,77 triệu lượt, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, du khách quốc tế đạt 3,16 triệu lượt, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2024; du khách nội địa đạt 9,61 triệu lượt, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 51,94 nghìn tỷ đồng , tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Sở đánh giá lượng khách quốc tế đến Hà Nội có sự tăng trưởng ổn định, từ các thị trường trọng điểm như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp và Mỹ.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang, ngành du lịch Thủ đô chuẩn bị bước vào giai đoạn tăng tốc, trong đó ưu tiên đầu tư phát triển sản phẩm du lịch văn hóa, định hướng xây dựng mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn, cũng như phát triển du lịch cộng đồng gắn với bản sắc dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ phát triển các dòng sản phẩm thế mạnh như: du lịch ẩm thực, du lịch MICE, du lịch chăm sóc sức khỏe, cùng loạt sản phẩm mới như: du lịch thể thao mạo hiểm, du lịch sông Hồng, du lịch thực tế ảo và các trải nghiệm đêm tại quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ.

15 thành phố được khách du lịch ưa chuộng nhất gồm: Tokyo (Nhật Bản), Rio de Janeiro, (Brazil), Bắc Kinh (Trung Quốc); Lucerne (Thụy Sĩ), Kuwait (Kuwait), Seville (Tây Ban Nha), Chicago (Mỹ); Belize (Belize), Chiang Mai (Thái Lan), Tbilisi (Georgia); Hà Nội (Việt Nam); Nassau (Bahamas); Jakarta (Indonesia); Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina). 15 thành phố bị khách du lịch "quay lưng": gồm Havana (Cuba); Miami (Hoa Kỳ); Kingston (Jamaica), Nadi (Fiji), Gdańsk (Ba Lan), Las Vegas (Hoa Kỳ), Apia (Samoa); Stockholm (Thụy Điển); Brussels (Bỉ), Berlin (Đức), London (Vương quốc Anh), Wellington (New Zealand), Singapore (Singapore), Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất - UAE); Delhi (Ấn Độ).