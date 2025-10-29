Hà Nội lọt top 20 thành phố hạnh phúc nhất thế giới

Qua khảo sát hơn 18.000 cư dân toàn cầu, tạp chí Time Out của Anh công bố bảng xếp hạng 20 thành phố hạnh phúc nhất thế giới, trong đó Hà Nội góp mặt ở vị trí 17.

Hà Nội trong mắt du khách Philippines, ảnh chụp tháng 10. Ảnh: Japheth Graspela.

Time Out khảo sát hơn 18.000 người dân trên toàn cầu cho báo cáo thường niên, tạo nên bảng xếp hạng thành phố đáng sống nhất thế giới. Đáp viên được hỏi về văn hóa, ẩm thực, cuộc sống về đêm, khả năng đi bộ, chi phí sinh hoạt, chất lượng cuộc sống và đặc biệt: "Bạn có hạnh phúc ở nơi mình đang sống không?"

Kết quả cho thấy Abu Dhabi (UAE) dẫn đầu với tỷ lệ phản hồi tích cực gần như tuyệt đối, theo sau là Medellín (Colombia) và Cape Town (Nam Phi) - những đô thị sở hữu khí hậu dễ chịu, thiên nhiên gần gũi và đời sống đầy cảm hứng.

Đáng chú ý, Hà Nội đứng thứ 17 trong top 20 thành phố hạnh phúc nhất thế giới năm 2025. Đây cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách.

Tạp chí của Anh mô tả thủ đô Việt Nam là một thành phố được yêu bởi nhiều điều: phố cổ lịch sử đầy mê hoặc, lớp trầm tích từ quá khứ, dòng xe máy nối dài bất tận, nghệ thuật múa rối nước truyền thống, ẩm thực đường phố gây thương nhớ, và những ngôi đền - chùa, các quán cà phê cổ kính....

Cổ kính, nhộn nhịp, ẩm thực phong phú, người dân thân thiện,... Hà Nội ghi dấu trong lòng người dân địa phương và du khách quốc tế. Ảnh: Japheth Graspela.

Tại khu vực châu Á, Hà Nội và Chiang Mai (Thái Lan) là hai đại diện nổi bật nhất Đông Nam Á, lần lượt xếp thứ 5 và thứ 4 trong bảng 10 thành phố hạnh phúc nhất châu Á.

Ở cả hai thành phố, 88% cư dân nói rằng nơi sinh sống mang lại niềm vui cho họ. Tuy nhiên, theo Time Out, Hà Nội vượt Chiang Mai ở hai chỉ số quan trọng đó là người dân cảm thấy môi trường sống tích cực hơn và họ dễ dàng tìm thấy niềm vui trong các trải nghiệm thường ngày.

Trong đợt xếp hạng này, Hà Nội tiếp tục ghi dấu khi xếp thứ 11 trong danh sách 20 thành phố thân thiện nhất thế giới, theo đánh giá của người dân địa phương.

Time Out cho rằng một lời chào nồng hậu quan trọng chẳng kém đồ ăn ngon hay thời tiết đẹp khi du khách quyết định quay lại một điểm đến. Chỉ cần mở lòng trò chuyện, du khách sẽ bắt gặp một Hà Nội hiếu khách, ấm áp và đầy cảm xúc.

Hà Nội còn góp mặt trong danh sách 20 thành phố thân thiện nhất thế giới nhờ sự thân thiện, hiếu khách của người dân địa phương. Ảnh: Japheth Graspela.

Trước đó, Hà Nội từng lọt top 15 thành phố được du khách yêu thích nhất thế giới do Time Out công bố dựa trên phân tích xu hướng tìm kiếm về chuyến bay, khách sạn và hành trình của du khách toàn cầu, do công ty bảo hiểm du lịch InsureandGo thực hiện.

Kết quả này cho thấy Hà Nội tiếp tục ghi điểm trong lòng cả người dân lẫn du khách nhờ bề dày văn hóa, nhịp sống nhẹ nhàng và những khoảnh khắc bình dị nhưng đáng nhớ: một sáng phở nóng bên hồ, buổi chiều ngắm phố lên đèn, đêm mùa thu nghe tiếng chổi quét đường…