Hà Nội mùa này nhìn như Pinterest

Từ cuối tháng 8, khu vực quanh hồ Gươm (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) được trồng hoa và trang hoàng dịp lễ Quốc khánh. Sau thời gian chăm sóc, hoa nở rộ, tạo khung cảnh rực rỡ, thu hút đông đảo người dân và du khách tới chiêm ngưỡng, chụp ảnh. Ảnh: @gemofjo.

Ngày 16/9, Lê Chi đến hồ Gươm, đoạn đối diện tượng đài Lý Thái Tổ, check-in bên con đường hoa "gây sốt" mạng xã hội thời gian qua. Cô cho biết đi vào ngày trong tuần nên không quá đông đúc, trong khi con đường hoa trải dài tạo điều kiện để mọi người thoải mái chụp ảnh. "Không khí đầu thu ở đây khiến tôi cảm thấy thư giãn, vốn đã yêu Hà Nội lại càng thêm yêu", cô nói với Tri Thức - Znews. Ảnh: Chụp ảnh cùng Lê Chi.

Trong khi đó, Hương Mai biết đến vườn hoa hồ Gươm qua mạng xã hội, có mặt tại đây khoảng 15h ngày 13/9. Thời điểm này chưa quá đông người nên không có cảnh chen chúc, cô chọn đoạn đối diện bưu điện Hà Nội để ngắm hoa và chụp hình vì thuận tiện gửi xe và mua nước. Ảnh: @huongmaiphm.

Vườn hoa có nhiều loại, từ cẩm tú cầu, lavender, túy diệp, ngũ sắc đến sao nhái, tạo nên khung cảnh đa sắc màu bên hồ. "Hồ Gươm vốn đã đẹp, đến khi vào thu được phủ đầy sắc hoa càng trở nên rực rỡ, gợi cảm giác như một góc châu Âu. Bộ ảnh được nhiều người quan tâm khiến tôi rất vui, liền giới thiệu địa điểm này cho bạn bè", Mai tâm sự. Ảnh: @huongmaiphm.

Nhà cách hồ Gươm khoảng 9 km, nhưng khi thấy hình ảnh vườn hoa liên tục xuất hiện trên mạng xã hội, Lê Vy (21 tuổi) không muốn bỏ lỡ, mong lưu giữ kỷ niệm năm cuối đại học với Hà Nội. "Tôi đã gắn bó với thành phố này hơn 3 năm nên muốn có thêm nhiều bức ảnh ở đây, trước đó cũng từng chụp áo dài ở hồ Gươm 2-3 lần", cô nói. Ảnh: Ngọc Sơn.

Vy cho biết dù vào cuối tuần, trời nắng gắt, nhiều người vẫn tập trung quanh các dải hoa để check-in. "Hồ Gươm rất biết cách giữ chân các 'nàng thơ', không chỉ dịp Tết mà gần như quanh năm đều có điều gì đó thu hút. Với tôi, đây không phải địa điểm 'check-in một lần' như nhiều nơi khác", cô chia sẻ. Ảnh: Ngọc Sơn.

Không chỉ ban ngày, vườn hoa hồ Gươm về chiều tối cũng trở nên rực rỡ khi ánh đèn chiếu xuống mặt hồ, kết hợp sắc hoa và không gian cổ kính, tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn vừa đặc sắc. Ảnh: Quỳnh Đoàn.

Đoàn Thúy Quỳnh (phường Ngọc Hà, Hà Nội) chọn đến hồ Gươm khoảng 17h một ngày cuối tuần, vừa tránh đông đúc vừa ngắm hoàng hôn. Cô nhận xét các luống hoa được chăm sóc cẩn thận, với nhiều loại khác nhau như violet, cẩm tú cầu, cúc vành đỏ, hồng… "Thảm hoa rực rỡ, ai đi qua cũng dừng chân chụp ảnh. Mọi năm Hà Nội cũng trồng nhiều hoa đẹp, nhưng chưa năm nào đa dạng và đẹp như năm nay", cô nói. Ảnh: Quỳnh Đoàn.

Theo Quỳnh, vẫn là Hồ Gươm với Tháp Rùa cổ kính, nhưng rực rỡ và duyên dáng hơn. Người dân và du khách đều thư giãn khi ngắm cảnh, từ trẻ nhỏ đến người già. "Tôi cảm thấy tự hào khi được sống ở một thành phố ngày càng đẹp và văn minh, từ những chi tiết nhỏ nhất như vườn hoa được chăm chút", Quỳnh nói. Ảnh: Quỳnh Đoàn.

