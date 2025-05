Hai chàng trai 'vàng' của người mẹ nghèo xứ Quảng

Cặp anh em song sinh Nguyễn Trí Hiền, Nguyễn Trí Hậu (học sinh lớp 11 chuyên Toán, trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) cùng giành huy chương vàng tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế lần thứ II, diễn ra tại Turkmenistan.

Tin vui của hai cậu học trò nghèo khiến người dân thôn Trường Lộc, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh (Quảng Nam) trầm trồ thán phục tấm gương sáng 2 cậu học trò ham học, vừa cảm phục người mẹ nghèo vất vả nuôi con.

Bà Nguyễn Thị Diên, mẹ của cặp song sinh Trí Hiền - Trí Hậu, cười hạnh phúc khi thấy các con lớn khôn từng ngày và đều rất ngoan ngoãn, ham học, đúng như cái tên mà người mẹ gửi gắm hy vọng khi hạ sinh hai cậu con trai. Những tấm giấy khen, huy chương vàng treo đầy nhà là niềm vui, động lực để người mẹ đơn thân cố gắng mỗi ngày.

Chị kể năm 37 tuổi, hạ sinh Trí Hiền - Trí Hậu. Thời điểm đó, chị đang dạy ở một trường tiểu học trên huyện miền núi Nam Giang cách nhà gần cả trăm cây số. Cứ đầu tuần chạy lên, cuối tuần chạy về thăm con.

Việc chăm nom hai con phải nhờ vào người chị gái Nguyễn Thị Quới. Cho đến khi các con gần 3 tuổi, chị xin chuyển công tác về gần nhà. Trời thương, cả hai cậu con trai đều ngoan hiền, rất ham học.

Đồng lương giáo viên để nuôi cho hai đứa ăn học còn khá chật vật, nhưng chị nói dù vất vả đến đâu cũng ráng cho hai đứa ăn học đàng hoàng. “Hai cục vàng” ngày một lớn, đều chăm ngoan ham học như món quà vô giá trời ban.

Từ bé cả hai đều học giỏi, và học đều ở các môn, tuy nhiên cả hai đều bộc lộ niềm đam mê với bộ môn Toán. “Hai đứa chẳng học thêm gì, tự bảo nhau học, tìm tòi, học hỏi. Cả hai đều ham học, mẹ toàn phải nhắc nghỉ bớt ngồi vào bàn học là như dính lấy ghế” - chị chia sẻ.

Bảng thành tích của Trí Hiền - Trí Hậu khiến bạn bè cùng trang lứa không khỏi ngưỡng mộ. Từ lớp 1 đến lớp 11, hai con đều là học sinh giỏi và đạt nhiều thành tích cao trong các kỳ thi.

Đến nay, Hiền và Hậu đều duy trì thành tích đạt danh hiệu học sinh giỏi 9 năm liên tiếp cùng nhiều thành tích như: Huy chương vàng kỳ thi Olympic 30-4; huy chương vàng kỳ thi Olympic Duyên hải đồng bằng Bắc bộ; giải Aluminium Compass tại Kỳ thi IGO (Hình học Iran); huy chương vàng kỳ thi Olympic toán Học sinh - Sinh viên Toàn quốc; giải nhất tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; giải khuyến khích tại kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia.

Dù học giỏi tất cả môn, Hiền - Hậu bộc lộ rõ niềm đam mê với Toán học. Năm lớp 6, cả hai cùng đạt điểm 10 trong bài thi vào lớp chọn toán của trường THCS Lê Quý Đôn và sau đó đỗ vào trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Sợ các con học tập áp lực, chị Diên chỉ nhắc con phải biết tự chăm lo sức khỏe, có mục tiêu phấn đấu nhưng đừng để bản thân quá áp lực. Không học thêm, ngoài giờ học ở lớp, hai anh em cùng nhau tìm tòi, tự học. Cả hai đều rất có hứng thú với những cách giải mới với những bài toán.

Ít nói nhưng chăm học là những gì mà bạn bè, thầy cô ở trường nói về cặp song sinh Trí Hiền - Trí Hậu. Thầy Lê Đình Nhật, giáo viên chủ nhiệm lớp chuyên Toán, cho biết Hiền và Hậu rất ngoan và nỗ lực trong học tập, đặc biệt có niềm đam mê và tư duy sáng tạo trong môn toán.

Đặc biệt, cả hai bộc lộ khả năng toán học rất tốt. Quá trình học tập luôn tìm những phương pháp, cách giải mới do đó tiến bộ rất nhanh và liên tục gặt hái những kết quả cao trong học tập.

Trò chuyện với PV Tiền Phong ngay sau khi “gặt vàng” trở về từ Turkmenistan, Hiền - Hậu nói rất vui vì đạt được kết quả cao nhất, và luôn biết ơn thầy cô, gia đình đã luôn bên cạnh động viên, dìu dắt.

Nuôi dưỡng nhân tài tương lai

Mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng đã gặp mặt tuyên dương, khen thưởng 300 triệu đồng cho em Nguyễn Trí Hiền, Nguyễn Trí Hậu đoạt huy chương vàng Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế.

Ông Lê Văn Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - bày tỏ rất vui mừng tự hào khi hai học sinh Quảng Nam là Trí Hiền - Trí Hậu giành giải cao tại sân chơi trí tuệ quốc tế. Hai cậu học trò nghèo ham học đặc biệt gây ấn tượng với vị lãnh đạo tỉnh.

“Trí Hiền - Trí Hậu đoạt huy chương vàng Olympic Toán học quốc tế là niềm vui lớn xứng đáng sau những nỗ lực không ngừng của bản thân các em. Đây là món quà to lớn cho thầy cô, gia đình, cũng là niềm vui to lớn của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, góp vào truyền thống hiếu học làm rạng danh xứ Quảng, tạo động lực to lớn thôi thúc sự phấn đấu của các em học sinh tỉnh nhà tiếp tục học tập phấn đấu. Các em là những nhân tài của đất nước cần được nuôi dưỡng, tạo điều kiện tiếp tục gặt hái thành tựu và đóng góp cho xã hội”, ông Dũng nhấn mạnh.