Hai người đàn ông nước ngoài tái diễn chiêu lừa 'USD đen'

Nạn nhân bị 2 người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng dưới hình thức hợp tác đầu tư phân phối ngọc trai.

Theo Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, ngày 30/11, Cơ quan CSĐT Công an quận đã tiếp nhận tố giác của anh N.Q.V (SN 1985, trú tại TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) về việc bị 2 đối tượng người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt số tiền 548 triệu đồng dưới hình thức hợp tác đầu tư phân phối ngọc trai do anh V sản xuất.

Sau khi tiếp nhận tố giác của anh V, Công an quận Tây Hồ đã tiến hành điều tra. Ngày 3/12, tổ công tác của Công an quận Tây Hồ đã xác định nhóm người nước ngoài là Armand Willy Asse (SN 1972) và Nanga Onguene Xavier (SN 1989) cùng mang quốc tịch Cameroon, đang thuê trọ tại địa bàn phường Kim Mã, quận Ba Đình. Ngay sau đó, các đơn vị đã phối hợp bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại đây.

Hai đối tượng Armand Willy Asse và Nanga Onguene Xavier tại Công an quận Tây Hồ.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng Armand Willy Asse và Nanga Onguene Xavier khai nhận dùng thủ đoạn giả làm nhà đầu tư từ nước Pháp sang Việt Nam tìm đối tác làm ăn, nên mang theo số lượng lớn tiền USD.

Để nạn nhân tin tưởng, các đối tượng nói dối phải ngụy trang bằng cách sơn đen tiền USD bằng hóa chất thì mới mang qua được cơ quan kiểm soát ở sân bay. Ngoài ra, mỗi lần bàn bạc việc “làm ăn”, Armand Willy Asse và Nanga Onguene Xavier thuê phòng xịn ở Khách sạn Hà Nội Daewoo để hẹn nạn nhân đến. Sau đó, các đối tượng thuê xe về tận trang trại của anh V ở Ninh Bình để khảo sát, đầu tư tiền cho nạn nhân.

Thấy “con mồi” đã cắn câu, hai đối tượng hướng dẫn nạn nhân chuẩn bị các văn bản, thủ tục hợp tác. Tiếp đó, ngày 30/11, Armand Willy Asse và Nanga Onguene hẹn anh V ra để làm thủ tục nhận tiền tại khách sạn trên địa bàn quận Tây Hồ. Tại đây, đối tượng chỉ vào hộp giấy nói rằng “đô la Mỹ" cất giấu trong đó và tiền USD đã được nhuộm đen mới vận chuyển qua cửa khẩu sân bay.

Tang vật thu giữ.

Hai đối tượng người nước ngoài còn giải thích anh V, dể tẩy được chất đen bám trên tiền USD cần có tiền Việt Nam đồng mệnh giá 500.000 đồng với số lượng tương ứng (1 tờ USD/1 tờ tiền Việt Nam) vì trong tiền Việt Nam có chứa thủy ngân đỏ. Các đối tượng sẽ dùng bột đặc dụng để ủ vào tờ tiền Việt Nam hút thuỷ ngân đỏ ra, sau đó rắc vào tờ USD bị bôi đen, thì sẽ tẩy được chất đen đi.

Để anh V tin tưởng, các đối tượng còn cho biết, có mang theo máy ủ tiền đô la Mỹ và tiến hành làm thực nghiệm cho anh V xem. Ngoài ra các đối tượng hứa hẹn, nếu nạn nhân cho mượn tiền Việt Nam đồng để tẩy đen tờ đô la Mỹ, sẽ cho nạn nhân 15% số tiền USD được hồi phục nguyên trạng.

Bị đánh vào lòng tham, do hám lợi nhuận cao, anh V đã chuẩn bị số tiền 550 triệu đồng mang đến đưa cho các đối tượng sử dụng để ủ bột màu trắng. Lợi dụng lúc ủ bột, 2 đối tượng đã đánh tráo tiền của anh V và chiếm đoạt 548 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt được tiền của nạn nhân các đối tượng đã sử dụng mua USD.

Tiến hành khám xét tại nơi ở của đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ thu giữ được 6.400 đô la Mỹ và 43 triệu đồng tiền Việt Nam. Số tiền còn lại 2 đối tượng khai đã gửi về cho người thân ở Cameroon.

Cũng theo Công an quận Tây Hồ, thủ đoạn của 2 đối tượng Armand Willy Asse và Nanga Onguene Xavier không mới, cách đây nhiều năm về trước đã xảy ra vụ lừa đảo tương tự còn gọi là “đô la đen”.

Trong vụ án này, dễ nhận thấy sự cả tin và hám lợi nhuận cao của nạn nhân đã bị làm lóa mắt, vì trong khi bọn chúng thực hiện hành vi lừa đảo, rất dễ phát hiện “máy móc” ủ tiền chỉ là cái máy đánh giày dán giấy sơ sài được chia làm 2 ngăn. Khi bọn chúng cho tiền Việt Nam đồng vào máy để ủ, thực chất chỉ bật máy sấy tóc để phát tiếng ồn tạo lòng tin, đồng thời bấm thời gian dài để nạn nhân mất tập trung tráo hết tiền thật.

Khi lấy tiền của nạn nhân thành công, hai đối tượng lừa đảo nói với anh V, thời gian ủ số đô la Mỹ mất ít nhất 2 tiếng và nhờ nạn nhân ngồi trong phòng trông tài sản để bọn chúng ra ngoài mua đồ ăn rồi bỏ trốn. Thời điểm này, anh V thấy quá 2 tiếng mà 2 người nước ngoài quay trở lại, nạn nhân kiểm tra mới “ngã ngửa” khi chỉ có máy sấy tóc đang hoạt động trong máy đánh giày, cùng với mấy bọc bột mì.

Từ tài liệu, chứng cứ và lời khai của các đối tượng, Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh giữ người, lệnh bắt người bị giữ và quyết định tạm giữ đối với hai đối tượng Armand Willy Asse và Nanga Onguene Xavier về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời củng cố hồ sơ khởi tố các đối tượng về hành vi nêu trên.