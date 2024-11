Hải Phòng bắt nữ quái sản xuất, tự chế 200 kg pháo

Ngày 12/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Thế Quyền (SN 1988) và Bùi Huyền Trang (SN 1991, cùng ở xã Lại Xuân) về tội "Buôn bán hàng cấm", "Sản xuất, buôn bán hàng cấm".

Trước đó, ngày 24/9, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế ma túy (Công an huyện Thủy Nguyên) phối hợp với Công an xã Lại Xuân phát hiện Quyền có hành vi tàng trữ 6,5 kg pháo nổ để bán.

Bị can Bùi Thế Quyền tại cơ quan công an.

Làm việc với cảnh sát, Quyền khai chiều cùng ngày có mua 4 bánh pháo (loại pháo tự chế, tự cuốn) của Bùi Huyền Trang ở cùng xã với giá 800.000 đồng/bánh về để bán cho người có nhu cầu kiếm lời.

Tuy nhiên, đối tượng vừa mua pháo, chưa kịp bán, thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

Ngay sau đó, tổ công tác Công an huyện Thủy Nguyên triệu tập và khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Huyền Trang, thu giữ khu vực xung quanh và trong nhà nữ đối tượng 212 kg pháo nổ.

Bị can Bùi Huyền Trang và tang vật.

Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, đã ghi nhận, biểu dương tinh thần kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm của Công an huyện Thủy Nguyên.

Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng yêu cầu trong thời gian tới, nhất là thời điểm trước và trong Tết Nguyên đán 2025, Công an huyện Thủy Nguyên tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để quản lý chặt chẽ tuyến, địa bàn, đối tượng và trấn áp các ổ nhóm, đường dây, đối tượng chế tạo, sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ.

Sách về Pháp luật

Nội dung cuốn sách "Thực hiện pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam" đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về an ninh mạng dưới góc độ của ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; đánh giá thực trạng pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới.