Hải quan bắt giữ hơn 1,3 triệu bao thuốc lá trị giá hơn 65 tỷ đồng

Cơ quan Hải quan bắt giữ, khởi tố và xử lý hàng loạt vụ việc buôn lậu, buôn bán hàng giả, vi phạm về sở hữu trí tuệ với hơn 1,3 triệu bao thuốc lá điếu, trị giá hơn 65 tỷ đồng.

Cục Hải quan cho biết thời gian qua, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 (Đội 3) Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã phát hiện, bắt giữ; phối hợp xử lý nhiều vụ việc về buôn lậu và vi phạm hàng giả, hàng sở hữu trí tuệ đối với mặt hàng thuốc lá.

Điển hình có thể kể đến vụ án xuất lậu 84.000 bao thuốc lá Marlboro đi Canada tại cảng Cát Lái, TP.HCM.

Cụ thể, ngày 5 -6/6/2025, Đội 3 Chi cục Điều tra chống buôn lậu chủ trì và phối hợp với các lực lượng liên quan kiểm tra thực tế lô hàng của Công ty TNHH XNK V.H.P ở TP.HCM. Lô hàng do Công ty V.H.P khai báo tại Hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1.

Theo khai báo lô hàng gồm 2 bồn rỗng dùng chứa nguyên liệu bằng thép mới 100%, trọng lượng 18 tấn. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra thực tế hàng hóa, các đơn vị kiểm tra phát hiện bên trong 2 bồn thép có chứa nhiều thùng carton là thuốc lá điếu. Số lượng gồm 84.000 bao thuốc lá Marlboro không có nguồn gốc hợp pháp.

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện Công ty TNHH XNK V.H.P không xuất trình được hồ sơ, chứng từ chứng minh nguồn gốc và tính hợp pháp của việc xuất khẩu số thuốc lá nêu trên. Trị giá lô hàng được xác định là hơn 3 tỷ đồng .

Ngày 25/6/2025, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Buôn lậu. Căn cứ vào quyết định của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc chuyển vụ án hình sự, Đội 3 Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra theo quy định pháp luật.

Một vụ việc lớn khác là vụ bắt giữ 525.000 bao thuốc lá giả mạo nhãn hiệu CHESTERFIELD là hàng vận chuyển quá cảnh tại cảng Cái Mép - Bà Rịa Vũng Tàu.

Theo đó, ngày 17/6/2025, Đội 3 Chi cục Điều tra chống buôn lậu chủ trì, phối hợp với Hải quan Cửa khẩu cảng Cái Mép và PC03 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa chứa trong container do Công ty T.T.H mở tờ khai vận chuyển độc lập tại Hải quan Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (Long An) - Chi cục Hải quan khu vực XVII để vận chuyển quá cảnh từ Campuchia qua lãnh thổ Việt Nam đi UAE.

Tên hàng theo khai báo là: Thuốc lá điếu, nhãn hiệu CHESTERFIELD, hàng mới 100%, tổng trọng lượng: 21.120 kg.

Kết quả kiểm tra cho thấy, số thuốc lá điếu nhãn hiệu CHESTERFIELD, hàng mới 100%, tổng số có 1.050 thùng, 52.500 cây. Trong đó, có 02 loại gồm CHESTERFIELD PURPLE, CHESTERFIELD SILVER.

Tại thời điểm kiểm tra đại diện Công ty T.T.H không xuất trình được các chứng từ liên quan đến nguồn gốc, quyền sở công nghiệp của hàng hóa.

Căn cứ vào mẫu hàng, ngày 25/6/2025 Công ty Luật TNHH T&G (đại diện của chủ sở hữu quyền) có công văn xác nhận: Mẫu sản phẩm CHESTERFIELD PURPLE và CHESTERFIELD SILVER đều là hàng giả mạo nhãn hiệu theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ. Ước tính trị giá hàng theo thị trường của nước nhập khẩu lên tới hơn 48,6 tỷ đồng .

Hiện tại, Đội 3 tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng để xác minh, điều tra và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trước đó, nhiều vụ vận chuyển thuốc lá lậu khác cũng được lực lượng Hải quan phát hiện, bắt giữ. Hồi cuối tháng 4/2025, Đội 3 Chi cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp Hải quan Cửa khẩu cảng Cái Mép - Chi cục Hải quan Khu vực XV (Bà Rịa - Vũng Tàu) và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện vụ buôn bán hàng giả là 525.000 bao thuốc lá giả nhãn hiệu “Manchester - United Kingdom".

Lô hàng do Công ty TNHH xuất nhập khẩu M.V đăng ký tờ khai hải quan ngày 04/4/2025 tại Hải quan Bắc Ninh - Chi cục Hải quan khu vực V và vận chuyển tới cảng Cái Mép (Bà Rịa - Vũng Tàu) để xuất đi Israel.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Buôn bán hàng giả" đối với vụ việc này.

Ngoài ra, ngày 22/4/2025, Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 thuộc Chi cục Hải quan khu vực II cũng đã khởi tố vụ án buôn lậu (thuốc lá) xảy ra tại cảng Cát Lái - TP.HCM. Trong vụ việc, lực lượng Hải quan đã phát hiện 2 lô hàng với 253.140 bao thuốc lá các thương hiệu ESSE, DOUBLE HAPPYNESS Marlboro, Manchester chuẩn bị xuất lậu đi Australia và Malaysia tại cảng Cát Lái. Trị giá 2 lô hàng khoảng 12 tỷ đồng .

Qua các vụ việc nêu trên, cơ quan Hải quan nhận định Việt Nam hiện là điểm trung chuyển, một mắt xích để buôn lậu, xuất khẩu thuốc lá ra nước ngoài, đặc biệt là địa bàn các cảng biển ở phía Nam như cảng Cát Lái, Cái Mép. Điểm đến của các lô hàng thuốc lá gồm nhiều nước khác nhau trên thế giới như: Australia, Canada, UAE, Malaysia, Israel. Thủ đoạn buôn lậu, vi phạm về hàng giả, hàng sở hữu trí tuệ của các đối tượng rất đa dạng, tinh vi như: cất giấu thuốc lá phía trong bồn cầu thép và hàn kín lại; để một phần, phía trong cùng của container hàng gia dụng, ghế, giường xếp, bồn cầu, gạch lát nền, tủ quần áo…; khai báo trên tờ khai vận chuyển độc lập, trên manifest (bản lược khai hàng hóa) của tàu xuất cảnh tên khác nhằm tránh sự phát hiện của nước nhập khẩu; hoặc đưa vào hàng hóa quá cảnh nhằm tránh sự kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ của các lực lượng chức năng.