Hầm chung cư ở Huế ngập quá nóc, ôtô bị nhấn chìm 'mất dạng'

Chiều 3/11, nước sông Bồ vượt mức lịch sử ngày 29/10 với mực nước 5, 28 m tại trạm Phú Ốc, theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế. Nhiều nơi trên địa bàn thành phố ngập nặng. Hình ảnh trên cao chụp Huế từ phường Vỹ Dạ lúc 16h ngày 3/11. Ảnh: Quang Thông.
Khối phức hợp cao tầng The Manor Crown Tower, khu nhà phố phong cách châu Âu giữa lòng Cố đô, cũng rơi vào tình trạng ngập nặng, người dân phải dùng thuyền di chuyển. Chung cư tại đây được rao bán với giá hơn 2,5 tỷ đồng, diện tích sử dụng 79,7 m2. Hình ảnh chụp lúc 16h30 ngày 3/11. Ảnh: Quốc Anh.
Lối đi bộ vào hầm gửi xe chung cư The Manor ngập gần chạm thành, nhấn chìm loạt ôtô, xe máy do người dân không kịp di dời. Hình ảnh chụp lúc 16h30 ngày 3/11. Ảnh: Quốc Anh.
Theo một số cư dân tại đây, tòa nhà chưa xảy ra hiện tượng ngập nặng như đợt này. Hàng chục ôtô chìm bên dưới chưa thể kéo ra khỏi hầm dù nước rút hai ngày trước đó. Chiều 3/11, ban quản lý tòa nhà tiếp tục thuê dịch vụ hút nước bên dưới hầm. Ông Trần Duy Khoái, người vận hành máy bơm nước tại đây, cho biết ông đã túc trực gần khu vực này 3 hôm liền để đảm bảo máy móc hoạt động trơn tru. "Nước bên trong rơi vào khoảng 70 cm. Còn gần 10 chiếc ôtô kẹt lại. Dự kiến 2 ngày nữa tình trạng ngập mới thuyên giảm", ông nói với Tri Thức - Znews và bổ sung giá dịch vụ kéo xe khoảng 10 triệu đồng/chiếc. Hình ảnh chụp lúc 16h30 ngày 3/11. Ảnh: Quốc Anh.
Trước khu nhà phố, hàng dài xe máy ngập nước, nằm la liệt trên đường Tố Hữu, đường Hà Nội. Hình ảnh chụp lúc 16h20 ngày 3/11. Ảnh: Quốc Anh.
Nước dâng cao khiến nhiều xe máy bị trôi dạc tại nhiều tuyến đường. Hình ảnh chụp lúc 16h20 ngày 3/11. Ảnh: Quốc Anh.
Nhân viên một ngân hàng dùng bao tải chứa cát ngăn dòng nước lũ tràn vào hầm để xe trên đường Lê Quý Đôn. Hình ảnh chụp lúc 16h20 ngày 3/11. Ảnh: Quốc Anh.
Chiếc ôtô ngập đến nắp capo trên đường Tố Hữu lúc 16h chiều 3/11. Ảnh: Quốc Anh.
