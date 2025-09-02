Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hạn chót xác nhận nhập học để không từ đỗ thành trượt

  • Thứ ba, 2/9/2025 09:28 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

17h ngày 2/9 là hạn chót để thí sinh xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT.

Thí sinh cần xác nhận nhập học trên hệ thống trước 17h ngày 2/9. Ảnh: Phương Lâm.

Để xác nhận nhập học, thí sinh truy cập trang web http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/ và làm theo các bước sau:

  • Bước 1: Tiến hành đăng nhập.
  • Bước 2: Truy cập vào mục "Tra cứu” để bắt đầu thực hiện tra cứu.
  • Bước 3: Chọn mục "Tra cứu kết quả xét tuyển sinh" để tra cứu.
  • Bước 4: Với nguyện vọng "Đỗ", thí sinh xác nhận nhập học bằng cách nhấn nút Xác nhận nhập học, sau đó nhấn Đồng ý để hoàn thành việc xác nhận nhập học.
  • Bước 5: Kiểm tra lại thông tin. Nếu trạng thái thông tin hiển thị Đã nhập học, nghĩa là thí sinh đã xác nhận nhập học thành công và phía nhà trường đã nhận được thông tin này.

Các thí sinh chưa trúng tuyển có nhu cầu tham gia các đợt xét tuyển bổ sung vẫn có cơ hội đăng ký xét tuyển theo thông báo tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin của từng cơ sở đào tạo.

Lưu ý, những thí sinh đã trúng tuyển và xác nhận nhập học không được tham gia xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp đặc biệt được thủ trưởng cơ sở đào tạo cho phép không nhập học. Hồ sơ minh chứng xét tuyển sẽ được nộp trực tiếp tại cơ sở đào tạo theo hướng dẫn cụ thể của từng trường.

Theo thống kê của Tri Thức - Znews, tính đến ngày 30/8, gần 50 trường đại học trên cả nước thông báo xét tuyển bổ sung hàng nghìn chỉ tiêu. Thí sinh tham khảo thông tin của các trường theo bảng sau (click vào tên trường để truy cập đường link).

STTTên trườngSTTTên trường
1Đại học Công thương TP.HCM2Đại học Tôn Đức Thắng
3Học viện Hàng không Việt Nam4Đại học Bà Rịa Vũng Tàu
5Đại học Công nghiệp Việt Trì6Đại học FPT
7Đại học Công nghiệp Vinh8Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
9Đại học Văn Lang10Đại học CMC
11Đại học Phenikaa12Đại học Bách khoa TP.HCM
13Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội14Đại học Nguyễn Tất Thành
15Đại học Hòa Bình16Đại học Nha Trang
17Đại học Hạ Long18Đại học Đông Đô
19Đại học Công nghệ TP.HCM20Đại học Đồng Tháp
21Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội)22Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội)
23Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội)24Đại học Hải Dương
25Đại học Tân Tạo26Đại học Bình Dương
27Đại học Quốc tế Hồng Bàng28Học viện Hậu cần
29Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM30Đại học Tài chính - Kế toán
31Đại học Duy Tân32Đại học Đại Nam
33Đại học Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM34Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
35Đại học Lao động - Xã hội (cơ sở 2)36Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
37Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị38Đại học Nông lâm (Đại học Thái Nguyên)
39Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp40Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
41Đại học Y Hà Nội42Đại học Dầu khí Việt Nam
43Đại học Kinh tế TP.HCM (phân hiệu Vĩnh Long)44Đại học Công nghiệp Hà Nội
45Đại học Sư phạm TP.HCM46Đại học Trà Vinh
47Đại học Hồng Đức48Đại học Bạc Liêu

