Hạn chót xác nhận nhập học để không từ đỗ thành trượt

17h ngày 2/9 là hạn chót để thí sinh xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT.

Ảnh: Phương Lâm.

Để xác nhận nhập học, thí sinh truy cập trang web http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/ và làm theo các bước sau:

Bước 1: Tiến hành đăng nhập.

Bước 2: Truy cập vào mục "Tra cứu" để bắt đầu thực hiện tra cứu.

Bước 3: Chọn mục "Tra cứu kết quả xét tuyển sinh" để tra cứu.

Bước 4: Với nguyện vọng "Đỗ", thí sinh xác nhận nhập học bằng cách nhấn nút Xác nhận nhập học, sau đó nhấn Đồng ý để hoàn thành việc xác nhận nhập học.

Bước 5: Kiểm tra lại thông tin. Nếu trạng thái thông tin hiển thị Đã nhập học, nghĩa là thí sinh đã xác nhận nhập học thành công và phía nhà trường đã nhận được thông tin này.

Các thí sinh chưa trúng tuyển có nhu cầu tham gia các đợt xét tuyển bổ sung vẫn có cơ hội đăng ký xét tuyển theo thông báo tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin của từng cơ sở đào tạo.

Lưu ý, những thí sinh đã trúng tuyển và xác nhận nhập học không được tham gia xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp đặc biệt được thủ trưởng cơ sở đào tạo cho phép không nhập học. Hồ sơ minh chứng xét tuyển sẽ được nộp trực tiếp tại cơ sở đào tạo theo hướng dẫn cụ thể của từng trường.

Theo thống kê của Tri Thức - Znews, tính đến ngày 30/8, gần 50 trường đại học trên cả nước thông báo xét tuyển bổ sung hàng nghìn chỉ tiêu. Thí sinh tham khảo thông tin của các trường theo bảng sau (click vào tên trường để truy cập đường link).