Hàn Hằng diện yếm đón Tết

Trong khi đó, Xoài Non thu hút sự chú ý khi khoác lên mình tà áo dài truyền thống màu đỏ tươi. Cô diện áo dài cách tân dáng suông, cổ cao 3 cm, làm nổi bật vóc dáng lý tưởng. Điểm nhấn của tà áo dài này là hoạ tiết hoa trải khắp, gia tăng tính lãng mạn, bay bổng cho trang phục truyền thống. Về phụ kiện, Xoài Non bổ sung kiềng trên cổ và quạt trên tay, hoàn thiện tạo hình nổi bật. Đặc biệt, tín đồ thời trang này cũng xỏ chân vào một đôi guốc mộc, ghi điểm với những chi tiết nhỏ. Xoài Non khéo léo lựa chọn layout makeup đỏ trầm, đồng màu với áo dài, búi gọn tóc và dùng trâm cố định. Ảnh: @chanchan.0411.