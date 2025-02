Hàng chục nghìn xe Toyota Camry tại Mỹ bị triệu hồi vì dây an toàn

Đợt triệu hồi bao gồm hàng chục nghìn xe Toyota, Lexus tại Mỹ, trong đó Toyota Camry là mẫu xe có số lượng bị ảnh hưởng lớn nhất.

Theo Carscoops, Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) đang tiến hành triệu hồi 40.922 ôtô của Toyota, Lexus do dây đai an toàn ở vị trí giữa hàng ghế thứ hai có thể bị hỏng.

Đợt triệu hồi ảnh hưởng đến các mẫu Toyota Camry cùng Lexus NX250, Lexus NX350 và Lexus NX350h, tất cả đều là sản phẩm của năm 2025. Bên cạnh đó, các mẫu xe khác của Lexus như RX350, RX350h và RX500h đời 2024-2025 cũng cần được triệu hồi để kiểm tra, khắc phục.

Theo Carscoops, Toyota Camry là mẫu xe bị ảnh hưởng nhiều nhất từ đợt triệu hồi này với tổng cộng 32.529 xe. Lexus RX350 đứng thứ nhì với 3.242 xe cần phải được triệu hồi do dây đai an toàn ở hàng ghế thứ hai có thể bị hỏng.

Thông báo triệu hồi của NHTSA cho biết việc sử dụng không đúng dụng cụ trong quá trình “cắt bằng dao nóng” (hot-knife cutting process) có thể làm hỏng dây đai an toàn, khiến trang bị này không hoạt động tốt như mong đợi.

Bộ dây đai an toàn này được sản xuất tại Mexico bởi Joyson Safety Systems. Sự cố nói trên được phát hiện sau khi quá trình kiểm tra định kỳ đã phát hiện “vết nóng chảy” trên dây đai an toàn.

Một cuộc điều tra đã được tiến hành, dẫn đến kết luận “độ bền dây đai an toàn vị trí giữa hàng ghế thứ hai không đáp ứng một số yêu cầu nhất định” theo Tiêu chuẩn an toàn xe cơ giới liên bang.

Thông báo sẽ được gửi đến chủ xe dự kiến vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4. Khách hàng sở hữu các xe thuộc diện triệu hồi cần đưa xe đến đại lý, nơi kỹ thuật viên sẽ kiểm tra và thay thế cụm dây đai an toàn nếu cần thiết.

Dữ liệu của NHTSA cho thấy chỉ riêng trong năm 2017, việc trang bị dây đai an toàn đã giúp cứu sống 14.955 mạng người tại Mỹ trong các vụ va chạm giao thông.