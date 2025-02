Thực hư quan niệm 'đi ôtô càng to sẽ càng an toàn'

Việc gia tăng quá mức trọng lượng ôtô, đặc biệt là bán tải, có thể gây ra nhiều nguy hiểm cho những người cùng tham gia giao thông.

Một quan niệm phổ biến hiện nay cho rằng việc cầm lái một phương tiện giao thông có kích thước càng lớn sẽ càng an toàn hơn cho hành khách trên xe trong trường hợp xảy ra va chạm trực diện với xe khác.

Dù vậy, chuyên trang Carscoops dẫn kết quả nghiên cứu gần đây do Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc Mỹ (IIHS) thực hiện cho thấy mức độ an toàn không hẳn sẽ tăng tuyến tính với kích thước và trọng lượng xe.

Nghiên cứu này cho thấy việc bổ sung trọng lượng cho những chiếc xe vốn đã nặng hơn mức trung bình chung sẽ không giúp cải thiện nhiều về mức độ an toàn, ngược lại trong một số trường hợp còn gây ra rủi ro mất an toàn cho người cùng tham gia giao thông.

Dữ liệu của IIHS cho thấy ôtô mới tại Mỹ có trọng lượng trung bình khoảng 1.814 kg. Nhóm SUV và bán tải ở Mỹ cũng có trọng lượng trội hơn so với mức trung bình của ôtô con, vốn đạt xấp xỉ 1.500 kg trong giai đoạn 2017-2022.

Theo IIHS, việc bổ sung 227 kg vào trọng lượng các xe nặng dưới mức dưới mức trung bình kể trên sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ người ngồi trong xe tử vong trong một vụ va chạm. Tuy nhiên, việc bổ sung trọng lượng cho các xe nặng hơn mức trung bình 1.814 kg sẽ không tạo ra quá nhiều khác biệt.

Ví dụ, việc tăng trọng lượng cho nhóm ôtô con nặng dưới mức trung bình giúp tỷ lệ tử vong của tài xế giảm đi 17 ca trên trung bình một triệu xe.

Để dễ so sánh, việc bổ sung 227 kg vào trọng lượng các mẫu bán tải nhẹ hơn trung bình chỉ làm tỷ lệ tử vong của tài xế giảm đi dưới một ca/một triệu xe đăng ký mới tại Mỹ mỗi năm.

Mặt khác, việc tăng thêm trọng lượng cho các mẫu bán tải vốn đã nặng hơn mức trung bình 1.814 kg lại có thể trở thành “lợi bất cập hại”.

Báo cáo của IIHS cho biết việc này sẽ dẫn đến tỷ lệ tử vong của hành khách ngồi trong ôtô con tăng thêm 7 vụ/một triệu xe đăng ký mới trong trường hợp xảy ra va chạm trực diện với những chiếc bán tải cỡ lớn.

Đối với người ngồi trong những mẫu bán tải này, tỷ lệ tử vong cũng chỉ giảm dưới mức một ca trên một triệu xe đăng ký mới tại xứ cờ hoa.

Trong nhiều năm, IIHS cũng tiến hành nghiên cứu khả năng “tương thích” trong va chạm với từng dòng xe khác nhau. Kết quả cho thấy khả năng “tương thích” này đã được cải thiện theo thời gian, khi mà nhiều bán tải và SUV ở thời điểm hiện tại đã sở hữu phần đầu xe phù hợp hơn với nhóm ôtô con.

Báo cáo của IIHS cho thấy trong giai đoạn 2011-2016, những người ngồi trên ôtô con có khả năng tử vong cao hơn 90% trong các vụ va chạm với SUV sở hữu trọng lượng trên 5.000 pound (khoảng 2.268 kg) so với khi va chạm trực diện cùng các ôtô con khác.

Dữ liệu trong giai đoạn 2017-2022 cho thấy tình hình này đã được cải thiện, khi tỷ lệ tử vong nói trên giảm xuống còn 20%.

Tương tự, bán tải có khả năng gây tử vong cao hơn 2,5 lần cho hành khách ôtô con khi xảy ra va chạm trong giai đoạn 2011-2016, nhưng đã giảm xuống còn chưa đến gấp đôi trong giai đoạn 2017-2022.

“Những phương tiện nặng hơn mức trung bình có nhiều khả năng đâm vào các phương tiện sở hữu trọng lượng nhẹ hơn. Phân tích này cho thấy việc lựa chọn một phương tiện siêu trọng không khiến bạn an toàn hơn, nhưng khiến bản thân trở thành mối nguy hiểm lớn hơn trong mắt những người khác”, chuyên gia thống kê Sam Monfort của IIHS kết luận.