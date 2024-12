Hàng trăm người sập bẫy mua 'bùa yêu' của 3 đối tượng ở Hà Nam

Lợi dụng sự cả tin, mù quáng của nạn nhân, nhóm đối tượng đã tự chế hàng nghìn túi "bùa yêu", lừa bán cho hàng trăm người trên mạng xã hội.

Sáng 5/12, Công an tỉnh Hà Nam thông tin Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Bảng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

3 bị can gồm: Lê Văn Hưng (SN 2002), Lê Văn Truyền (SN 2004) và Nguyễn Phi Lương (SN 2003), cùng trú tại thôn 1, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng.

Các đối tượng cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, khoảng tháng 8/2024, Công an huyện Kim Bảng phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng thủ đoạn bán “bùa yêu”.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ hàng nghìn túi “bùa yêu”. Mỗi túi được đóng gói gồm 1 chai nước hương liệu, 1 lá bùa, trong đó có hướng dẫn cách sử dụng. Những túi này được chuẩn bị đem bán cho những người nhẹ dạ, tin vào những lời quảng cáo mê tín dị đoan.

Nhóm đối tượng đã sử dụng các trang mạng xã hội Facebook “Vũ Hoàng Thiên - Tâm Linh Thái Lan”; “Nguyễn Tâm Linh Thái Lan”; “Nguyễn Phong - Tâm Linh Thái Lan”, “Mợ Chảnh - Tâm Linh”… để quảng cáo, lan truyền thông tin “bùa yêu” có khả năng hút tình, khiến người yêu hoặc vợ, chồng nghe lời và hút tài lộc.

Đã có rất nhiều người tin tưởng, đặt mua “bùa yêu” của nhóm đối tượng này và chuyển tiền với giá 250.000-500.000 đồng cho một túi “bùa yêu”.

Nhóm lừa đảo này mới hoạt động trong thời gian ngắn, nhưng đã có hàng trăm người ở nhiều tỉnh thành sập bẫy.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.