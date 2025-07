Hàng trăm ôtô quây lại trước tòa chung cư Hà Nội tránh bão Wipha

Lúc 6h ngày 22/7, tâm bão số 3 cách Quảng Ninh khoảng 170 km về phía Nam Tây Nam, cách Hải Phòng khoảng 60 km về phía Đông Nam, cách Hưng Yên khoảng 50 km về phía Đông, cách Ninh Bình khoảng 70 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (89-102 km/h), giật cấp 13. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Người dân có thể theo dõi diễn biến trực tiếp của bão qua một số ứng dụng, nền tảng như Hệ thống Giám sát thiên tai Việt Nam (VNDM), công cụ theo dõi bão Windy.com, dịch vụ dự báo thời tiết Accuweather. Nhiều chuỗi siêu thị lớn đã nhanh chóng triển khai các phương án phòng chống bão và tăng cường nguồn lực để đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân, đặc biệt tại các trung tâm ở khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ.