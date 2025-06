Hàng trăm vỉ thuốc tân dược bị vứt bỏ tại bãi rác

Số lượng lớn vỉ thuốc tân dược còn nguyên vẹn, trong đó nhiều vỉ in rõ hạn sử dụng đến năm 2026, được phát hiện bị vứt lẫn trong đống rác thải sinh hoạt tại khu đất hoang vắng ở phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu (Đà Nẵng).

Chiều 10/6, lực lượng chức năng phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) phối hợp cùng cơ quan Công an tiến hành kiểm tra, ghi nhận hiện trường sau khi phát hiện lượng lớn thuốc tân dược bị vứt bỏ giữa bãi đất trống trên tuyến đường Xuân Thiều 21.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận hàng trăm vỏ chai thủy tinh màu nâu sẫm, không nhãn mác, còn buộc trong bao nilông. Đáng chú ý, xen lẫn giữa đống xà bần và rác thải sinh hoạt là nhiều vỉ thuốc còn nguyên vẹn, chưa qua sử dụng, một phần vẫn lộ ra ngoài dù được che sơ sài bằng lớp bạt đen.

Một phần số thuốc vứt tại bãi rác.

Trên bao bì các vỉ thuốc in rõ tên "Cetecocenzitax 25mg", hạn sử dụng đến tháng 8/2026. Theo một cán bộ y tế, loại thuốc này thường được sử dụng để hỗ trợ phòng chống say tàu xe, giảm chóng mặt, ù tai, buồn nôn do rối loạn tiền đình.

Khu vực phát hiện thuốc nằm trong đoạn đường hoang vắng, chưa có dân cư sinh sống, xung quanh chủ yếu là đất trống, chỉ có một xưởng mộc hoạt động gần đó. Đây cũng là nơi thường xuyên xảy ra tình trạng đổ trộm xà bần, rác thải sinh hoạt, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Lực lượng chức năng tiến hành xác minh, làm rõ nguồn gốc số thuốc tân dược đổ trộm tại bãi rác.

Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ một số mẫu thuốc, lập biên bản hiện trường và chuyển gửi đi kiểm nghiệm.

Lãnh đạo UBND phường Hòa Hiệp Nam cho biết địa phương đang phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng để khẩn trương xác minh, làm rõ nguồn gốc số thuốc trên, đồng thời xử lý nghiêm nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực quản lý dược phẩm, môi trường. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.