Hàng triệu học sinh tiếp tục nghỉ học sau bão Yagi

Các tỉnh, thành Hải Phòng, Quảng Ninh, Hòa Bình... cho toàn bộ học sinh các cấp tiếp tục nghỉ học để ứng phó sau bão Yagi.

Nhiều tỉnh, thành kéo dài thời gian nghỉ học vì bão Yagi. Ảnh: Việt Linh.

Chiều 8/9, Hải Phòng thông báo cho hơn 526.000 trẻ mầm non và học sinh nghỉ học ngày 9/9 đến khi có thông báo mới. Lý do là các nhà trường tập trung khắc phục hậu quả sau bão. Điều kiện an toàn giao thông, điện, nước, vệ sinh môi trường... chưa đảm bảo.

Sở yêu cầu các trường huy động lực lượng tại chỗ, khẩn trương dọn dẹp cảnh quan, khắc phục hậu quả sau bão; đồng thời kiểm kê, thống kê thiệt hại do bão gây ra và báo cáo sở.

Các đơn vị đề xuất sửa chữa cơ sở vật chất sau bão, ưu tiên sửa chữa trước phòng học; chủ động khắc phục thiệt hại về cơ sở vật chất theo thẩm quyền để tiếp tục dạy và học - đảm bảo quy trình, thủ tục đúng quy định. Các trường không tự ý sửa chữa đối với các hạng mục có mức kinh phí vượt thẩm quyền.

Tương tự, tỉnh Quảng Ninh cũng cho 360.000 học sinh nghỉ thêm ngày 9/9 để khắc phục hậu quả của bão. Đến chiều nay, tỉnh Quảng Ninh vẫn mất điện và sóng điện thoại trên diện rộng nên việc liên lạc gặp nhiều khó khăn. Nhiều trường học tại các địa phương trong tỉnh bị tốc mái, hư hỏng, cây xanh đổ gãy.

Hai tỉnh Sơn La (375.000 học sinh), Cao Bằng (hơn 130.000 học sinh) cho học sinh nghỉ học ngày 9-10/9. Từ ngày 11/9, căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, kế hoạch của tỉnh, các cơ sở giáo dục tại Sơn La chủ động cho học sinh trở lại học tập và có kế hoạch tổ chức dạy học bù theo quy định.

Đối với các cơ sở giáo dục thực hiện nội trú, có biện pháp quản lý chặt chẽ học sinh đang ở trong khu nội trú, không giải quyết cho học sinh đi về trong thời gian bão và hoàn lưu bão đang diễn ra.

Các đơn vị chủ động di dời toàn bộ tài sản và bố trí chỗ ở, sinh hoạt cho học sinh đảm bảo an toàn. Đảm bảo dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống, vệ sinh phục vụ sinh hoạt của học sinh.

Cùng ngày, Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên có công văn hỏa tốc về việc cho 208.000 học sinh nghỉ học để ứng phó bão số 3 và mưa lũ sau bão.

Theo đó, sở yêu cầu các địa phương cho trẻ em mầm non, học sinh, học viên trong các cơ sở giáo dục nghỉ học để ứng phó khẩn cấp bão số 3 và mưa lũ sau bão. Thời gian nghỉ học 2 ngày (từ 9/9 đến 10/9).

Các trường nội trú, bán trú được lưu ý có phương án quản lý, giữ an toàn cho học sinh, chuẩn bị đủ thực phẩm và nước uống cho các em.

Theo sở này, hoàn lưu của bão Yagi tiếp tục gây mưa lớn đến hết ngày 9/9 ở các tỉnh Bắc Bộ, đặc biệt là khu vực Tây Bắc. Lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi 350 mm, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất và có thể gây lũ quét, lũ ống.

Cách đây 2 hôm, tỉnh Hòa Bình cũng thông báo cho hơn 230.000 học sinh nghỉ học ngày 9/9. Chiều 8/9, Sở GD&ĐT tỉnh này cho biết lịch nghỉ học không có gì thay đổi, học sinh trên địa bàn vẫn thực hiện theo lịch trên.

Mái tôn bị sập tại trường Mầm non Hiệp Hoà (tỉnh Hải Dương). Ảnh: Báo Hải Dương.

Tại Hải Dương, chiều 8/9, Phòng GD&ĐT huyện Nam Sách thông tin sẽ cho toàn bộ học sinh trên địa bàn huyện nghỉ học ngày 9/9 để các trường khắc phục hậu quả sau bão số 3. Ngoài Nam Sách, các địa phương còn lại đang căn cứ tình hình thực tế để quyết định cho học sinh nghỉ học.

Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Giang thông báo học sinh sẽ đến trường từ ngày 9/9 trong trường hợp đủ điều kiện an toàn. Nếu chưa đảm bảo an toàn cho hoạt động dạy và học, các trường tạm thời cho học sinh nghỉ học, tập trung khắc phục hậu quả sau bão.