Hành khách review lần đầu đi tàu du lịch 2 tầng ở Hà Nội

"Hà Nội 5 cửa ô" - đoàn tàu du lịch 2 tầng độc bản của Thủ đô - nhận nhiều phản hồi tích cực, song chưa thể làm hài lòng tất cả hành khách.

Sản phẩm du lịch mới của Hà Nội mang tên "Hà Nội 5 cửa ô - The Hanoi Train" khai thác thương mại từ ngày 6/9.

Mỗi khoang tàu mang một chủ đề khác nhau, gợi mở ký ức lịch sử theo từng thời kỳ từ Ô Cầu Dền nhắc nhớ thời bao cấp; Ô Cầu Giấy với mái vòm ga xưa, sàn gạch bông; nhịp Cầu Long Biên, sóng sông Hồng hay nét tân cổ điển tại Ô Chợ Dừa cho đến Ô Đống Mác mang ký ức khu tập thể, kết hợp tranh Đông Hồ.

Với mức giá 550.000-750.000 đồng/vé, du khách trải nghiệm các hạng chỗ đa dạng. Công ty BHL, đơn vị tổ chức tour tàu, cho biết đoàn lộ trình trên mang tinh thần du lịch chậm (slow travel), tập trung vào cảm xúc, trải nghiệm của du khách, kết hợp xu hướng city break (du lịch ngắn trong đô thị).

Sau 3 ngày lăn bánh, "Hà Nội 5 cửa ô" nhận về nhiều ý kiến hưởng ứng từ phía hành khách, song vẫn còn một số yếu tố chưa ghi điểm cao.

Anh Thi ấn tượng với nội thất bên trong tàu, đặc biệt cửa trời vào chuyến đi hôm 7/9. Ảnh: Anh Thi.

Anh Thi

22 tuổi, ngụ phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày 7/9, chi 750.000 đồng/vé trải nghiệm khoang hạng nhất Ô Chợ Dừa, Anh Thi đánh giá cao không gian và nội thất bên trong. Trong khoang, Hà Nội được tái hiện với sự giao thoa giữa Á và Âu, nội thất trầm ấm, sang trọng.

Hai tầng của tàu đều có cửa sổ rộng, cung cấp tầm nhìn rộng mở ra bên ngoài. Du khách yêu thích muốn lưu giữ khoảnh khắc đẹp nên lựa chọn khu vực tầng 2 với cửa số trời thoáng đãng, ánh sáng ngập tràn. Nét hiện đại của Thủ đô đều được thu lại nhờ các ô kính trên cao. Tầng 1 không có chi tiết này, nhưng vẫn mang lại cảm giác thỏa mái, không bị bí.

"Bên trong rất đẹp, tựa như một khách sạn di dộng", Thi nói với Tri Thức - Znews.

Với thời lượng tour kéo dài 3-4 tiếng (khoảng 41 phút/chiều đi tàu), thực đơn trên tàu không bao gồm phần ăn chính. Thay vào đó, đơn vị sẽ phục vụ một số thức bánh nhẹ truyền thống.

Cụ thể, hành khách được phục vụ một cốc trà đá và một gói xôi cốm ở chiều đi và một chai nước lọc, ba chiếc bánh rán nhân đậu xanh/2 người ở chiều về. Theo Anh Thi, xôi cốm ngon, dẻo, thơm rõ vị cốm, bùi bùi sợi dừa. Tuy nhiên, khẩu phần ăn tương đối ít và chưa phù hợp với giá tiền.

"3 chiếc bánh rán chia 2 người tôi thấy chưa hợp lý, gây khó khăn trong việc phân chia khẩu phần, đặc biệt với những khách đi lẻ", Thi nói.

Du khách được phục vụ nước và xôi cốm dừa vào chiều đi. Ảnh: Việt Hoàng.

Việt Hoàng

25 tuổi, ngụ phường Vĩnh Tuy, Hà Nội

Du khách Việt Hoàng lại ấn tượng với khoảng không gian ngoài trời ở toa cuối, cho phép khách có thể chụp ảnh góc rộng khi tàu dừng ở ga Từ Sơn.

Anh nhận định đoàn tàu như một tour du lịch ngắn khi cung cấp mọi trải nghiệm cơ bản từ xe đưa đón, hướng dẫn viên, thức ăn nhẹ và hoạt động văn hóa.

Ở chiều đi, các liền anh liền chị biểu diễn câu hát Quan họ và đàn ở mỗi toa.

Khi đến đền Đô, du khách tiếp tục thưởng thức loại hình nghệ thuật truyền thống của người dân Bắc Ninh. Liền chị diện áo tứ thân, đầu đội khăn mỏ quạ nền nã, trong khi đó, liền anh khoác áo gấm. Ngoài ra, hoạt động vẽ tranh Đông Hồ là điểm nhấn trong hành trình dâng hương tại đền tưởng niệm vua Lý Thái Tổ.

Ngọc Nguyễn chụp lưu niệm sau khi xin chữ tại đền Đô. Ảnh: Ngọc Nguyễn.

Ngọc Nguyễn

Ngụ phường Thanh Xuân, Hà Nội

Ngọc Nguyễn cho rằng cảm giác êm ái trên chiếc sofa rộng rãi là một trải nghiệm quan trọng cho hành trình của tour tàu từ ga Hà Nội đến ga Từ Sơn (Bắc Ninh).

Ngoài ra, khu vực nhà vệ sinh cũng được thiết kế ton sur ton với khoang bên ngoài, tạo cảm giác liền mạch, dễ chịu.

Cô chấm 8/10 điểm cho ẩm thực xuyên suốt hành trình, đặc biệt là thức bánh phu thê và một số đặc sản Bắc Ninh ở điểm dừng đền Đô.

Một số gian hàng ăn uống khác tại điểm di tích chưa hoạt động, dù tàu đã mở bán vé chính thức. Điều này giảm chất lượng trải nghiệm của du khách. Đại diện đơn vị tổ chức tour tàu cho biết các gian trống bị ảnh hưởng từ hoạt động A80 và sẽ được lấp đầy sớm.

Về tổng thể, "Hà Nội 5 cửa ô" là chuyến tàu lý tưởng dành cho du khách yêu thích văn hóa hay trải nghiệm ngắm phong cảnh thông qua ô cửa tàu hỏa, đặc biệt là những ai chưa có dịp khám phá vùng đất "mỹ tục khả phong".

Tuy nhiên, đơn vị có thể bổ sung thêm một số tiện tích khác chẳng hạn tạp chí, tập san về lịch sử các cửa ô, Hà Nội xưa... nhằm đa dạng hoạt động cho du khách, trong khi chờ thời gian bổ sung thuyết minh, thay vì chỉ nghe hát.

Bên trong tàu du lịch 2 tầng "Hà Nội 5 cửa ô". Ảnh: The Hanoi Train.