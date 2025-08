Hành trình 30 năm LG được kể lại bằng công nghệ và cảm xúc

Triển lãm “The Art-ffection by LG” diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom (Hà Nội), đánh dấu hành trình 30 năm đồng hành cùng người Việt của thương hiệu công nghệ LG. Không gian nghệ thuật sắp đặt được chia thành 3 khu vực lớn: Chạm mở - Lan tỏa - Thấu cảm, tái hiện hành trình phát triển của LG qua lăng kính công nghệ và cảm xúc. Triển lãm The Art-ffection by LG mở cửa tự do từ 9h đến 21h đến hết ngày 3/8.