Hành trình 'Nét riêng định khí chất' đáng nhớ dịp 20/10 cùng PNJ

Chuỗi sự kiện “Nét riêng định khí chất” của PNJ đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng khách hàng, tôn vinh vẻ đẹp nội lực và dấu ấn khí chất của người phụ nữ hiện đại.

Chuỗi sự kiện “Nét riêng định khí chất” đã tạo nên làn sóng lan tỏa mạnh mẽ khi diễn ra tại 6 điểm lớn trên toàn quốc gồm GO! Ninh Thuận, GO! Bạc Liêu, AEON Mall Huế, AEON Mall Bình Dương, AEON Mall Hải Phòng và Parc Mall TP.HCM. Chương trình đã thu hút hàng nghìn lượt khách tham gia và ghi nhận hơn 300.000 lượt tương tác trên mạng xã hội, trở thành dấu ấn khó quên trong dịp 20/10 vừa qua.

Trải nghiệm tôn vinh nét riêng phái đẹp

Xuyên suốt chuỗi sự kiện, không khí bùng nổ với những trải nghiệm và hoạt động tương tác độc đáo. Khách tham dự hào hứng thử sức với game “Định khí chất cùng trang sức PNJ” để khám phá phong cách phù hợp với bản thân, hay thách thức bản lĩnh qua hoạt động “Vững thần thái” - nơi mỗi người phụ nữ tự tin thể hiện nét kiêu hãnh riêng của mình.

Khu vực check-in được thiết kế hiện đại, tinh tế cũng trở thành “tọa độ hot” khi ai cũng muốn lưu lại khoảnh khắc rạng rỡ và nhận bó hoa tươi PNJ như một lời chúc. Đặc biệt, khách hàng tham quan và mua sắm theo từng khung giờ tại sự kiện đều nhận quà tặng và cơ hội sở hữu trang sức vàng từ PNJ.

Khách hàng hào hứng tham gia khu vực trải nghiệm và mua sắm trang sức tại sự kiện “Nét riêng định khí chất”. Ảnh: PNJ.

Hòa trong không khí vui tươi của sự kiện, chị Thanh Trúc (36 tuổi, nhân viên ngân hàng, TP.HCM) bày tỏ: “Tôi ghé sự kiện PNJ để tìm món quà tặng mẹ nhân dịp 20/10, nhưng thấy chính mình được nhận về nhiều hơn. Giữa không gian rực rỡ và ý nghĩa tôn vinh phụ nữ, tôi tự hào vì có thể dành cho mẹ một món quà xứng đáng, như cách PNJ tôn vinh nét đẹp và khí chất riêng của mỗi người phụ nữ”.

Lan tỏa cảm hứng tự tin làm đẹp

Không dừng lại ở những trải nghiệm đẳng cấp, chuỗi sự kiện còn mang đến không gian âm nhạc đầy cảm xúc với sự xuất hiện của dàn nữ ca sĩ tài năng Bùi Lan Hương, Thuỳ Chi, Bảo Anh và Lâm Bảo Ngọc - mỗi người một phong cách, một màu sắc riêng, góp phần khắc họa rõ nét tinh thần của người phụ nữ hiện đại - tự tin, bản lĩnh và nổi bật khí chất riêng.

Nếu Lâm Bảo Ngọc mang đến nguồn năng lượng mạnh mẽ, nội lực qua những ca khúc giàu cảm xúc tại GO! Ninh Thuận ngày 12/10, thì cùng ngày, nữ ca sĩ Bùi Lan Hương khiến khán giả đắm chìm với phong cách quyến rũ, ma mị nhưng vẫn đầy tinh tế qua loạt hit Bay, Nữ hoàng và Ngày chưa giông bão tại GO! Bạc Liêu.

Tiếp nối hành trình, không gian tại AEON Mall Huế (17/10) trở nên ấm áp và gần gũi với tiếng hát của Thuỳ Chi. Những giai điệu nhẹ nhàng như Biết yêu, Con đường hạnh phúc, Nàng thơ xứ Huế và phần giao lưu với khán giả qua bản hit Xe đạp đã tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ cho người tham dự.

Bằng giọng ca ngọt ngào, Thuỳ Chi mang không gian âm nhạc ấm áp và gần gũi đến với khán giả tại Huế. Ảnh: PNJ.

Nhiệt độ của chuỗi sự kiện ngày càng nóng hơn khi Bùi Lan Hương quay trở lại trong đêm diễn tại AEON Mall Hải Phòng (19/10) và Bảo Anh xuất hiện tại Parc Mall (18/10) cùng AEON Mall Bình Dương (19/10). Bên cạnh Bùi Lan Hương sâu lắng, để lại dư âm về hình ảnh người phụ nữ vững vàng trước thử thách, Bảo Anh đã mang đến năng lượng rực rỡ, quyến rũ qua loạt hit Cô ấy không yêu anh, Như lời đồn, Sống xa anh chẳng dễ dàng, Anh muốn em sống sao… khiến khán đài như bùng nổ.

Bảo Anh quyến rũ xuất hiện tại sự kiện “Nét riêng định khí chất”. Ảnh: PNJ.

Thông qua chuỗi sự kiện “Nét riêng định khí chất”, PNJ không chỉ tạo nên không gian trải nghiệm mua sắm và thưởng thức âm nhạc, mà còn gửi gắm lời tôn vinh chân thành đến những người phụ nữ không ngừng vươn lên, sống bản lĩnh và truyền cảm hứng. Họ tỏa sáng như viên kim cương đã vượt qua mọi phép thử bên ngoài để chạm đến chuẩn mực độ tinh khiết bên trong - không chỉ là vẻ đẹp rực rỡ mà còn là biểu tượng cho những giá trị được vun đắp từ nội lực.

Trang sức kim cương PNJ là món quà lý tưởng dành tặng cho người phụ nữ thân yêu bên cạnh bạn. Ảnh: PNJ.

Tưởng thưởng cho hành trình ấy, trang sức kim cương PNJ tinh tuyển là món quà tinh tế dành cho những người phụ nữ luôn tin vào bản thân. Mỗi thiết kế không chỉ tô điểm cho vẻ ngoài mà còn là dấu ấn khẳng định khí chất từ nét riêng.