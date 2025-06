Hành trình vây bắt 2 đối tượng khoét tường trốn trại

Lúc 2h30 ngày 8/6, hai phạm nhân Trần Hoàng Khiêm và Bùi Văn Chúc đang lẩn trốn ở khu vực đồi núi thuộc thị xã Thái Hòa (Nghệ An), thì bị vây bắt.

Khoảng 10h30 ngày 7/6, 2 phạm nhân là Trần Hoàng Khiêm (SN 1987, trú ở xã Tiên Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, án phạt 26 năm 4 tháng 14 ngày); Bùi Văn Chúc (SN 1985, trú ở xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, án phạt 10 năm) lợi dụng thời tiết mưa gió, tường cũ xuống cấp, đã khoét thủng tường buồng giam tại Trại giam Thanh Xuân (xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội) để bỏ trốn. Phát hiện sự việc trên, Trại giam Thanh Xuân đã báo cáo Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng để tổ chức truy bắt.

Tổ công tác do Đại tá Vũ Trọng Chiến, Phó Cục trưởng, đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác truy bắt. Đại tá Vũ Trọng Chiến đã chỉ đạo các mũi trinh sát lần theo dấu vết của các đối tượng, phát hiện chúng đi bộ một đoạn, sau đó bắt được một chiếc xe taxi chở từ Mỹ Hưng, Thanh Oai lên khu vực thị trấn Ba Hàng Đồi thuộc huyện Lạc Thủy, Hòa Bình. Đây là khu vực có đường Hồ Chí Minh đi qua, dễ dàng bắt xe đi các phía Nam. Lực lượng chức năng đã xác minh biển số xe taxi, đồng thời đuổi theo đến huyện Lạc Thủy.

Đại tá Vũ Trọng Chiến chỉ đạo lực lượng tổ chức truy bắt.

Tuy nhiên, các đối tượng đã xuống taxi, bắt xe khách đi Nghệ An. Làm việc với tài xế taxi, anh này nhận dạng đúng 2 đối tượng mình vừa chở đi và cho biết do không có tiền, nên đối tượng giọng miền Nam đã mượn điện thoại của anh để gọi điện cho người thân ở quê nhờ chuyển khoản trả tiền xe, sau đó đón xe đi Nghệ An.

Xác định 2 đối tượng sẽ vào các tỉnh phía Nam để lẩn trốn, Đại tá Vũ Trọng Chiến đã chỉ đạo Trại giam Thanh Xuân ra quyết định truy nã các đối tượng, thông báo cho Công an địa phương và các đơn vị chức năng phối hợp truy bắt và thông báo để người dân cảnh giác, đồng thời liên hệ chặt chẽ với Công an Nghệ An để tổ chức đón lõng các đối tượng.

Sau khi nhận được thông báo từ Bộ Công an về việc phối hợp xác minh, truy bắt 2 đối tượng truy nã là Chúc và Khiêm, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các xã, phường, thị trấn triển khai lực lượng tiến hành xác minh, chốt chặn trên các ngả đường, đồng thời phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm.

Đến khoảng 1h40 ngày 8/6, xe khách dừng ở xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An cho hành khách xuống xe. Đến hơn 2h ngày 8/6, có 2 người đàn ông có biểu hiện nhếch nhác đón xe taxi vào phía Nam, nên người dân đã báo cho tổ công tác CSGT Công an Nghệ An đang vây bắt trong khu vực.

Hai đối tượng bị CSGT Nghệ An bắt giữ.

Tổ tuần tra thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An) đã nhanh chóng xác minh và nhận dạng chính xác đây là 2 phạm nhân vừa trốn trại giam đang bị truy nã. CSGT đã phối hợp Tổ Công an địa bàn khu vực thị xã Thái Hòa, Công an xã Đông Hiếu để tổ chức vây bắt.

Đến khoảng 2h30 khi Chúc, Khiêm đang lẩn trốn ở cánh rừng bên đường tại xã Đông Hiếu, thì bị CSGT khống chế, bắt giữ. Các đối tượng khai nhận khi đang chấp hành án phạt tù, đã lợi dụng buồng giam xuống cấp và trèo hàng rào bỏ trốn. Cả hai cùng bắt xe khách từ Hà Nội di chuyển hướng vào Nghệ An.

Ngay trong đêm, tổ công tác của Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng và Trại giam Thanh Xuân đã vào Nghệ An di lý hai đối tượng về Hà Nội để đấu tranh, làm rõ.

Theo hồ sơ, Trần Hoàng Khiêm bị phạt tù với các tội danh chống người thi hành công vụ; tội bắt giữ người trái pháp luật; cố ý gây thương tích; cướp giật tài sản; trộm cắp tài sản; trốn khỏi nơi giam. Còn Bùi Văn Chúc đang thi hành án phạt 10 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bước đầu, lực lượng chức năng làm rõ, do quá trình cải tạo án dài nên không yên tâm cải tạo, chính vì vậy, chúng đã bàn nhau bỏ trốn.

Hai đối tượng trên đường di lý về Hà Nội để điều tra.

Được biết, Trần Hoàng Khiêm là đối tượng hình sự có tới 8 tiền án với rất nhiều tội, từng trốn khỏi nơi giam giữ rất có kinh nghiệm trong việc trốn trại. Do thường xuyên vi phạm kỷ luật, không yên tâm cải tạo, có biểu hiện xúi giục phạm nhân khác phạm tội nên Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng đã bóc tách, đưa ra Trại giam Quảng Ninh thi hành án.

Trong đợt mưa bão tháng 9/2024, Trại giam Quảng Ninh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nên Khiêm được đưa về Trại giam Thanh Xuân. Tại đây, Khiêm vẫn không yên tâm thi hành án, thường xuyên vi phạm kỷ luật nên bị giam riêng.

Về phía đối tượng Chúc, hắn thi hành án 10 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy, nên bị vợ bỏ, bố mẹ già thường tỏ ra chán nản. Đặc biệt, vừa qua, Cơ quan điều tra đã đến làm việc với Chúc và thông báo cho Chúc biết đã điều tra, làm rõ được hành vi phạm tội khác của hắn. Biết sẽ bị khởi tố tội mới, thời gian thi hành án nặng hơn nên Chúc càng không yên tâm cải tạo, muốn trốn để thoát tội.

Chính vì vậy, 2 đối tượng đã rủ nhau bỏ trốn. Theo đó, thấy tường phòng giam đã cũ, mục, bở nên chúng rủ nhau dùng đầu nhọn của bàn chải khoét trên tường thành lỗ để trốn ra ngoài.

Được biết, phân trại 1, Trại giam Thanh Xuân được xây dựng từ đầu những năm 1970, đến nay đã hơn 50 năm nên xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt, đơn vị nằm giữa khu dân cư, sát tường rào với nhà dân nên công tác quản lý, giám sát phạm nhân gặp nhiều khó khăn.

Tại buổi kiểm tra công tác thi hành án vào tháng 3/2025, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết Bộ Công an sẽ làm việc với TP Hà Nội đề nghị cấp đất khu vực khác để xây dựng lại, đảm bảo an ninh, an toàn hơn.