Hé lộ 'những cái nhất' trong show Bản giao hưởng đại dương Phú Quốc

Tháng 11 này, show diễn “Bản giao hưởng đại dương”chính thức quay trở lại Thị trấn Hoàng hôn (Phú Quốc) vào lúc 19h50 mỗi tối.

Sau thành công vang dội của show diễn mùa đầu tiên, Tập đoàn Sun Group tiếp tục đầu tư, hợp tác với hai nhà sản xuất show H2O Events và LaserVision để mang đến Phú Quốc “siêu phẩm” nghệ thuật quốc tế. Show diễn là màn trình diễn nghệ thuật pháo hoa, ánh sáng và thể thao mạo hiểm với quy mô lớn, kết hợp công nghệ và hệ thống ánh sáng tối tân cùng đội ngũ vận động viên trình diễn hàng đầu thế giới.

Ông Jack Ellison - Giám đốc H2O Events, đơn vị sản xuất show trình diễn nước và pháo hoa với 30 năm kinh nghiệm - cho biết: “Bản giao hưởng đại dương năm nay là chương trình có quy mô hàng đầu quốc tế. Chúng tôi tìm kiếm khắp nơi trên thế giới để có được kỹ thuật viên giỏi nhất, cả vận động viên xuất sắc để tạo nên show trình diễn đa giác quan hàng đầu”. Ông cũng cho biết, điểm mới của Bản giao hưởng đại dương là sự tích hợp chặt chẽ giữa màn trình diễn của H2O Events với nhiều công nghệ trình diễn khác nhau.

Đặc biệt, Bản giao hưởng đại dương năm nay mang đến màn trình diễn ngoạn mục của pháo với gần 1.000 quả tỏa sáng trên biển trời mỗi đêm. Theo ông Jack Ellison, sự đặc biệt của màn trình diễn pháo hoa năm nay là khoảng cách gần hơn với khán giả.

“Chúng tôi có pháo trên mô tô nước tốc độ cao, pháo trên ván bay phản lực và cả những cánh diều nhảy múa trên bầu trời. Lần đầu tiên chúng tôi lắp đặt sân khấu pháo trên mặt nước, với hiệu ứng pháo như đi thẳng vào khán đài. Pháo hoa liên tục di chuyển sẽ giúp khán giả đắm chìm trong màn biểu diễn, để mỗi người dường như trở thành một phần của chương trình”, ông mô tả.

Những màn pháo hoa với ánh sáng rợp trời.

Điểm nổi bật của Bản giao hưởng đại dương mùa 2 còn đến từ dàn vận động viên hàng đầu thế giới trong bộ môn Jetski (mô tô nước) và Flyboard (ván đứng nước phản lực). Hàng loạt cái tên mới xuất hiện như Anton Popov - ba lần vô địch thế giới hạng mục chuyên nghiệp tại Hydroflight World Cup (2019-2020); Geoffrey Hule - đương kim vô địch Flyboard Quốc gia Canada; Jorge Encabo - hạng 4 giải vô địch thế giới Hidro-Fly World Championship. Bên cạnh đó, show quy tụ nhiều tên tuổi quen thuộc với khán giả mùa đầu tiên như Kristina Isaeva - nữ vận động viên Flyboard số 1 thế giới, được mệnh danh là “Nữ hoàng trên không”; Lee Sak Yoon - quán quân UAE Flyboard Competition...

Năm nay, H2O Events bổ sung màn trình diễn của vận động viên Jetsurf (ván lướt phản lực). Những nữ vận động viên trong trang phục cánh bướm với đèn LED lộng lẫy nhẹ nhàng lướt trên mặt biển, khiến du khách ngỡ như gặp gỡ sinh vật trong huyền thoại.

Những vận động viên Jetsurf trong trang phục cánh bướm lộng lẫy.

Trình diễn pháo hoa được đồng bộ với hệ thống âm thanh, ánh sáng và đạo cụ của vận động viên và độ chính xác được tính đến từng giây. Nhiệm vụ của nghệ sĩ là trình diễn đúng nhịp ở mức độ tinh vi, do đó Jack cho biết họ cần vận động viên hàng đầu thế giới.

Điểm ấn tượng của phiên bản năm nay nằm ở hệ thống âm thanh, ánh sáng và laser được thiết kế bởi LaserVision - thương hiệu đứng sau loạt công trình trình diễn đình đám thế giới. LaserVision khai thác trọn vẹn vẻ đẹp tự nhiên cùng kiến trúc biểu tượng của Phú Quốc để kiến tạo nên sân khấu sống động.

Ông Shannon Brooks - Giám đốc LaserVision, đơn vị trực tiếp thiết kế màn trình diễn ánh sáng, laser trong Bản giao hưởng đại dương - nhấn mạnh: “Điều khiến buổi diễn trở nên khác biệt là mức độ hòa quyện mà chúng tôi đạt được. Giữa vô số biểu tượng như Cầu Hôn, hay Thị trấn Hoàng hôn, thách thức của chúng tôi là tạo ra tác phẩm không chỉ bổ sung, mà trở thành một phần không thể tách rời - như sợi vải đan nên bản sắc của vùng đất này. Phú Quốc là nơi tuyệt đẹp và show diễn này là lời tôn vinh dành cho vẻ đẹp ấy”.

Hơn 200 hiệu ứng ánh sáng, laser xuất hiện trong mỗi màn trình diễn, tạo nên “bức họa chuyển động” kỳ ảo giữa không gian biển trời Phú Quốc. Ánh sáng được lập trình đồng bộ với âm nhạc, chuyển động của vận động viên và pháo hoa, khiến toàn bộ khu vực vịnh biển như biến thành sân khấu khổng lồ - nơi mọi giác quan của khán giả đều được đánh thức.

Sân khấu mãn nhãn của laser và ánh sáng.

Geoffrey Hule - đương kim vô địch Flyboard Quốc gia Canada, vận động viên mới trong mùa năm nay - chia sẻ: “Được góp mặt trong show trình diễn mới mẻ, táo bạo và ‘điên rồ’ này là điều khiến tôi sống hết mình mỗi ngày. Ở sân khấu nước tuyệt đẹp, với khán giả bao quanh bốn phía, cảm giác giống như đang đứng giữa đấu trường cổ đại”.

Một trong những điều khiến dàn vận động viên cảm thấy yêu thích là trang phục được thiết kế bởi Bao Rong - thương hiệu thiết kế phục trang danh tiếng từng hợp tác đạo diễn Trương Nghệ Mưu và nhiều dự án nghệ thuật quốc tế, giúp mỗi chuyển động trở nên mềm mại, huyền ảo và đầy tính thị giác. Trên mỗi thiết bị bay cũng được gắn đèn LED nhiều màu sắc, giúp vận động viên thỏa sức phô diễn cú nhào lộn điêu luyện, giữa tạo hình đầy tính thẩm mỹ như trái tim, hố đen vũ trụ, thậm chí là dải ngân hà của ánh sáng và pháo hoa.

Những pha nhào lộn với hiệu ứng đèn LED đầy ấn tượng.

Còn 3 ngày đếm ngược cho đêm diễn chính thức 1/11, đội ngũ kỹ thuật và vận động viên đang dốc sức tập luyện để mang Bản giao hưởng đại dương bùng sáng lần nữa trên biển trời Phú Quốc, cũng như bản đồ du lịch thế giới.

“Sự kết hợp giữa LaserVision và H2O đưa chương trình lên tầm cao mới, điều mà chúng tôi tin và hy vọng sẽ là ‘chương trình nước số một trên thế giới’. Cùng đến xem Bản giao hưởng đại dương và tôi chắc chắn bạn sẽ có trải nghiệm tuyệt vời”, ông Jack Ellison nhắn nhủ với khán giả của show.