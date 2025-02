Hệ lụy xấu từ 'ma trận' cờ bạc trong những ngày đầu năm mới

Tham gia đánh bạc dù là trực tuyến hay truyền thống đều là hành vi vi phạm pháp luật, không những thế còn mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo.

Ngay trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Công an quận Nam Từ Liêm và Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội phối hợp bắt giữ một ổ nhóm bán các thiết bị sử dụng chơi cờ bạc "bịp" với hàng chục nghìn bộ bài đã được chỉnh sửa, hàng trăm bộ dụng cụ đã được gắn thiết bị. Các đối tượng khai nhận mỗi bộ thiết bị được bán với giá vài triệu đồng và người tổ chức đánh bạc sẽ luôn nắm được phần thắng.

"Ma trận" lừa đảo cờ bạc từ truyền thống đến công nghệ

Không chỉ đánh bạc truyền thống, đánh bạc trực tuyến cũng đang len lỏi vào bất cứ không gian, thời gian nào. Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, đầu năm, khi tâm lý "chơi Tết" vẫn còn, thì tệ nạn này vẫn tiếp tục phát triển.

Rất dễ để tìm thấy website cờ bạc trực tuyến vì nó được quảng cáo ở khắp nơi trên nhiều nền tảng, được thiết kế bắt mắt và được quảng cáo là dễ chơi, dễ thắng, nhưng thực tế thắng thua của người chơi không phải do may rủi mà do các đối tượng can thiệp kỹ thuật để thao túng kết quả.

Hàng chục nghìn bộ bài đã được chỉnh sửa để phục vụ chơi cờ bạc "bịp", đã bị cơ quan công an thu giữ.

Theo các chuyên gia an ninh mạng, một số ứng dụng cờ bạc trực tuyến còn có thể giám sát hành vi người dùng và tự động thay đổi kết quả các ván cược. Kết quả tưởng như ngẫu nhiên, nhưng thực chất đã được lập trình có lợi cho nhà cái.

Anh Phạm Tiến Mạnh, thành viên Dự án "Chống lừa đảo", cho hay các đối tượng lừa đảo thường sử dụng các thuật toán để kiểm soát tỷ lệ thắng thua. Ban đầu, chúng cho người chơi thắng một số tiền nhỏ tạo niềm tin, sau đó điều chỉnh thông tin trên hệ thống để người chơi thua liên tiếp, khiến họ càng lún sâu vào vòng xoáy thắng - thua.

"Các ứng dụng, website giả mạo còn đưa ra kết quả thật ngẫu nhiên khiến người chơi luôn thua lâu dài. Các ứng dụng cờ bạc cũng thao túng tâm lý người dùng bằng cách sử dụng âm thanh, hình ảnh, hiệu ứng kích thích người chơi tiếp tục đặt cược ngay cả khi đang thua lỗ", anh Phạm Tiến Mạnh thông tin thêm.

Sau khi dụ dỗ người chơi nạp tiền vào, một số website cờ bạc sẽ lấy lý do lỗi kỹ thuật yêu cầu người chơi nạp thêm tiền, thậm chí khóa tài khoản, chặn không cho người chơi rút tiền.

Đồng thời, các đối tượng cũng tạo ra các tài khoản ảo, vờ thắng lớn, khiến người chơi thật nghĩ có thể dễ sàng kiếm tiền và tiếp tục nạp tiền. Có thể thấy đằng sau sự hấp dẫn của những trò may rủi là thủ đoạn lừa đảo tinh vi.

Đánh bạc là hành vi bị nghiêm cấm

Theo Luật sư Hồng Vân, Đoàn luật sư TP Hà Nội, Nhà nước ta cấm đánh bạc dưới mọi hình thức từ truyền thống đến trực tuyến. Khi số tiền đánh bạc ở mức 5 triệu đồng trở lên và trong trường hợp sử dụng Internet, phương tiện điện tử, mạng viễn thông để thực hiện hành vi đánh bạc, người đó sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2, điều 321 - Bộ luật hình sự và khung hình phạt cho hành vi này 3-7 năm tù.

Để tránh những hậu quả pháp lý bất lợi - tiền mất, tật mang, mỗi người dân cần nâng cao hiểu biết của bản thân, nhận thức pháp luật để từ đó tránh việc bị đối tượng xấu dụ dỗ. Bất cứ hành vi đánh bạc nào nếu bị phát hiện đều bị xử lý theo chế tài nghiêm khắc của pháp luật.

Đánh bạc dưới bất cứ hình thức nào đều vi phạm pháp luật.

Người dân cần nhận thức rõ bản chất của cờ bạc không phải là cơ hội kiếm tiền mà là một trò lừa đảo được thiết kế tinh vi để "móc túi" người dân; do đó cần cảnh giác với những quảng cáo, lời hứa hẹn hấp dẫn như "dễ thắng", "nạp tiền lần đầu nhận thưởng lớn", "tỷ lệ thắng cao", bởi đây chỉ là những câu slogan lôi kéo người chơi tham gia vào "ma trận cờ bạc". Người dân tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân hay số tài khoản ngân hàng, quyền truy cập điện thoại để tránh bị lừa đảo.

Tệ nạn cờ bạc từ truyền thống đến sử dụng công nghệ cao ngày càng tinh vi, số người chơi có thể lên tới hàng nghìn, số tiền đánh bạc lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng tiềm ẩn phát sinh hệ lụy xấu cho xã hội. Do đó, người dân cần tránh xa tệ nạn cờ bạc, không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn dính bẫy của những kẻ lừa đảo.