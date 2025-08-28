Herbalife cổ vũ tinh thần sống khỏe tại giải chạy marathon ở Nha Trang

Giải chạy VnExpress Marathon Nha Trang 2025, diễn ra từ 22 đến 24/8, vừa khép lại hành trình đầy cảm hứng tại thành phố biển Khánh Hòa. Đồng hành giải chạy năm nay, Herbalife tiếp tục lan tỏa tinh thần sống năng động lành mạnh, khuyến khích cộng đồng rèn luyện thể thao và tận hưởng cuộc sống tốt hơn mỗi ngày.

Ấn định địa điểm tổ chức tại duyên hải miền Trung, VM Marathon Nha Trang 2025 vẫn không hề giảm sức hút với người yêu marathon trên mọi miền cả nước với số lượng VĐV kỷ lục 13.000 người - cao kỷ lục trong toàn hệ thống VnExpress Marathon, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào chạy bộ trong cộng đồng.

Giải chạy với sự tham gia của đông đảo vận động viên chuyên nghiệp và phong trào trong nước và quốc tế - cùng nhau chinh phục các cự ly 5 km, 10 km, half-marathon (21 km) và full-marathon (42 km). Hoàng Thi (người tham gia cự ly 21 km) chia sẻ: "Tham gia giải chạy ở Nha Trang, tôi càng nhận ra rằng sức khỏe là vốn quý nhất. Chạy bộ không chỉ giúp rèn luyện thể lực mà còn mang lại tinh thần tích cực, để mỗi ngày đều sống khỏe và lành mạnh hơn”.

Cung đường VM Nha Trang 2025 không chỉ là thử thách thể lực thú vị mà còn là hành trình khám phá vẻ đẹp của thành phố biển miền duyên hải Nam Trung Bộ. Từ những cung đường ven biển xanh ngắt, bình minh rực rỡ trên đồi Lương Sơn đến những con phố trung tâm náo nhiệt, các VĐV đã có cơ hội tận hưởng trọn vẹn phong vị đặc trưng của phố biển Nha Trang.

Đây là lần thứ 4 hệ thống giải chạy VnExpress Marathon quay trở lại Nha Trang, cũng là năm thứ 4 liên tiếp Herbalife đồng hành giải chạy trong vai trò nhà tài trợ. Trong vai trò đơn vị đồng hành chiến lược, Herbalife mong muốn tạo ra những kết nối sâu sắc cho cộng đồng thông qua những trải nghiệm khó quên trên đường chạy. Sự gắn bó bền bỉ là minh chứng cho cam kết của thương hiệu trong việc lan tỏa thông điệp sống khỏe, khuyến khích cộng đồng rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên và duy trì lối sống lành mạnh trong cộng đồng. Nhiều thành viên độc lập và nhân viên Herbalife đã tích cực tham gia với tư cách vận động viên, góp phần tạo nên thành công rực rỡ cho sự kiện.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết: "Đồng hành cùng giải chạy năm thứ tư liên tiếp phù hợp với cam kết của Herbalife trong việc góp phần khuyến khích sống năng động lành mạnh thông qua hỗ trợ các sự kiện thể thao cộng đồng. Chúng tôi tin rằng luyện tập thường xuyên kết hợp với chế độ dinh dưỡng cân bằng sẽ giúp mọi người sống khỏe mạnh hơn và đạt được các mục tiêu sức khỏe lâu dài".

Đồng hành VM Nha Trang 2025 không phải dấu ấn đầu tiên của Herbalife trong mục tiêu cổ vũ lối sống lành mạnh thông qua các sự kiện thể dục thể thao. Herbalife là đối tác của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam từ năm 2021. Công ty đồng thời là đối tác của Ủy Ban Olympic Việt Nam (VOC) và Ủy Ban Paralympic Việt Nam (VPC) từ năm 2012. Ngoài việc tài trợ cho các vận động viên và tổ chức thể thao, Herbalife Việt Nam còn tổ chức các sự kiện thể thao cộng đồng nhằm khuyến khích lối sống năng động. Kể từ năm 2021, công ty là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho các sự kiện marathon lớn như VnExpress Marathon, Tiền Phong Marathon và Vietnam International Half Marathon.

Sau 2 ngày tổ chức, VN Marathon Nha Trang 2025 khép lại với dấu ấn một hội thao chuyên nghiệp, thông điệp nhân văn và những cung đường đua xanh ở miền duyên hải. Sự đồng hành của Herbalife không chỉ thúc đẩy phong trào thi đua rèn luyện, nâng cao sức khỏe mà còn góp phần lan tỏa nguồn cảm hứng sống lành mạnh, tích cực cho cộng đồng runner trên cả nước.

