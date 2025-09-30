Herbalife lan tỏa lối sống tích cực tại 'Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng'

Sáng 28/9, “Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam” lần thứ 5 được tổ chức tại công viên Thống Nhất (Hà Nội), thu hút hàng nghìn người tham dự.

“Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam” là hoạt động do Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức. Diễn ra lần đầu tiên vào năm 2023, đây đã trở thành hoạt động quen thuộc, thúc đẩy cộng đồng hướng tới lối sống tích cực thông qua rèn luyện thể thao kết hợp dinh dưỡng cân bằng. Trong lần thứ 5 được triển khai, hoạt động tiếp tục có sự đồng hành của Herbalife Việt Nam.

Hoạt động ý nghĩa, lan tỏa lối sống năng động lành mạnh

Theo Bộ Y tế, tình trạng suy dinh dưỡng, thấp còi của trẻ Việt Nam đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, chúng ta đang đối mặt với thách thức mới đáng lo ngại: Tình trạng thừa cân, béo phì gia tăng nhanh chóng.

Theo đó, tỷ lệ thừa cân, béo phì ở trẻ em 5-19 tuổi đã tăng hơn gấp 2 lần trong một thập kỷ, từ 8,5% năm 2010 lên 19% vào năm 2020, đồng thời khoảng 25% người trưởng thành Việt Nam đang bị thừa cân, béo phì.

Ngoài ra, nếu tính riêng về dinh dưỡng không hợp lý, theo Tổ chức Y tế thế giới, có tới 45% ca tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi là do dinh dưỡng (bao gồm cả thể thấp còi, béo phì). Tính chung trên toàn cầu, tỷ lệ tử vong do dinh dưỡng không hợp lý chiếm khoảng 10,6%. Những con số trên là tín hiệu báo động về thực trạng mất cân bằng dinh dưỡng hiện nay.

Trước bối cảnh đó, Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, đặt mục tiêu cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho toàn dân. “Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam” ra đời cũng từ mục tiêu này.

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, TTƯT.GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, khẳng định: "Chúng ta thường nghe 'có thực mới vực được đạo', điều đó thể hiện vai trò của dinh dưỡng trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, chúng ta hiểu sâu hơn về bữa ăn, dinh dưỡng. Từ đó, mỗi người cần phải có suy nghĩ mỗi bữa ăn không chỉ để no bụng, mà phải ăn làm sao để tạo tiền đề cho phát triển tốt về thể trạng, thể chất, tinh thần, sức khỏe cho mỗi cá nhân, xa hơn nữa cho cả dân tộc".

Là công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất, Herbalife Việt Nam luôn chú trọng việc cung cấp kiến thức, sản phẩm chất lượng về dinh dưỡng, xa hơn là truyền cảm hứng, lan tỏa lối sống năng động lành mạnh tới cộng đồng, góp phần nâng cao sức khỏe, cải thiện thể chất người Việt. Đồng hành cùng “Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam” là một trong những hoạt động để cụ thể hóa chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Thành Đạt, Giám đốc Truyền thông cấp cao Herbalife Việt Nam, khẳng định: "Hoạt động 'Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam' phù hợp với mục tiêu lâu dài của Herbalife là góp phần nuôi dưỡng sức khỏe, hạnh phúc của con người và cộng đồng thông qua dinh dưỡng khoa học, kết hợp với vận động thể chất thường xuyên để sống khỏe mạnh hơn".

“Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam” lần thứ 5 thu hút đông đảo người dân tham dự.

Chuỗi hoạt động hấp dẫn, thu hút nhiều người tham dự

Điểm nhấn của “Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam” lần thứ 5 là những hoạt động ý nghĩa thiết thực trong việc truyền cảm hứng sống khỏe, sống tích cực tới cộng đồng. Trong đó bao gồm phần thi vận động với các tiết mục nhảy hiện đại, dance sport, zumba… của 20 đội thi, trải dài ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Những tiết mục sôi động, giàu năng lượng nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của đông đảo người dân tham dự.

Các đội thi mang đến những tiết mục nhảy đầy sôi động và năng lượng.

Bên cạnh phần thi vận động, các đội còn trải qua phần thi kiến thức với các câu hỏi về dinh dưỡng, giúp lan tỏa những thông tin bổ ích, khuyến khích mọi người áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Sau những màn tranh tài sôi động và hấp dẫn, giải Đặc biệt đã thuộc về đội DDC - Câu lạc bộ khiêu vũ Học viện Ngoại giao. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao thêm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 16 giải Tư.

Bên cạnh đó, tham gia "Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam" lần thứ 5, người dân được tư vấn về dinh dưỡng và vận động bởi các chuyên gia đầu ngành về sức khỏe và dinh dưỡng tại 20 quầy tư vấn miễn phí. Cụ thể, người tham gia được kiểm tra tình trạng dinh dưỡng, cân nặng, các chỉ số khối cơ thể (BMI), trao đổi trực tiếp với chuyên gia để hiểu rõ chế độ ăn phù hợp theo độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, tình trạng sức khỏe, kết hợp vận động ra sao để duy trì thể trạng khỏe mạnh và phòng ngừa bệnh tật.

Người dân được tư vấn về dinh dưỡng và vận động bởi các chuyên gia đầu ngành về sức khỏe.

Chị Minh Hòa (Hà Nội) chia sẻ: "Hoạt động này rất bổ ích bởi chúng tôi được trực tiếp trao đổi, hỏi cụ thể chuyên gia về những thắc mắc liên quan đến dinh dưỡng, chế độ tập luyện, từ đó điều chỉnh lối sống cho khỏe mạnh, phù hợp độ tuổi".

"Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam" lần thứ 5 đã khép lại thành công tốt đẹp, song hành trình lan tỏa lối sống năng động lành mạnh, thực hành dinh dưỡng cân bằng vẫn tiếp tục diễn ra. Trong thời gian tới, Herbalife Việt Nam sẽ có thêm các hoạt động thiết thực để nâng cao nhận thức của cộng đồng về dinh dưỡng, góp phần cải thiện sức khỏe và thể chất của người Việt.