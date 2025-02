Hermès ở đẳng cấp khác

Gia tộc Hermès tiếp tục củng cố vị thế giàu nhất châu Âu khi nhận hơn 5 tỷ USD cổ tức sau 4 năm liên tiếp phá kỷ lục, bất chấp thị trường xa xỉ suy giảm.

Hermès đang ở thời kỳ hoàng kim với doanh thu kỷ lục. Ảnh minh họa: Reuters.

Dòng họ Hermès, những người đứng sau đế chế xa xỉ Hermès International SCA, sắp "bỏ túi" hơn 5 tỷ USD cổ tức sau 4 năm liên tiếp phá kỷ lục. Trong bối cảnh thị trường hàng xa xỉ suy giảm, thương hiệu túi da và khăn lụa cao cấp vẫn duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, vượt xa các đối thủ lớn như LVMH và Kering.

Với hơn 2/3 cổ phần Hermès trong tay, khoảng 100 người thừa kế của gia tộc đã hưởng lợi từ mức cổ tức tăng nhanh, trong đó, năm nay ghi nhận con số cao nhất lịch sử.

Báo cáo tài chính quý IV/2024 của Hermès cho thấy doanh thu tiếp tục tăng, trong khi LVMH, tập đoàn sở hữu Louis Vuitton, Moët & Chandon và Hennessy, cùng Kering, chủ sở hữu Gucci, lại chứng kiến sự sụt giảm, Bloomberg đưa tin.

Giữ vững ngôi vị giàu nhất châu Âu

Theo Bloomberg Billionaires Index, tổng tài sản của gia tộc Hermès hiện đạt 213,8 tỷ USD , dựa trên giá trị vốn hóa của công ty niêm yết tại Paris (Pháp). Cổ phiếu Hermès đã tăng hơn 3 lần kể từ đầu năm 2021, thời điểm làn sóng mua sắm xa xỉ bùng nổ trong đại dịch. Ngày 14/2, sau khi công bố kết quả kinh doanh năm 2024, vốn hóa thị trường của Hermès có thời điểm chạm mốc 300 tỷ euro (khoảng 313 tỷ USD ).

Trong khi LVMH và Kering lao đao, Hermès vẫn bứt phá. Ảnh minh họa: Sotheby’s.

Dù nắm giữ danh hiệu gia tộc giàu nhất châu Âu và được đánh giá là “ở một đẳng cấp riêng” trong ngành xa xỉ, nhà Hermès vẫn xếp sau Bernard Arnault, người sáng lập LVMH, về giá trị tài sản cá nhân. Tỷ phú Arnault (75 tuổi) hiện là người giàu nhất nước Pháp với khối tài sản ước tính 196,2 tỷ USD .

Khoản lợi nhuận khổng lồ mà gia tộc Hermès nhận được đánh dấu một giai đoạn thịnh vượng sau hơn một thập kỷ kể từ khi suýt mất quyền kiểm soát công ty vào tay Bernard Arnault.

Năm đó, ông chủ LVMH đã bí mật thâu tóm cổ phần Hermès trước khi gia tộc này thực hiện một cuộc phòng vệ thành công, giữ vững quyền sở hữu thương hiệu.

Cổ tức kỷ lục

Hermès dự kiến chia cổ tức 26 euro/cổ phiếu cho năm tài chính vừa qua, mức cao nhất từ trước đến nay, bao gồm khoản thưởng đặc biệt 10 euro/cổ phiếu. Kế hoạch này cần được cổ đông phê duyệt trong cuộc họp thường niên vào ngày 30/4 tới. Đây là mức tăng so với năm trước (25 euro/cổ phiếu, cũng bao gồm 10 euro thưởng) và gấp đôi so với năm 2022, khi Hermès lần đầu nâng cổ tức lên gần 2/3 so với năm trước đó.

Trước đại dịch, công ty chỉ thỉnh thoảng chi trả cổ tức đặc biệt ở mức 5 euro/cổ phiếu. Tuy nhiên, với doanh thu liên tục đạt kỷ lục, không chỉ cổ đông mà cả nhân viên Hermès cũng được hưởng lợi. Thương hiệu này vừa công bố khoản thưởng 4.500 euro (khoảng 4.700 USD ) dành cho toàn bộ nhân viên, nhờ kết quả kinh doanh ấn tượng của năm qua.

Tính tổng số cổ phần của gia tộc Hermès, khoản cổ tức trong 4 năm tài chính gần nhất lên tới 5,1 tỷ euro (khoảng 5,3 tỷ USD ). Dù đã chi 2,6 tỷ euro (khoảng 2,7 tỷ USD ) để phân phối cổ tức vào năm ngoái, Hermès vẫn duy trì mức tiền mặt ròng lên đến 12 tỷ euro (khoảng 12,5 tỷ USD ) tính đến cuối tháng 12, theo báo cáo tài chính mới nhất.

Cửa hàng Hermes ở Paris (Pháp). Ảnh: Reuters.

Trong buổi công bố kết quả kinh doanh, khi được hỏi liệu Hermès có kế hoạch dùng lượng tiền mặt khổng lồ để mua lại một thương hiệu khác hay không, Chủ tịch điều hành Axel Dumas khẳng định đây không phải mục tiêu trọng điểm của công ty.

"Tôi không bao giờ nói 'không' một cách tuyệt đối, nhưng đó không phải là ưu tiên của chúng tôi", tỷ phú 54 tuổi thuộc thế hệ thứ 6 của gia tộc, trả lời.

Là thành viên của một trong ba nhánh lớn của dòng họ Hermès, Dumas nhấn mạnh triết lý kinh doanh lâu dài của thương hiệu: “Chúng tôi biết cách làm Hermès nhưng không chắc chúng tôi sẽ biết cách làm một thương hiệu khác". Điều này tiếp tục củng cố sự khác biệt của Hermès so với các tập đoàn xa xỉ lớn như LVMH hay Kering, những đơn vị liên tục mở rộng danh mục thương hiệu thông qua các thương vụ mua lại.

Một trong những bí ẩn chưa có lời giải liên quan đến khoản cổ tức khổng lồ của Hermès chính là số phận của khoảng 6 triệu cổ phiếu, hiện trị giá khoảng 17 tỷ euro (khoảng 17,7 tỷ USD ), có liên quan đến Nicolas Puech, người họ hàng lớn tuổi của Dumas đang sinh sống tại Thụy Sĩ.

Puech, hậu duệ thứ 18 của gia tộc Hermès, đang vướng vào vụ kiện tụng về quản lý tài sản cá nhân. Ông khẳng định phần tài sản này đã "biến mất" trong các giao dịch tài chính.