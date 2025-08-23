Hình ảnh gây sửng sốt

Bữa tiệc giữa đồng hoa hướng dương : Ngày 18/8, 30 thực khách dùng bữa giữa cánh đồng hoa hướng dương tại trang trại Punchbowl, gần Warminster, Wiltshire (Anh). Đây là năm thứ tư sự kiện "Sunflower Supper Club" được tổ chức. Ảnh: Zachary Culpin.

Nhiếp ảnh gia đại dương của năm : Trong thế giới đại dương sâu thẳm, một thợ lặn tự do đang trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của đời mình khi bơi lặn và "giao tiếp" cùng loài cá nhà táng khổng lồ ngoài khơi đảo quốc Dominica (Caribe). Ảnh: Romain Barats.

Mưa sao băng Perseid : Khung cảnh ngoạn mục của trận mưa sao băng Perseid trên bãi biển Durdle Door, Dorset (Anh) ngày 12/8. Hiện tượng này đã được con người quan sát suốt gần 2.000 năm. Ảnh: Josh Dury.

Khai mùa săn gà gô đỏ : Vào ngày 11/8, chủ đất Nigel Hawkins đứng trên vùng đồi của mình ở Skipton, North Yorkshire, vào đêm trước ngày "Glorious Twelfth". Đây là ngày mở màn mùa săn gà gô đỏ truyền thống tại Anh. Ảnh: Lorne Campbell.

Biển lửa : Cháy rừng bùng phát gần tháp Horton ở Wimborne, Dorset (Anh) vào ngày 9/8. Giới chức tuyên bố tình trạng khẩn cấp khi 100 lính cứu hỏa nỗ lực khống chế hai đám cháy lớn và sơ tán nhà dân. Ảnh: Will Evans.

Hoàng hôn đỏ: Du khách thưởng ngoạn cảnh hoàng hôn từ đỉnh núi Tahtali (Thổ Nhĩ Kỳ) - một trong những đỉnh núi cao nhất của dãy núi Taurus nhìn ra bờ biển Địa Trung Hải. Ảnh: Orhan Cicek/Anadolu.

Đừng làm việc quá sức

Theo tác giả James Suzman, Đông Á được coi là khu vực đang phải chịu hậu quả nặng nề từ thực trạng nhân viên làm việc quá sức. Những con số đáng báo động về "văn hóa 996" ở Trung Quốc, hiện tượng "karoshi" (làm việc đến chết) tại Nhật Bản... được đề cập trong cuốn sách Lịch sử việc làm khiến chúng ta phải giật mình.