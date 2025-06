HLV pickleball kiếm hơn 60 triệu đồng/tháng

Giờ dạy pickleball của huấn luyện viên (HLV) Hoàng Bảo Long (Hà Nội) giảm từ hơn 10 tiếng xuống còn 4-6 tiếng/ngày trong năm nay. Tuy nhiên, anh phủ nhận việc bộ môn này hạ nhiệt hay mất đi sức hút.

“Tôi chủ động giảm giờ dạy để gia tăng thời gian luyện tập và thi đấu cá nhân trong giai đoạn này”, Bảo Long, VĐV từng vô địch nội dung 3.5 và giành huy chương đồng nội dung 4.5 Giải vô địch Pickleball Châu Á mở rộng (AOPC), nói.

HLV này nhận định rằng pickleball vẫn duy trì sức hút sau một năm thịnh hành, dự kiến tiếp tục được ưa chuộng trong vài năm tới. Vì giảm số lượng giờ dạy, Bảo Long quyết định tăng học phí để đảm bảo thu nhập. Năm ngoái, mỗi giờ học của anh có giá 500.000 đồng.

“Tuy nhiên, tôi vẫn giữ nguyên giá thành đối với học viên cũ, đảm bảo sự công bằng cho nhóm này”, HLV 28 tuổi chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Sự thịnh hành của pickleball kéo theo cơ hội phát triển nghề nghiệp cho nhiều HLV tại Hà Nội và TP.HCM. Mặc dù số lượng HLV tăng đều theo thời gian, thậm chí có khả năng khiến thị trường trở nên bão hòa, nhu cầu học chơi pickleball vẫn không giảm sút.

Thực tế trên giúp đội ngũ dạy bộ môn này duy trì mức thu nhập cao bất chấp mức độ cạnh tranh gia tăng.

Hoàng Bảo Long chơi pickleball từ cuối năm 2023 và bắt đầu giảng dạy vào đầu năm 2024. Trước khi đến với pickleball, anh chơi tennis từ 6 tuổi, từng 2 lần vô địch toàn quốc lứa tuổi U14 và có gần 10 năm kinh nghiệm dạy quần vợt.

Năm ngoái, khi pickleball nở rộ tại Việt Nam, HLV này thường có mặt trên sân từ 8h đến 22h hàng ngày, kín lịch dạy.

“Pickleball giúp tôi cải thiện thu nhập. Đối với tennis, tôi chỉ có thể dạy tối đa 5-6 tiếng/ngày do thể lực không cho phép và điều kiện sân bãi thiếu mái che. Hơn nữa, số lượng người học tennis khá nhỏ vì rào cản tiếp cận cao”, anh từng chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Tương tự, HLV pickleball Mạnh Seven (TP Thủ Đức, TP.HCM), chủ sân tại quận Tân Phú (TP.HCM), cũng bắt đầu chuyển hướng sang pickleball từ năm 2023 - thời điểm cộng đồng chơi bộ môn trên tại Việt Nam vẫn còn khá khiêm tốn. Anh cũng xuất thân từ bộ môn tennis, có hơn 10 năm kinh nghiệm dạy chơi môn thể thao này.

HLV Mạnh Seven (đứng giữa) cho biết người chơi pickleball vẫn sẵn sàng chi trả học phí lớn trong năm nay. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chuyên gia đào tạo cho biết ngày từ những ngày đầu tiên bộ môn này xuất hiện tại Việt Nam, anh đã nhận thấy tiềm năng phát triển và cơ hội nghề nghiệp liên quan.

“Thời điểm pickleball ‘đổ bộ’ Việt Nam, các HLV chuyên nghiệp còn khan hiếm, khiến mức thu nhập của họ trở nên đáng mơ ước. Một buổi dạy có giá 500.000 đồng/giờ. Với lịch dạy trung bình 5 tiếng mỗi ngày, một HLV có thể đạt thu nhập trên 60 triệu đồng/tháng”, anh nói.

Dù số lượng HLV tăng lên đáng kể trong 2 năm qua, nhu cầu học pickleball từ những người có chuyên môn vẫn không giảm. Theo anh, chi phí mà người chơi sẵn sàng chi trả cho các buổi học vào năm 2025 vẫn tương đương giai đoạn 2023-2024, cho thấy sức hút bền vững của môn thể thao này.

Tuy vậy, bên cạnh những cơ hội, anh bày tỏ lo ngại về chất lượng giảng dạy của phần lớn HLV hiện nay. Anh cho rằng khoảng 90% người theo nghề thiếu kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm lẫn sự chuẩn bị nghiêm túc cho công việc.

Nhiều người chỉ tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn kéo dài một ngày, chủ yếu học lý thuyết cơ bản và làm bài kiểm tra hình thức, không đủ năng lực hướng dẫn người chơi đúng kỹ thuật, dễ dẫn đến chấn thương hoặc hiệu quả tập luyện kém.

Khi đánh giá một HLV, anh đặt thái độ và đạo đức nghề nghiệp lên hàng đầu, kế đến là nghiệp vụ chuyên môn và cuối cùng mới là chứng chỉ. Dù hiện chưa có hệ thống kiểm định chất lượng HLV chính thức, anh cho rằng thị trường đang tự hình thành cơ chế sàng lọc khi những người thiếu trình độ, không chịu trau dồi dần bị loại bỏ.

Ngược lại, các HLV được đào tạo bài bản, làm việc nghiêm túc sớm tạo ra sự khác biệt về phong cách, uy tín và khả năng thu hút học viên. Anh dự đoán thu nhập trong ngành còn tăng trong thời gian tới, nhưng chỉ dành cho những người theo nghề một cách chuyên nghiệp và có định hướng phát triển lâu dài.

Giống với Bảo Long và Mạnh Seven, Nguyễn Di (huyện Hóc Môn, TP.HCM), HLV pickleball mới vào nghề khoảng nửa năm, cũng nhận định rằng thị trường pickleball hiện nay rất sôi động. Số lượng HLV tăng, nhưng nhu cầu về người hướng dẫn vẫn không giảm, nhờ sự gia tăng mạnh mẽ của cộng đồng người chơi.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh cho rằng người chơi sẵn sàng chi tiền thuê HLV cá nhân vì 2 yếu tố chính. Trước tiên, HLV sở hữu kỹ thuật điêu luyện với động tác đẹp và chuẩn mực, tạo sức hút lớn cho người mới bắt đầu. Bên cạnh đó, kỹ năng giao tiếp và giảng dạy rõ ràng, dễ hiểu là yếu tố then chốt, giúp học viên tiếp thu hiệu quả.

Hiện tại, anh tổ chức các lớp huấn luyện 1 kèm 1 hoặc nhóm nhỏ từ 2-4 người, với mức phí 1 triệu đồng/buổi kéo dài 2 tiếng. Anh cũng cung cấp các gói học linh hoạt, như buổi lẻ dành cho người bận rộn đến các gói dài hạn 10-20 buổi hoặc theo gói 3 tháng, 6 tháng và 1 năm.

Để theo đuổi công việc này, anh đầu tư gần 100 triệu đồng, bao gồm 35 triệu đồng cho khóa học cấp chứng chỉ từ tổ chức Amateur Athletic Union (AAU) và khoảng 60 triệu đồng cho thiết bị phục vụ việc dạy và luyện tập trong 6 tháng đầu. Tuy nhiên, anh thừa nhận khó khăn lớn nhất của mình là xây dựng hình ảnh cá nhân trong thị trường ngày càng cạnh tranh.

“Chỉ dựa vào truyền miệng thì rất khó và lâu để phát triển”, anh chia sẻ.

Theo anh, ngoài chuyên môn, HLV cần chú trọng đến việc quảng bá hình ảnh và làm thương hiệu cá nhân. Đồng tình với Mạnh Seven, Nguyễn Di cho rằng hiện nay “chưa thật sự có những huấn luyện viên có tầm và có tâm”. Anh đánh giá phần lớn các khóa đào tạo HLV chỉ mang tính sơ lược, thiếu thực hành, kỹ năng thực chiến và nghiệp vụ sư phạm.

“Tôi từng tham gia vài khóa nhưng không cảm thấy mình được đào tạo bài bản để trở thành một HLV thực thụ”, anh nói.

Dù đối mặt với nhiều thách thức, Nguyễn Di vẫn lạc quan về tiềm năng của nghề này. Theo anh, với sự phát triển của môn thể thao trên, những HLV có chuyên môn vững vàng, kỹ năng giảng dạy tốt và chiến lược xây dựng thương hiệu hiệu quả sẽ có cơ hội phát triển trên thị trường.

Đồng tình với Nguyễn Di, Bảo Long cho rằng các HLV cần tranh thủ cơ hội phát triển nghề nghiệp, quảng bá bản thân ở thời điểm hiện tại.

Theo anh, thị trường chuyên gia đào tạo, người hướng dẫn hoàn toàn có khả năng trở nên bão hòa trong tương lai khi nhiều người nhận thấy cơ hội hấp dẫn, đồng loạt gia nhập. Lúc đó, người chơi sẽ có nhiều lựa chọn hơn, khiến HLV khó giành lợi thế cạnh tranh.

“Trong bối cảnh nhu cầu học pickleball chưa giảm, cộng đồng người chơi vẫn còn mở rộng, người dạy nên tranh thủ tự quảng bá, chủ động tìm kiếm cơ hội cho mình”, anh nói.

