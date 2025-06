Cảnh trái ngược ở sân pickleball sau một năm

Kín khách từ 14h-22h là tình trạng thường thấy tại hệ thống 13 sân pickleball Kỳ Hòa 2 (quận 10, TP.HCM) của Thanh Xuân. Trong đó, khung giờ vàng sau 17h được anh cho thuê theo quý, vì vậy luôn trong trạng thái đông đúc.

Chủ sân cho biết hoạt động kinh doanh hiện nay tăng trưởng so với giai đoạn pickleball mới thịnh hành hồi giữa năm ngoái. Anh nhận định rằng bộ môn này có khả năng duy trì sức hút trong vài năm tới.

“Trong khoảng 3 tháng gần đây, các sân của tôi luôn kín lịch. Doanh thu tăng gấp đôi hồi cho thuê sân tennis”, anh nói.

Sau một năm kể từ khi pickleball thịnh hành tại Việt Nam, tình hình kinh doanh sân bãi có nhiều thay đổi. Trong khi nhiều đơn vị ghi nhận hoạt động kinh doanh tốt hơn, một số chủ sân lại cho biết số lượng khách giảm do sân chơi “mọc lên như nấm”, gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.

Năm 2024, Thanh Xuân chuyển đổi 3 sân tennis thành 10 sân pickleball, phát triển thêm 3 sân xung quanh, tạo thành hệ thống 13 sân pickleball trong khu vực, đón đầu làn sóng thể thao này.

“Người ta có thể ‘chẻ’ một sân tennis thành 4 sân pickleball. Song, tôi không làm như vậy, đảm bảo không gian rộng rãi, đem đến cảm giác thoải mái cho người chơi”, chủ sân này chia sẻ.

Hiện nay, Thanh Xuân ghi nhận lượng người chơi pickleball gấp đôi số khách đặt sân tennis. Ngoài ra, các dịch vụ đi kèm như cho thuê vợt, ăn uống hay bãi gửi xe cũng góp phần gia tăng doanh thu cho hệ thống sân này.

Trong khoảng một năm vận hành, chủ sân quận 10 cho biết không ngại mùa mưa vì có mái che, song phải bổ sung hệ thống quạt công suất lớn để giảm nhiệt trên sân, giữ chân khách hàng trong những ngày nắng nóng.

Tương tự, Minh Quang, chủ sở hữu sân QTC Pickleball (Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP.HCM), cũng ghi nhận doanh thu nửa đầu năm nay tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Anh nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong đặc điểm đối tượng khách hàng hiện nay.

Lượng khách vãng lai giảm dần, nhưng số hội viên và người chơi thường xuyên gia tăng. Theo Minh Quang, họ là những người đam mê thực sự, có trình độ chơi tốt và xác định gắn bó lâu dài với sân.

Doanh thu nửa đầu năm của hệ thống sân do Minh Quang thành lập tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: NVCC.

“Sự thay đổi cho thấy bộ môn này dần đi vào chiều sâu và phát triển bền vững”, Quang nhận định.

Bên cạnh khách hàng cá nhân trung thành, chủ sân này cũng nhận thấy số lượng công ty liên hệ tổ chức sự kiện thể thao gia tăng, cho thấy pickleball dần trở thành phong trào dành cho cộng đồng. Để phục nhóm khách hàng doanh nghiệp, đơn vị này triển khai các gói tổ chức chương trình và giải đấu nội bộ.

Sau một năm kinh doanh, Minh Quang nhận định rằng quá trình vận hành dần trở nên bài bản và chuyên nghiệp hơn. Khó khăn lớn nhất hiện tại nằm ở sự cạnh tranh khốc liệt khi các sân mới với quy mô lớn và mức độ đầu tư mạnh xuất hiện liên tục trên thị trường.

Anh cho biết sân không còn đông sau 22h do khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn. Ngoài ra, các đơn vị kinh doanh cũng phải tuân thủ quy định về trật tự an ninh, hạn chế hoạt động muộn.

Khi TP.HCM bước vào mùa mưa, chủ sân này cũng nhận thấy số lượng khách hàng giảm, đặc biệt vào khung giờ chiều tối. Để giữ chân, kéo người chơi ra sân, đơn vị kinh doanh của Minh Quang tiến hành cung cấp các gói ưu đãi đặc biệt đối với các khung giờ vắng khách trong ngày hoặc các buổi mưa lớn.

Ngoài ra, đối với các trường hợp bất khả kháng do thời tiết, sân cũng có chính sách bù lịch hoặc hoàn trả chi phí nếu khách yêu cầu.

Trong khi đó, Huyền Trang, chủ sở hữu sân Thái Nguyên Pickleball (Thái Nguyên), lại nhận thấy tình hình kinh doanh hiện nay ảm đạm hơn so với năm ngoái khi pickleball nở rộ tại Việt Nam. Số lượng người chơi vơi dần trong khi các cụm sân xuất hiện nhiều hơn.

Tỷ lệ lấp trống trong khung giờ vàng của các sân do Huyền Trang thành lập nằm ở mức trên 70%. Vì chi phí duy trì, lương nhân viên và tiền điện nước không cao, sân vẫn có thể hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, Trang cũng nhận thấy nhiều sân xung quanh gặp khó khăn, có khả năng đóng cửa, khó duy trì hoạt động kinh doanh. Cô nhận định rằng pickleball “hạ nhiệt” nhiều so với năm ngoái, tạo ra thách thức cho các đơn vị.

Năm ngoái, Huyền Trang ghi nhận cảnh khách hàng gọi “cháy máy” để đặt lịch chơi. Song, đây là viễn cảnh xa vời trong năm nay. Hiện tại, khách đến sân chủ yếu là người chơi quen thuộc, đã gắn bó lâu dài, hiếm thấy những gương mặt mới.

Sân pickleball của Huyền Trang duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, nhưng ảm đạm hơn so với năm ngoái khi bộ môn này vừa trở nên thịnh hành. Ảnh: NVCC.

Do người chơi đều quen với cơ sở vật chất, dịch vụ của sân, Huyền Trang không có ý định đầu tư thêm nhiều, duy trì ở mức ổn định. Trong bối cảnh kinh doanh khó khăn, cô nhận thấy khoản chi phí trùng tu, nâng cấp và sửa chữa sẽ tạo ra gánh nặng lớn, khó đem lại lợi nhuận.

Khi miền Bắc bắt đầu bước vào mùa hè, Trang đoán rằng số lượng khách đến sân sẽ tăng lên. Pickleball vốn là môn thể thao phù hợp với gia đình, dễ dàng thu hút trẻ em đến sân trong kỳ nghỉ hè.

Trái với dự đoán thông thường cho rằng thời tiết oi nóng cản trở các tay vợt ra sân, Huyền Trang lại coi đây là mùa chơi thể thao lý tưởng, đặc biệt vào khung giờ chiều tối khi nhiệt độ giảm dần.

'Giải oan' cho Gen Z

Tác giả của cuốn sách "Gen Z, Explained: The Art of Living in a Digital Age" (tạm dịch: Giải mã Gen Z: Nghệ thuật sống trong kỷ nguyên số) tin rằng đây là thế hệ lạc quan, có suy nghĩ nghiêm túc dù là người đang đi học, đi làm hay đã có gia đình. Nhóm tác giả cũng bác bỏ tuyên bố rằng thế hệ Z đang trưởng thành quá chậm hoặc thiếu kỹ năng tư duy phản biện. Họ nhận thấy thế hệ này đang phải chịu quá nhiều phán xét tiêu cực.