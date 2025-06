Hợp đồng độc quyền khiến VĐV pickleball gốc Việt bị phạt 50.000 USD

Tay vợt pickleball Mỹ gốc Việt Quang Dương bị phạt vì tham gia Lào Cai Open 2025 không xin phép, vi phạm hợp đồng độc quyền với UPA.

Quang Dương vi phạm hợp đồng độc quyền của UPA. Ảnh: PPA Tour.

Theo thông tin từ trang The Dink, chuyên trang về pickleball tại Mỹ, Quang Dương (sinh năm 2006) đã tham gia một giải đấu pickleball tại Việt Nam vào cuối tháng 5, sự kiện không nằm trong hệ thống giải đấu được Liên đoàn Pickleball Mỹ (UPA) chấp thuận.

Trên Instagram cá nhân, tay vợt 19 tuổi cũng chia sẻ hình ảnh thi đấu tại sự kiện này, trong đó anh cùng Connie Lee, cũng là tay vợt người Mỹ gốc Việt, giành chiến thắng tại nội dung đôi nam nữ ở giải Lào Cai Open 2025.

Ngay sau khi phát hiện hành vi thi đấu không phép, UPA đã đình chỉ Dương tham gia giải đấu thuộc hệ thống Professional Pickleball Association (PPA), cụ thể là PPA Select Medical Orange County Cup, và giải đấu thuộc hệ thống Major League Pickleball (MLP) là MLP Phoenix.

Tuy nhiên, theo cập nhật từ The Dink, lệnh đình chỉ tại MLP Phoenix chỉ áp dụng cho 4 trận đấu, không phải toàn bộ giải như thông tin ban đầu. Cùng với lệnh đình chỉ, Quang Dương còn phải nộp phạt số tiền lên tới 50.000 USD .

Hợp đồng độc quyền UPA

Các tay vợt chuyên nghiệp ký hợp đồng dài hạn với UPA, phổ biến là 3 năm, bao gồm quyền thi đấu tại cả hệ thống PPA và MLP sau khi hai tổ chức này sáp nhập.

Một trong những điều khoản quan trọng là tính độc quyền, như vận động viên chỉ được phép tham dự các giải do UPA/PPA/MLP tổ chức, và mọi sự kiện ngoài hệ thống phải được chấp thuận bằng văn bản. Bất kỳ hành vi thi đấu trái phép nào đều bị xem là "vi phạm hợp đồng".

UPA hiện áp dụng khung kỷ luật thống nhất cho cả PPA Tour và MLP, với hình thức xử lý từ cảnh cáo miệng đến đình chỉ thi đấu và phạt tiền.

Giải đấu tại Lào Cai có sự tham gia của "thần đồng" pickleball 19 tuổi. Ảnh: @avatar_ball_bender/IG.

“MLP và PPA đã đầu tư rất lớn vào hợp đồng vận động viên. Điều khoản độc quyền được đưa ra để đảm bảo sự phát triển ổn định và đôi bên cùng có lợi giữa giải đấu, ban tổ chức và các tay vợt. Khi hợp đồng bị vi phạm, tất yếu sẽ có hậu quả", nguồn tin từ UPA cho biết.

Đây không phải lần đầu tay vợt Gen Z gặp rắc rối vì hợp đồng. Trước đây, anh từng bị Selkirk, nhà tài trợ chính thức, gửi lệnh yêu cầu ngừng sử dụng vợt của hãng khác trong giải PPA Masters, dù đang là vận động viên được Selkirk tài trợ. Selkirk gọi đây là “nhiều lần vi phạm hợp đồng”.

Lần này, UPA cũng đưa ra lý do tương tự khi phạt Quang Dương vì tham gia giải đấu không được phép.

Đáng nói, anh vừa chơi ở một giải tại Việt Nam cùng các đồng đội từ đội Phoenix Flames. Anh hoàn toàn quen thuộc với quy trình xin phép tham gia các sự kiện ngoài UPA, khiến vụ việc càng gây tranh cãi.

Ảnh hưởng của vi phạm

Lệnh cấm Quang Dương thi đấu ảnh hưởng lớn đến đội LA Mad Drops tại sự kiện MLP Phoenix. Đội này sẽ phải thi đấu 6 trận (chiếm 24% mùa giải) mà không có Quang Dương. Nhiều khả năng đội sẽ phải thay thế bằng tay vợt dự bị Spencer Smith, do các lựa chọn khác không khả thi.

Tại giải PPA Select Medical Orange County Cup, các đồng đội của Dương là Jade Kawamoto và Jay Devilliers phải tìm đối tác mới trước hạn chót đăng ký hoặc thay đổi vào 17h ngày 9/6.

Án phạt dành cho tay vợt đang gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng pickleball. Một số ý kiến cho rằng hình thức phạt là quá nặng với tay vợt trẻ, nhất là trong bối cảnh bộ môn này vẫn đang phát triển và cần sự linh hoạt để phổ biến ra thế giới.

Tuy nhiên, từ góc độ ban tổ chức, việc giữ vững tính chuyên nghiệp và tính cam kết của vận động viên là cần thiết để đảm bảo tính công bằng và bền vững cho môn thể thao đang phát triển nhanh chóng này.

Tay vợt trẻ lạc quan tận dụng thời gian đình chỉ để tập luyện. Ảnh: @avatar_ball_bender/IG.

UPA khẳng định mong muốn Quang Dương sẽ sớm trở lại thi đấu sau án phạt.

“Chúng tôi tin rằng mọi việc sẽ sớm qua đi. Hy vọng Dương tiếp tục đồng hành cùng PPA và MLP, cùng nhau phát triển pickleball lên tầm cao mới", đại diện UPA chia sẻ.

Ngày 3/6, sau những sự kiện vừa qua, tay vợt trẻ đã đăng tải hình ảnh mới nhất trên Instagram cá nhân, kèm theo dòng trạng thái lạc quan: "Finally I now have some time off to train. Getting stronger & faster by July" (tạm dịch: "Cuối cùng tôi cũng có thời gian rảnh để tập luyện. Sẽ mạnh mẽ hơn và nhanh hơn vào tháng 7").