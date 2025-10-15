Hộ chiếu Việt Nam thay đổi thứ hạng

Bản cập nhật xếp hạng hộ chiếu của Henley Passport Index 2025 (HPI 2025) hôm 7/10 cho thấy hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 92 toàn cầu, giảm 4 bậc so với lần xếp hạng trong tháng 9.

Mẫu hộ chiếu phổ thông mới của Việt Nam được áp dụng ngày 1/7/2022. Ảnh: VIR.

Theo dữ liệu cập nhật ngày 7/10 của bảng xếp hạng Chỉ số Hộ chiếu Henley - Henley Passport Index 2025 (HPI 2025), hộ chiếu Việt Nam xếp thứ 92 trên toàn cầu, đồng hạng với các quốc gia như Bhutan, Liberia, Burundi và Campuchia.

Thứ hạng này giảm 4 bậc so với lần xếp hạng trong tháng 9. Với thứ hạng hiện tại, công dân Việt Nam có thể nhập cảnh 50 điểm đến mà không cần visa hoặc chỉ cần xin e-visa, visa cửa khẩu, ETA (giấy phép du lịch điện tử) trong tổng số 227 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Trong thời gian gần đây, hộ chiếu Việt Nam liên tục có sự "trồi sụt" trên bảng xếp hạng toàn cầu. Trước đó, hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 84 toàn cầu trong bảng xếp hạng quý III, tăng 7 bậc so với lần công bố hồi quý I (thứ 91) và 3 bậc so với năm 2024. Tuy nhiên, đến tháng 9, hộ chiếu giảm 4 bậc, xuống còn vị trí thứ 88.

Lần đầu tiên sau 20 năm, hộ chiếu Mỹ lần đầu rớt khỏi top 10 quyền lực nhất thế giới. Ảnh: Relocate Magazine.

Cũng trong bảng xếp hạng của HPI, lần đầu tiên sau 20 năm, hộ chiếu Mỹ lần đầu rớt khỏi top 10 quyền lực nhất thế giới. Hộ chiếu Mỹ tụt xuống vị trí thứ 12, ngang bằng Malaysia, với quyền nhập cảnh không cần thị thực tại 180/227 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát.

Vì Henley tính các nước có cùng điểm số vào cùng một hạng, nên thực tế có tới 36 quốc gia vượt Mỹ trong danh sách.

Trong khi đó, Singapore tiếp tục dẫn đầu với khả năng nhập cảnh 193 điểm đến không cần visa. Hàn Quốc đứng thứ 2 (190 điểm đến) và Nhật Bản xếp thứ 3 (189 điểm đến).

Hộ chiếu Anh từng đứng đầu năm 2015, nay rớt xuống vị trí thứ 8, thấp nhất từ trước đến nay.

Trong khi Mỹ và Anh trượt hạng, châu Á lại chứng kiến nhiều bước tiến. Trung Quốc leo từ vị trí 94 (năm 2015) lên 64 (năm 2025), khi mở rộng miễn thị thực tới thêm 37 điểm đến.

Bắc Kinh gần đây cấp quyền nhập cảnh không visa cho Nga, ký thêm thỏa thuận với các quốc gia vùng Vịnh, Nam Mỹ và châu Âu, thể hiện chiến lược ngoại giao cởi mở hơn.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cũng là một "hiện tượng thành công", tăng 34 bậc trong 10 năm, từ hạng 42 lên hạng 8.

Afghanistan tiếp tục đứng cuối bảng (hạng 106), với khả năng nhập cảnh không visa tới chỉ 24 điểm đến, ít hơn hai so với đầu năm. Syria (hạng 105, 26 điểm đến) và Iraq (hạng 104, 29 điểm đến) xếp ngay trên.

Khoảng cách giữa hộ chiếu mạnh nhất và yếu nhất hiện lên tới 169 điểm đến, mức chênh lớn nhất trong lịch sử bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng Chỉ số hộ chiếu Henley do Công ty tư vấn Cư trú và Quốc tịch toàn cầu Henley & Partners, có trụ sở tại London (Anh), thực hiện từ năm 2005.

Thứ hạng trong bảng xếp hạng càng cao, mức độ tự do di chuyển của người sở hữu hộ chiếu càng lớn, đồng nghĩa với việc công dân có thể đến hàng trăm quốc gia mà không cần xin visa hoặc chỉ cần visa tại cửa khẩu.

Top 10 hộ chiếu quyền lực nhất thế giới 2025 theo Henley Passport Index (dựa trên số lượng điểm đến được miễn thị thực): 1. Singapore (193) 2. Hàn Quốc (190) 3. Nhật Bản (189) 4. Đức, Italy, Luxembourg, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ (188) 5. Austria, Belgium, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Ireland, Hà Lan (187) 6. Hy Lạp, Hungary, New Zealand, Na Uy, Bồ Đào Nha, Thụy Điển (186) 7. Australia, Cộng hòa Séc, Malta, Ba Lan (185) 8. Croatia, Estonia, Slovakia, Slovenia, Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất, Anh (184) 9. Canada (183) 10. Latvia, Liechtenstein (182).