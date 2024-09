Học sinh 30 trường ở Hà Nội chưa thể đi học sau bão Yagi

Sáng 9/9, Hà Nội có 30 trường chưa tổ chức dạy học trở lại do chưa khắc phục xong sự cố do bão số 3 gây ra.

Cây đổ tại trường trường Tiểu học Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội sau bão Yagi. Ảnh: FBNT.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, trong số 30 trường, khối các quận, huyện, thị xã có 19 trường, khối trực thuộc sở có 11 trường.

Các trường không có thiệt hại về người, tuy nhiên, về cơ sở vật chất thiệt hại khá nhiều. Cụ thể, toàn thành phố có 28 trường bị ngập nước; gần 3.100 mét tường bị đổ; gần 400 mái nhà, phòng học bị lật; gần 800 cửa chính, cửa sổ bị hư hỏng; gần 190 nhà xe bị hỏng; gần 1.900 biển bảng bị hỏng…

Có 175 trường bị mất điện, trong đó có nhiều trường ở huyện Chương Mỹ, Thường Tín, Quốc Oai…

Các trường học trên toàn thành phố có gần 7.500 cây xanh bị đổ, bật gốc, chủ yếu tại các trường ở quận, huyện Thanh Trì, Phú Xuyên, Quốc Oai, Gia Lâm, Chương Mỹ, Long Biên, Hà Đông… Số còn lại ở các trường trực thuộc, chủ yếu là ở trường THPT Chu Văn An, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT Minh Phú…

Sở GD&ĐT đang tiếp tục chỉ đạo các nhà trường phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng khắc phục các sự cố do bão số 3 gây ra, sớm đón học sinh quay trở lại trường học tập an toàn.

Chiều 8/9, trao đổi với Tri Thức - Znews, Phòng GD&ĐT quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết tính đến 12h cùng ngày, các trường học trên địa bàn quận ghi nhận 482 cây xanh bị đổ, một trường học bị đổ cổng, 9 trường bị đổ tường rào và 14 trường bị tốc mái.

Ngoài ra, 20 trường trên địa bàn báo cáo về tình trạng sập, hỏng nhà xe. Nhiều trường cũng bị vỡ ô cửa kính, bảng biểu bị hư hỏng.

Trước đó, theo văn bản gửi các đơn vị, Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo trường học nào đảm bảo đủ điều kiện học tập an toàn sẽ triển khai đón học sinh quay trở lại trường học tập từ ngày 9/9 theo khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025.

Ngược lại, các trường học chưa đảm bảo đủ điều kiện học tập an toàn do ảnh hưởng của cơn bão, trước mắt chưa tổ chức dạy học cho học sinh, đồng thời có phương án báo cáo cấp có thẩm quyền khắc phục ngay những thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Cùng với Hà Nội, các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Giang, Lạng Sơn giao các trường căn cứ điều kiện thực tế, chủ động việc đón học sinh trở lại.

8 tỉnh, thành gồm Hải Phòng, Quảng Ninh, Hòa Bình, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Bắc Ninh, Yên Bái kéo dài thời gian nghỉ học vì chưa kịp khắc phục hậu quả và lo lũ, sạt lở.