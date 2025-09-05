Học sinh lớp 1 TP.HCM ngái ngủ trong ngày khai giảng đầu đời

Sáng 5/9, góc phố Nguyễn Bỉnh Khiêm tại phường Sài Gòn (TP.HCM) rộn ràng, đông đúc hơn thường lệ bởi các học sinh tại trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm chính thức khai giảng năm học mới 2025-2026. Từ sáng sớm, hàng trăm phụ huynh đã đưa con tới trường và tranh thủ nán lại, cùng con tham dự buổi lễ khai giảng đặc biệt "chưa từng có".

7h10, lễ khai giảng tại trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm chính thức bắt đầu. Các học sinh lớp 1 được ưu tiên ngồi ở khu vực đối diện sân khấu, tất cả đều đeo băng đô ghi tên trường và tên lớp. Ngoài ra, những học sinh mới còn được nhà trường trang bị thẻ ghi tên, lớp và một dòng nhắn nhủ: "Hân hoan chào đón người bạn nhỏ đến với ngôi nhà chung Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thương chúc bạn sẽ có những ngày học tập và vui chơi thú vị tại nơi đây".

Năm nay, trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm đón 345 học sinh lớp 1. Từ ngày 20/8, các em đã được tựu trường, lần đầu gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm, những người bạn cùng lớp và được tìm hiểu về ngôi trường mình sẽ gắn bó trong thời gian tới.

Trong buổi khai giảng đầu đời của tuổi học trò, các học sinh lớp 1 được nhận quà từ thầy cô, cùng gửi lời chào đến cha mẹ đang theo dõi từ phía xa. Nhà trường cũng bố trí 2 học sinh đại diện cho toàn thể khối lớp 1 phát biểu trước trường. "Chúng ta hãy là những ngôi sao nhỏ tỏa sáng trên bầu trời nhé", Bảo Hân - đại diện cho 345 học sinh - mạnh dạn bày tỏ trước toàn trường.

Lần đầu đón khai giảng ở môi trường tiểu học, các học sinh lớp 1 hào hứng, song đôi khi vẫn còn mất tập trung và thích đùa giỡn cùng người bạn ngồi cạnh.

Bà Đỗ Ngọc Chi, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, ví mỗi học sinh như một “hạt giống tương lai”, cần được nuôi dưỡng để nở thành những bông hoa rực rỡ, mang bản sắc riêng và đóng góp cho quê hương. Nhân dịp khai giảng, bà gửi lời chào thân thương đến 345 học sinh lớp 1, đồng thời bày tỏ sự tri ân đối với sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo ngành giáo dục và sự đồng hành của phụ huynh trong hành trình phát triển của nhà trường.

Cũng tại buổi lễ khai giảng, bà Đỗ Ngọc Chi đại diện trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm nhận cờ thi đua của UBND TP.HCM vì đã trở thành đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua trong năm học 2023-2024.

Sau khi nhà trường nhận cờ thi đua, toàn trường bắt đầu theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026, được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1. Nhà trường bố trí màn hình lớn để tất cả học sinh có thể theo dõi phần phát biểu của Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đúng 8h18 phút, học sinh trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm cùng hơn 26 triệu học sinh, sinh viên cả nước chào cờ, hát Quốc ca. Dù mới bước vào tiểu học, nhiều học sinh lớp 1 của trường đã thuộc lòng bài Tiến Quân Ca. Các em đứng nghiêm, hướng về Quốc kỳ và hát to, rõ ràng.

Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm cùng các khách mời là lãnh đạo phường Sài Gòn, TP.HCM và Sở GD&ĐT TP.HCM cùng các học sinh chào cờ, hát Quốc ca.

Giữa buổi khai giảng, nhiều học sinh bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Một số em bắt đầu nói chuyện riêng với bạn và được các cô giáo nhắc nhở giữ trật tự.

Lễ khai giảng năm học mới diễn ra vào ngày trong tuần. Dù vậy, nhiều phụ huynh vẫn tranh thủ thời gian tham dự, đồng hành cùng con trong sự kiện quan trọng đầu đời.

Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026 diễn ra đúng dịp cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trong bối cảnh đất nước chuẩn bị bước vào kỷ nguyên phát triển mới - hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc. Theo Bộ GD&ĐT, năm nay, khoảng 1,6 triệu thầy cô cùng 26 triệu học sinh, sinh viên cùng tham dự lễ khai giảng đặc biệt.

