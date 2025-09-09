Học theo mẹo, nhiều bạn trẻ chật vật với kỳ thi IELTS

Theo thầy Đặng Trần Tùng, học mẹo chỉ giúp thí sinh thi IELTS đi nhanh ở bước đầu nhưng khiến việc ôn luyện kéo dài.

Thầy Đặng Trần Tùng là nhà sáng lập và giảng viên của The IELTS Workshop, có 8 lần đạt 9.0 IELTS overall, trong đó đạt 9.0 cả 4 kỹ năng. Trong bài phỏng vấn mới nhất, thầy có dịp chia sẻ về việc học mẹo trong thi IELTS và lý giải nguyên phân phương pháp này không mang lại kết quả tích cực cho người học về lâu dài.

- Theo thầy, tại sao tips, tricks hay học mẹo lại hấp dẫn với người học IELTS?

- Sức hút của các tips hay “học mẹo” trong IELTS đến từ tâm lý quen thuộc: Ai cũng muốn có kết quả nhanh mà không cần bỏ nhiều công sức. Điều này giống như việc đi tập gym để giảm cân. Thay vì kiên trì ăn uống, tập luyện khoa học, nhiều người chọn chế độ ăn, phương pháp tập luyện nghe "giật gân" nhất để đốt cháy giai đoạn.

Thầy Đặng Trần Tùng - nhà sáng lập và giảng viên của The IELTS Workshop.

Trong học IELTS cũng vậy, tôi thấy không ít bạn thiếu động lực vì việc thi cử thường do phụ huynh quyết định, hoặc chỉ coi IELTS như “tấm vé” để đủ điều kiện xét tuyển hay du học. Khi mục tiêu không đến từ nội tại, người học dễ rơi vào tâm lý học cho xong, tìm mọi đường tắt để đạt điểm. Ngoài ra, áp lực xã hội khiến xu hướng này càng phát triển. Bảng điểm 8.0, 8.5 tràn ngập trên mạng, ai đạt cao cũng khoe, hay báo chí đều ca ngợi, vô tình tạo ra cuộc chạy đua thành tích.

- Vậy tại sao tips, tricks lại không hiệu quả?

- Điều cốt lõi nằm ở bản chất của kỳ thi IELTS. Đây không phải bài kiểm tra với đáp án cố định, mà là kỳ thi ngôn ngữ đa dạng và có sự cải tiến. Khi chỉ dựa vào mẹo, người học bị dẫn dắt theo con đường rập khuôn. Chỉ cần gặp đề hơi khác, hay giám khảo hỏi ngẫu hứng một chút, toàn bộ “chiêu” đã học dễ dàng sụp đổ.

Hơn nữa, học mẹo khiến bạn tiếp cận IELTS bằng tâm lý đối phó kỳ thi thay vì xây dựng năng lực ngôn ngữ thực sự. Trong trường hợp may mắn đạt điểm cao, câu hỏi lớn hơn vẫn còn ở phía sau: Nếu dùng chứng chỉ đó để du học, liệu bạn có đủ khả năng giao tiếp và hòa nhập với người bản xứ? Liệu bạn có thể tiếp thu được kiến thức chuyên ngành khi tất cả bài giảng, tài liệu đều bằng tiếng Anh? Nói cách khác, tips và tricks có thể cho bạn cảm giác đi nhanh, nhưng thực chất lại không giúp đi xa, còn chưa nói là dẫn đi lạc đường.

Quan điểm của Thầy Đặng Trần Tùng về việc học IELTS theo “đường tắt”.

- Nếu vậy, người học cần có tư duy gì khi học IELTS?

- Điều quan trọng là chúng ta cần thay đổi cách nhìn. IELTS không chỉ là kỳ thi, mà còn là cơ hội để rèn luyện ngôn ngữ, tư duy và vốn hiểu biết xã hội. Người học cần tiếp cận IELTS bằng tư duy toàn diện, nơi kỳ thi trở thành bước đệm để phát triển ngôn ngữ và kỹ năng cho tương lai. Để làm được điều đó, thay vì tìm kiếm “đường tắt” thiếu chắc chắn, bạn cần chuẩn bị hành trang toàn diện giúp rút ngắn con đường chinh phục IELTS nhưng vẫn đảm bảo kết quả bền vững.

Tại The IELTS Workshop (TIW), các nội dung giảng dạy được xây dựng dựa trên 5 hành trang, xuyên suốt toàn bộ lộ trình học, giúp rút ngắn đến 40% thời gian ôn luyện:

Trang bị kỹ thuật làm bài để hiểu bản chất: TIW không dừng lại ở việc hướng dẫn các bước làm bài, mà giúp học viên hiểu rõ mỗi dạng đề IELTS thực chất đang đánh giá kỹ năng nào. Trước mỗi buổi học đều có mục tiêu cụ thể, từ đó học viên chọn đúng chiến lược và làm đúng từ đầu.

Hệ thống feedback - feedforward liên tục: Người học vừa được chỉ ra mình sai ở đâu, vừa hiểu vì sao sai và cách khắc phục. Nhờ đó, họ tránh lặp lại lỗi cũ và tập trung cải thiện đúng trọng tâm, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian luyện tập.

Rèn luyện đồng thời 4 kỹ năng: Kiến thức nền tảng vừa học được áp dụng ngay trong từng buổi thực hành nghe - nói - đọc - viết. Nhờ sự liền mạch này, học viên không bị tình trạng học trước quên sau, mà tiến bộ nhanh hơn nhờ sự gắn kết giữa các kỹ năng.

Phát triển tư duy và mở rộng kiến thức xã hội: Thay vì template, nội dung học bao quát từ chủ đề thời sự, văn hóa, xã hội đa chiều đến chủ đề ngách. Nhờ đó, học viên xây dựng lập luận logic, tự tin đối mặt đề lạ.

Hành trang tự học ngoài giờ: Giáo trình của TIW được thiết kế như coursebook độc lập, cho phép học viên chủ động ôn tập mà không phụ thuộc hoàn toàn vào thầy cô.

Tóm lại, chứng chỉ IELTS không chỉ chứng minh điểm số, mà còn phản ánh cách bạn chuẩn bị cho tương lai. Bạn có thể đi nhanh bằng “đường tắt”, nhưng hành trang toàn diện mới giúp bạn học sâu hơn để tiến xa hơn. Khi học với tư duy đúng, bạn sẽ thấy hành trình ôn luyện không còn nặng nề, mà trở thành quá trình tích lũy kỹ năng, kiến thức và niềm tin để tự tin bước ra thế giới.