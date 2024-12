Hội An lọt top điểm du lịch tốt nhất châu Á

Hội An (Quảng Nam) đứng thứ 4 trong top 22 điểm du lịch tốt nhất châu Á do chuyên trang Lonely Planet bình chọn.

Du khách chụp ảnh trước Chùa Cầu sau khi công trình hoàn tất trùng tu hồi cuối tháng 7. Ảnh: Phạm Toàn.

Ngày 17/12, chuyên trang du lịch Lonely Planet công bố danh sách 22 điểm du lịch tốt nhất châu Á. Trong đó, Hội An (Quảng Nam) đứng thứ 4 trong danh sách.

Tạp chí du lịch mô tả Hội An là một thành phố "kỳ diệu" và được công nhận là Di sản Thế giới. Những năm gần đây, khu phố cổ thu hút đông đảo du khách nhưng cảnh quan vẫn được bảo tồn một cách đáng kinh ngạc.

Nét đẹp văn hóa truyền thống, nét thơ mộng với những chiếc đèn lồng mang lại cảm giác bình yên. Ngoài việc đi dạo trên những con hẻm được thắp sáng bằng ánh đèn, du khách còn có thể trải nghiệm nhiều điều lý thú tại Hội An như thưởng thức cà phê, mua sắm và ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.

Đặc biệt, Hội An là nơi có những cửa hàng may đo quần áo lấy ngay rất nổi tiếng, hút nhiều du khách quốc tế. Hiện có hơn 300 cửa hàng may tại đây, thậm chí Hội An được ví là "thủ phủ thời trang may đo lấy ngay" của thế giới.

Du khách check-in tại khu phố cổ và những con hẻm màu vàng đặc trưng của Hội An hồi tháng 8. Ảnh: Phạm Thắng.

Chưa hết, du khách đến thành phố này còn có thể trải nghiệm đạp xe qua những con đường nông thôn, ngắm nhìn những cánh đồng lúa xanh mướt, khám phá chợ và xưởng thủ công... Trong khi đó, những bãi biển của Hội An cũng cuốn hút không kém cho những ai muốn có một ngày thư giãn, thoải mái tắm nắng bên bờ biển.

Ngoài ra, trong danh sách những thành phố tốt nhất châu Á, dẫn đầu là Luang Prabang (Lào), vị trí thứ 2 là Bangkok (Thái Lan) và thứ 3 là Angkor (Campuchia). Đây đều là những điểm đến được đánh giá cao về cảnh quan, danh lam thắng cảnh và văn hóa ẩm thực phong phú.

Danh sách 22 thành phố tốt nhất châu Á do Lonely Planet bình chọn, cụ thể:

1. Luang Prabang, Lào

2. Bangkok, Thái Lan

3. Angkor, Campuchia

4. Hội An, Việt Nam

5. Thung lũng Hunza, Pakistan

6. Jaipur, Ấn Độ

7. Pokhara, Nepal

8. Ella, Sri Lanka

9. Singapore

10. Kerala, Ấn Độ

11. Petra, Jordan

12. Maldives

13. Penang, Malaysia

14. Paro, Bhutan

15. Setouchi, Nhật Bản

16. Seoul, Hàn Quốc

17. Siargao, Philippines

18. Bali, Indonesia

19. Samarkand, Uzbekistan

20. Vân Nam, Trung Quốc

21. Tokyo, Nhật Bản

22. Hong Kong.

Lonely Planet thành lập năm 1972, là một trong những nhà sản xuất bản về du lịch hàng đầu thế giới, chuyên cung cấp các hướng dẫn du lịch, sách, ứng dụng di động và thông tin tạp chí trực tuyến. Với bề dày hoạt động, chuyên trang trở thành nguồn tài liệu đáng tin cậy cho hàng triệu người yêu thích du lịch trên toàn cầu.