Hội chợ Mùa thu 2025 biến Hà Nội thành 'thiên đường của các giác quan'

Hương BBQ thơm lừng, ly bia mát lạnh dưới ánh đèn vàng và tiếng nhạc EDM vang vọng giữa không gian ngập tràn niềm vui mang đến bầu không khí sôi động cho Hội chợ Mùa thu 2025.

Hội chợ Mùa Thu 2025 biến Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) thành “thành phố không ngủ” với đại tiệc ẩm thực - giải trí quy mô hơn 4.500 chỗ.

Đại tiệc Cheer Fest không ngủ

Được tổ chức bởi Bộ Công Thương phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội, Tập đoàn Vingroup… Hội chợ Mùa Thu 2025 không chỉ là điểm hẹn mua sắm đơn thuần, mà là siêu lễ hội trải nghiệm, nơi giao hòa giữa công nghệ, văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật.

Trong bản hòa ca đa sắc ấy, lễ hội bia và nướng Cheer Fest là nốt nhạc cao trào, nơi khói, lửa, âm nhạc và bia tạo thành một đại tiệc ẩm thực khiến công chúng, đặc biệt là giới trẻ, “phát sốt” về những trải nghiệm độc đáo, thú vị.

Cheer Fest tạo thành đại tiệc ẩm thực tại Hội chợ Mùa thu 2025.

Từ 25/10 đến 4/11, hơn 30 gian hàng mang đến một hành trình vị giác toàn cầu, khiến khu sân Nam giống như một “thành phố không ngủ” giữa lòng Hà Nội, rực rỡ ánh đèn, rộn ràng tiếng nhạc trong không gian lễ hội bia và nướng quốc tế đúng nghĩa.

Hơn 100 loại bia từ những dòng thủ công chọn lọc đến thương hiệu nổi tiếng lâu đời của Việt Nam, Đức, Bỉ… khiến ai đi ngang cũng muốn dừng chân. Mỗi ly bia đều mang theo một câu chuyện về văn hóa, vùng đất và con người.

Đi kèm với đó là đại tiệc BBQ không biên giới với mùi thơm quyến rũ của rất nhiều loại đồ nướng nổi tiếng: Bê quay nguyên con vàng ruộm, đùi cừu nướng thảo mộc dậy hương, tôm hùm Nha Trang nướng bơ tỏi thơm ngậy, hàu Nhật nướng phô mai béo ngọt… Đó là chưa kể đến “vũ trụ” ẩm thực đường phố từ Thái, Trung, Âu, Mỹ cũng góp mặt với pad Thái, bồ câu quay trà Long Tỉnh, spaghetti bolognese...

“Bản giao hưởng” của khói, lửa và hương vị đánh thức mọi giác quan.

Điều làm nên đẳng cấp cho Cheer Fest là sự hội tụ hiếm có của đội hình siêu đầu bếp thế giới như chef Benoit Leloup (Pháp), chef Don David (Mỹ) - Phó chủ tịch Hiệp hội Nướng BBQ Thế giới cùng các ngôi sao ẩm thực Việt là chef Phạm Tuấn Hải và chef Trần Thị Hiền Minh. Giới trẻ trầm trồ không ngớt với các màn trình diễn nghệ thuật ẩm thực đỉnh cao mãn nhãn, tạo nên bữa tiệc vị giác với những món ăn vừa mới lạ, vừa gần gũi.

Khi hoàng hôn buông xuống, Cheer Fest chuyển sang “chế độ lễ hội” cùng DJ bùng nổ với House và EDM xen lẫn các tiết mục flamenco bốc lửa, acoustic “chill chill” hay những màn biểu diễn xiếc, ảo thuật hút mắt.

Không khí còn “cháy” hơn với chuỗi minigame thi uống bia tốc độ (29/10), bịt mắt ăn xúc xích (27/10 và 3/11), vũ điệu hóa đá, lễ hội hóa trang Halloween (31/10), đập bóng bay, đuổi hình bắt chữ… Ai cũng có thể trở thành “nhân vật chính” của đêm hội và tất cả hòa quyện thành những đêm vui bất tận.

Các tiết mục trình diễn nghệ thuật thêm gia vị cho bữa tiệc.

Hoàng Anh (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi tưởng chỉ đến đây để ăn uống, ai ngờ lại thấy mình như lạc vào một lễ hội châu Âu giữa lòng Hà Nội. Âm nhạc, khói nướng, ánh đèn... mọi thứ đều khiến tôi muốn ở lại đến tận khuya”.

“Cheer Fest đúng kiểu ‘chạm’ được mùa thu bằng tất cả giác quan. Nghe DJ mix, ăn BBQ rồi chụp ảnh dàn siêu đầu bếp quốc tế cho tôi cảm giác như đi du lịch mà chẳng cần rời Hà Nội”, Tuấn Kiệt (phường Hà Đông, Hà Nội) cho biết.

“Ăn sập” Việt Nam chỉ trong một ngày

Nếu Cheer Fest là đại tiệc quốc tế, thì khu Một vòng Việt Nam lại mang đến hành trình về nguồn, dẫn lối thực khách tham quan bản đồ ẩm thực 34 tỉnh, thành với những giá trị truyền thống thân thương, nơi mỗi món ăn là một lát cắt văn hóa, mỗi gian hàng là một câu chuyện quê hương.

Chuyến du hành vị giác bắt đầu từ xứ Nghệ với súp lươn trứ danh, dừng chân ở Tây Bắc để nếm thắng cố Tuyên Quang hay xôi trám đen Cao Bằng, rồi xuôi về miền Trung - Tây Nguyên thưởng thức gỏi lá Kon Tum, phở atiso Đà Lạt, lẩu thả Phan Thiết, trước khi ghé miền Tây để “quẩy” cùng các món ăn dân dã như bánh cống, bún mắm, cá lóc nướng trui…

Hành trình Một vòng Việt Nam đưa du khách “về nguồn”.

Tiếng chảo xào xì xèo, mùi hành phi, nước lèo, lá chuối thoảng trong gió… cùng những gian hàng được trang trí với mái rơm, nong nia, chum sành… khiến ai cũng có cảm giác đang lạc vào phiên chợ quê xưa, vừa hoài niệm, vừa thú vị.

Chưa hết, du khách còn được tận mắt chứng kiến các nghệ nhân chế biến đặc sản vùng miền, từ bánh cốm, phở cuốn, nem chua đến các loại mắm, trà, cà phê... Các nghệ nhân vừa trình diễn trực tiếp, vừa kể chuyện về món ăn bằng tất cả sự tự hào, mang đến khách tham quan cảm giác vừa thưởng thức, vừa khám phá, học hỏi.

Đáng chú ý, ngày 31/10, sự kiện xác lập Kỷ lục Việt Nam cho bức tranh xôi hoa đậu lớn nhất cả nước sẽ diễn ra với nghệ nhân Trần Thị Hiền Minh chủ trì. Tác phẩm này hứa hẹn trở thành tọa độ check-in hút khách hàng đầu mùa thu năm nay, minh chứng cho sự tỉ mỉ, sáng tạo và tình yêu với ẩm thực truyền thống Việt.

Hội chợ Mùa thu 2025 hứa hẹn trở thành tọa độ check-in nổi bật tại thủ đô.

“Thật xúc động khi giữa một lễ hội sôi động thế này vẫn có góc tôn vinh những giá trị truyền thống. Nhìn các cô chú nghệ nhân làm việc tỉ mỉ mà thấy yêu Việt Nam hơn”, Phương Thảo (du khách từ Đà Nẵng) bày tỏ.

Mỗi gian hàng là một mảnh ghép mang hương vị riêng, từ vị béo bùi của bánh cống Cần Thơ, bánh vá đến bánh khọt tôm vàng giòn đến bánh quy dừa thơm lừng. Các món dân gian hấp như bánh bò, bánh chuối, bánh lá gai… cũng được bán với mức giá “dễ thương”, khiến du khách nào cũng sẵn lòng “ăn một vòng” mà vẫn rủng rỉnh, vừa thưởng thức, vừa chụp ảnh “sống ảo”.

Từ đại tiệc Cheer Fest bùng nổ khói lửa đến hành trình Một vòng Việt Nam ấm vị quê hương, Hội chợ Mùa Thu 2025 đang trở thành toạ độ khiến Hà Nội trở nên sống động và đáng yêu nhất mùa này.