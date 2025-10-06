Trung tâm Triển lãm Việt Nam được vinh danh giải thưởng Bùi Xuân Phái

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) chiến thắng hạng mục "Việc làm - vì tình yêu Hà Nội" tại lễ trao giải "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội" lần thứ 18.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) được xem là công trình mang tính biểu tượng về cách thể hiện tình yêu với Hà Nội, qua việc kiến tạo không gian công cộng, văn hóa, sáng tạo. Đồng thời, công trình là động lực tăng trưởng mới của thủ đô trong kỷ nguyên vươn mình.

Từ tình yêu Hà Nội đến động lực vươn mình

Giải thưởng Bùi Xuân Phái năm nay công bố 11 đề cử trên 4 hạng mục, phản ánh bức tranh phong phú về sự sáng tạo và việc làm hướng đến bảo tồn, sáng kiến đô thị và lan tỏa văn hóa. Trong đó, hạng mục “Việc làm - vì tình yêu Hà Nội” được trao cho hoạt động, việc làm hoặc quyết định có ý nghĩa sâu sắc, góp phần tích cực vào việc bảo vệ, tôn vinh giá trị của Hà Nội và được dư luận hưởng ứng, hoan nghênh.

Với dấu ấn rõ nét và đóng góp ấn tượng trong năm vừa qua, VEC vượt qua 2 đề cử khác để chiến thắng hạng mục “Việc làm - vì tình yêu Hà Nội”. Giám khảo đánh giá VEC không chỉ là “kỳ quan” mới tại Hà Nội, mà còn là nơi hội tụ và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam.

Ông Trần Lê Phương - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hội chợ Triển lãm Việt Nam - đại diện nhận giải.

Sự vinh danh này không dừng ở giải thưởng, mà còn gợi nhắc trách nhiệm tiếp nối. Theo đó, VEC cho thấy vai trò đậm nét trong kết nối di sản với sáng tạo đương đại, tạo điều kiện để văn hóa và nghệ thuật tiếp cận công chúng rộng rãi hơn - từ người dân địa phương đến du khách quốc tế. Bằng hoạt động cụ thể, VEC chứng minh “tình yêu Hà Nội” có thể được diễn đạt theo cách hiện đại hơn - một tình yêu biết trân trọng quá khứ nhưng cũng đủ dũng cảm để sáng tạo và truyền cảm hứng cho thế hệ sau.

Điểm đến cho sự kiện quốc gia và quốc tế

Sau khi đi vào vận hành, VEC ghi dấu ấn trong nhiều hoạt động và được hàng chục triệu người dân biết đến. Một trong những sức hút đến từ tầm vóc quốc tế của công trình. VEC có tổng diện tích lên đến 90 ha, là tổ hợp triển lãm lớn bậc nhất Đông Nam Á, nằm trong top 10 thế giới. Quy mô này giúp VEC đủ năng lực đón sự kiện mang tầm quốc gia và quốc tế - từ hội nghị đa phương, triển lãm chuyên ngành đến chương trình văn hóa nghệ thuật lớn.

Bên cạnh đó, VEC được xây dựng với tiến độ thần tốc chỉ 10 tháng, thể hiện năng lực huy động nguồn lực, tổ chức, phối hợp và quyết tâm để nhanh chóng đưa không gian vào hoạt động. Yếu tố này giúp Hà Nội sẵn sàng đón chương trình lịch sử, hoạt động giao lưu văn hóa và sự kiện kinh tế có tính thường xuyên và quy mô.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) - tổ hợp triển lãm lớn bậc nhất Đông Nam Á, thuộc top 10 thế giới.

Minh chứng rõ ràng nhất cho năng lực vận hành an toàn và hiệu quả của VEC là triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" dịp đại lễ 2/9. Trong thời gian mở cửa, sự kiện đón hơn 10 triệu lượt khách tham quan, trở thành triển lãm có quy mô công chúng lớn bậc nhất Việt Nam.

Trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, VEC là nơi tổ chức "FBC ASEAN 2025 - Triển lãm Giao thương ngành chế tạo và sản xuất", quy tụ hơn 500 gian hàng quốc tế và nội địa, thu hút hơn 15.000 lượt khách và ghi nhận giá trị giao dịch ước tính gần 50 triệu USD .

Sắp tới, VEC còn là điểm đến và lựa chọn của nhiều sự kiện, triển lãm kinh tế - thương mại lớn khác. Điển hình là "Hội chợ mùa thu 2025", dự kiến diễn ra từ 26/10 đến 4/11. Tiếp đến, VEC là địa điểm tổ chức triển lãm chuyên ngành như "Triển lãm máy công cụ quốc tế CMES Vietnam 2025" (12-15/11)...

Sau thời gian ngắn đi vào vận hành, VEC khẳng định định hướng phát triển rõ ràng: Không đơn thuần là địa điểm tổ chức sự kiện, mà trở thành trung tâm kiến tạo hệ sinh thái triển lãm. Đây là nơi Việt Nam kết nối quốc tế, nơi công nghệ số được ứng dụng để nâng cao trải nghiệm cho doanh nghiệp, du khách, góp phần thiết lập tiêu chuẩn mới trong ngành công nghiệp sự kiện.

Từ tầm nhìn ấy, VEC hướng đến xây dựng chuỗi sự kiện mang dấu ấn Việt Nam, từng bước định vị mình như điểm đến văn hóa - triển lãm hàng đầu khu vực. Việc được vinh danh tại Giải thưởng Bùi Xuân Phái là sự ghi nhận chuyên môn, đồng thời là biểu tượng cho khát vọng kiến tạo di sản mới cho Hà Nội.