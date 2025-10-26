Tổng thống Trump nhún nhảy điệu múa truyền thống Malaysia tại sân bay

Tổng thống Mỹ Donald Trump có màn chào sân sôi động tại sân bay Kuala Lumpur, khi ông hòa mình vào điệu múa truyền thống của các nghệ sĩ bản địa trong lễ đón chính thức.

Sáng 26/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hạ cánh xuống thủ đô Kuala Lumpur, bắt đầu chuyến công du 5 ngày tới Malaysia, Nhật Bản và Hàn Quốc. Ông tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47, đánh dấu chuyến thăm Đông Nam Á đầu tiên trong nhiệm kỳ 2.

Tại khu vực nhà ga VIP sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Thủ tướng Anwar Ibrahim cùng Bộ trưởng Nội vụ Saifuddin Nasution Ismail đón tiếp ông Trump. Hai nhà lãnh đạo đứng chào giữa hàng rào danh dự, trong khi phía ngoài, đám đông vẫy cờ Mỹ và Malaysia.

Bên lề thảm đỏ, một nhóm vũ công mặc trang phục với các màu sắc đại diện cho các dân tộc chính của Malaysia nhảy múa để chào đón Tổng thống.

Khi ban nhạc chào mừng vang lên giai điệu Hawaii Five-O, ông Trump tỏ ra vui vẻ, đung đưa theo nhịp trống và giơ cao nắm tay cùng nhịp với Thủ tướng Anwar. Sau đó, ông cầm 2 lá cờ Mỹ và Malaysia từ tay người dân và chụp ảnh lưu niệm trước khi bước lên xe limousine, theo The Strait Times.

"Thật khó tin là tôi được nhìn thấy ông ấy ngoài đời", Azizi Manaf, 19 tuổi, sinh viên Viện Thủ công Quốc gia, chia sẻ khi được chọn tham gia đội chào đón Tổng thống Mỹ.

Chuyến đi này đánh dấu lần đầu tiên ông Trump đến Đông Nam Á kể từ khi nhậm chức Tổng thống thứ 47 của Mỹ vào tháng 1, đồng thời là chuyến thăm Malaysia đầu tiên của một Tổng thống Mỹ sau hơn một thập kỷ. Trước đó, chỉ có 2 người tiền nhiệm từng đặt chân đến đây, là Tổng thống Lyndon B. Johnson năm 1966 và Barack Obama vào các năm 2014-2015.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Malaysia (Wisma Putra), ông Trump và ông Anwar dự kiến trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế, đồng thời ký kết một số văn kiện song phương liên quan đến thương mại và an ninh.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị liên quan, diễn ra từ 26 đến 28/10 với chủ đề "Bao trùm và Bền vững", do Malaysia làm Chủ tịch luân phiên, được kỳ vọng là một trong những sự kiện quy mô lớn nhất trong lịch sử khối ASEAN.

