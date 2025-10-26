Thực hư Thái Lan cấm hoạt động du lịch, giải trí trong 30 ngày?

Mạng xã hội lan truyền tin đồn Thái Lan cấm mọi hoạt động giải trí và du lịch trong thời gian quốc tang Thái hậu Sirikit. Tuy nhiên, Thủ tướng Anutin đã lên tiếng bác bỏ.

Người dân tập trung dọc các tuyến đường quanh Cung điện Hoàng gia Thái Lan để chờ đoàn rước, tiễn đưa Thái hậu Sirikit. Ảnh: Khaosod.

Ngày 25/10, Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) xác nhận hoãn sự kiện lớn nhất năm - chương trình ánh sáng "Vijit Chao Phraya 2025" - sau khi Thái hậu Sirikit qua đời. Quyết định này được đưa ra nhằm tuân thủ chỉ đạo của Cục Hoàng gia và Nội các trong thời gian quốc tang.

Thống đốc TAT Thapanee Kiatphaibool cho biết toàn bộ hoạt động mang tính giải trí do cơ quan này tổ chức đều phải hủy hoặc dời lịch.

"Chúng tôi sẽ tạm hoãn chương trình pháo hoa và trình diễn ánh sáng Vijit Chao Phraya 2025. Các hoạt động khác cũng có thể được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình hiện tại", bà nói trên Nation Thailand.

Trước đó, Thủ tướng Anutin Charnvirakul khẳng định không có lệnh cấm các hoạt động giải trí hoặc lễ hội tư nhân trong thời gian quốc tang, sau khi xuất hiện tin đồn trên truyền thông.

"Không có quy định nào cấm tổ chức hòa nhạc hay tiệc mừng. Văn phòng Thư ký Thủ tướng đã làm rõ điều này", ông Anutin nói tại Nhà Chính phủ, theo Bangkok Post.

Người dân Thái Lan ôm di ảnh Thái hậu Sirikit, bày tỏ niềm thương tiếc sau khi hay tin bà qua đời tối 24/10. Ảnh: Khaosod.

Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh tuy không bị cấm, các nhà tổ chức được khuyến khích "thể hiện sự tôn trọng" bằng cách điều chỉnh quy mô và không khí sự kiện cho phù hợp với tinh thần tưởng niệm. Các nghi lễ truyền thống như đám cưới hay lễ xuất gia vẫn có thể diễn ra bình thường, tùy vào quyết định của ban tổ chức.

Bà Traisuree Taisaranakul, Thư ký tổng hợp của Thủ tướng, cũng bác bỏ thông tin cho rằng nội các yêu cầu tạm ngưng các hoạt động giải trí trong 30 ngày.

"Mục đích của Thủ tướng là để người dân Thái Lan bày tỏ lòng tiếc thương và đoàn kết một cách chân thành, chứ không phải hạn chế tự do kinh tế hay xã hội", bà nói.

Sự kiện Vijit Chao Phraya, dự kiến diễn ra từ 1/11-15/12, vốn được xem là điểm nhấn du lịch cuối năm của Bangkok, với những màn pháo hoa và trình chiếu ánh sáng dọc sông Chao Phraya. Chương trình dự kiến thu hút hơn 1,5 triệu lượt khách và mang lại khoảng 500 triệu baht doanh thu du lịch.

TAT cho biết trong khi các sự kiện mang tính giải trí tạm ngưng, các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng vẫn sẽ được duy trì.

Lễ hội Loy Krathong - dịp người Thái thả đèn hoa đăng cầu may trên sông - vẫn sẽ được tổ chức "theo đúng kế hoạch", nhưng loại bỏ các phần ăn mừng, nhấn mạnh vào việc gìn giữ "nét đẹp truyền thống của Thái Lan".

Các chi tiết cụ thể về việc hoãn, điều chỉnh hay hủy bỏ những sự kiện khác sẽ được TAT thông báo sau cuộc họp kế hoạch sắp tới.

Thái hậu Sirikit đứng trước một ngọn tháp khảm sứ trong khuôn viên một gian điện thuộc Hoàng cung. Ảnh: Henry Clarke.

Thái hậu Sirikit, mẹ của Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn, qua đời ngày 24/10, hưởng thọ 93 tuổi. Thông báo từ Cung điện Hoàng gia Thái Lan cho biết "tình trạng của Thái hậu đã xấu đi và vào lúc 21h21 ngày 24/10, bà qua đời tại Bệnh viện Chulalongkorn".

Thái hậu đã "mắc nhiều bệnh" khi nhập viện từ năm 2019 và bà bị nhiễm trùng máu từ hôm 17/10. Dù được đội ngũ y tế nỗ lực điều trị, tình trạng của bà vẫn không cải thiện.

Thái hậu Sirikit là người được công chúng Thái Lan yêu mến. Chân dung bà được treo tại nhà riêng, văn phòng làm việc và các không gian công cộng trên khắp đất nước. Sinh nhật bà được lấy làm Ngày của Mẹ tại Thái Lan.