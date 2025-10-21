Nạn lừa đảo ở Campuchia khiến du lịch Thái Lan chịu thiệt

Các hiệp hội du lịch Thái Lan kêu gọi chính phủ tăng cường hợp tác quốc tế nhằm đối phó với tình trạng lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia, nhất là các băng nhóm hoạt động tại Campuchia.

Bên ngoài khu phức hợp Won-gu, được cho là một trong những trung tâm lừa đảo qua điện thoại, ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia, ngày 15/10. Ảnh: Chosun.

Ngày 15/10, chính phủ Hàn Quốc cấm công dân tới một số khu vực ở Campuchia sau khi một sinh viên nước này bị cáo buộc tra tấn đến chết tại một trung tâm lừa đảo. Seoul cũng cử quan chức tới Phnom Penh nhằm giải cứu các công dân bị giam giữ trong các khu phức hợp tội phạm mạng.

Những tin tức này khiến nhiều người Hàn Quốc hủy kế hoạch đến không chỉ Campuchia mà cả các điểm đến lân cận ở Đông Nam Á , trong đó có Việt Nam và Thái Lan, do lo ngại tình hình an ninh trong khu vực.

Ông Thanet Supornsahasrungsi, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Chonburi, Thái Lan, cho biết theo trao đổi với một hãng lữ hành Hàn Quốc, các vụ lừa đảo mạng đã trở thành chủ đề nóng trong xã hội Hàn Quốc.

Dù các tour từ Hàn Quốc tới Pattaya và Thái Lan chưa bị hủy, nhưng tốc độ đặt tour mới đang chậm lại rõ rệt.

"Lượng khách Hàn Quốc đến Pattaya năm nay đã giảm khoảng 20-30% so với đầu năm, do nhiều người chuyển hướng sang Việt Nam vì chi phí rẻ hơn và nhiều điểm tham quan mới", ông Thanet nói trên Bangkok Post.

Du khách mặc trang phục truyền thống của Thái Lan tạo dáng khi đến thăm Wat Arun ở Bangkok, Thái Lan, năm 2024. Ảnh: Reuters.

Tình hình này cũng ảnh hưởng dây chuyền đến các tỉnh miền Đông như Chanthaburi và Trat, vốn thường đón các đoàn khách đi đường bộ kết hợp Campuchia. Thị trường này càng sụt giảm do căng thẳng tại khu vực biên giới Thái - Campuchia.

Ông Thanet kêu gọi chính phủ hành động nhanh và quyết liệt hơn, phối hợp với Hàn Quốc, Mỹ và các nước khác để triệt phá các đường dây tội phạm xuyên biên giới, đồng thời chứng minh Thái Lan không liên quan tới hoạt động của các trại lừa đảo.

Ông Adith Chairattananon, Tổng thư ký danh dự của Hiệp hội Lữ hành Thái Lan, cho biết ngành du lịch nước này đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ làn sóng tội phạm mạng trong khu vực Đông Nam Á.

Tình hình bắt đầu xấu đi từ đầu năm, sau vụ nam diễn viên Trung Quốc Vương Tinh bị bắt cóc và đưa tới một trung tâm lừa đảo ở Myanmar, khiến lượng khách Trung Quốc đến Thái Lan giảm hơn 35% trong 9 tháng qua.

Khách du lịch đi bộ cùng hướng dẫn viên bên ngoài Cung điện Hoàng gia Campuchia vào tháng 3/2020. Ảnh: Reuters.

Theo ông Adith, đến nay Thái Lan chưa ghi nhận trường hợp khách Hàn Quốc hủy tour, nhưng nhiều đoàn đã dừng kế hoạch tới Campuchia.

Ông cho rằng chính phủ cần phối hợp với các quốc gia khác và siết chặt khâu kiểm soát tại sân bay, ngăn chặn những người có hành vi rủi ro hoặc có thể bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc cho các tổ chức lừa đảo.

Dù vậy, ông Adith dự đoán lượng khách Hàn Quốc đến Thái Lan năm nay khó đạt con số 1,8 triệu lượt như năm ngoái, nhưng có thể đạt khoảng 1,5 triệu lượt.

Tính đến ngày 12/10, Thái Lan đã đón hơn 1,2 triệu du khách Hàn Quốc, trở thành thị trường quốc tế lớn thứ 5 của nước này.