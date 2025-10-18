Rùa quý hiếm, thằn lằn bị gây mê, nhét vào tất nylon ở Thái Lan

3 người Đài Loan bị bắt tại sân bay khi tìm cách mang hơn 50 động vật quý hiếm ra khỏi Thái Lan. Đây là mắt xích trong đường dây buôn bán động vật xuyên quốc gia.

Các loài động vật quý hiếm bị gây mê và nhét vào tất nylon. Ảnh: Wassayos Ngamkham.

Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ 3 công dân Đài Loan (Trung Quốc) khi phát hiện họ tìm cách buôn lậu 52 cá thể động vật hoang dã quý hiếm bằng cách nhét chúng vào tất nylon và quấn quanh cơ thể tại sân bay Don Mueang, Bangkok.

Trả lời Bangkok Post, Tướng cảnh sát Anek Taosupap, Cục trưởng Cục phòng chống tội phạm tài nguyên thiên nhiên và môi trường (NED), cho biết 3 nghi phạm bị bắt ngày 16/10 gồm Hsu Ching Chung (53 tuổi), Hong Zhi-Xian (40 tuổi) và Yang Tsung-Ju (36 tuổi).

Lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 52 cá thể động vật quý hiếm, gồm 3 rùa gai, 1 rùa sao Ấn Độ, 1 rùa nhện, 32 rùa sao con, 2 rùa sao trưởng thành, 4 rùa đầu to, 2 rùa núi và 7 thằn lằn cá sấu.

Rùa sao con nằm trong số 52 loài động vật bị tịch thu từ 3 người đàn ông Đài Loan. Ảnh: Wassayos Ngamkham.

Tướng Anek cho biết vụ bắt giữ lần này là kết quả mở rộng điều tra từ vụ việc xảy ra hôm 7/10, khi một người Đài Loan khác tên Chiu Kuo-Shu (54 tuổi) bị bắt tại cùng sân bay khi đang tìm cách mang lậu 2 cu li chậm, 1 sóc, 3 rái cá và 2 rùa gai ra khỏi Thái Lan.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện nghi phạm Chiu đã sử dụng phương thức buôn lậu tàn nhẫn: gây mê cho động vật, nhét vào tất nylon, quấn chặt bằng vải rồi buộc quanh chân và người nhằm qua mặt lực lượng kiểm tra an ninh.

Từ lời khai của Chiu, cơ quan chức năng lần ra một đường dây buôn lậu động vật hoang dã xuyên quốc gia đang lên kế hoạch vận chuyển lô hàng lớn ra khỏi Thái Lan cũng qua sân bay Don Mueang với thủ đoạn tương tự.

Sau khi tăng cường giám sát, lực lượng chức năng phát hiện 3 người Đài Loan có biểu hiện đáng ngờ trước khi làm thủ tục lên máy bay. Kiểm tra cơ thể, cảnh sát tìm thấy hàng chục cá thể động vật bị gây mê giấu quanh chân và người của họ.

Cảnh sát và nhân viên sân bay kiểm tra các loài động vật quý hiếm bị thu giữ từ 3 nghi phạm. Ảnh: Wassayos Ngamkham.

Tại cơ quan điều tra, cả 3 nghi phạm thừa nhận là "người vận chuyển thuê" trong đường dây buôn lậu, mỗi chuyến nhận khoảng 30.000 baht (tương đương hơn 19 triệu đồng).

Họ khai đã thực hiện 2 chuyến trót lọt trước đó. Số động vật quý hiếm được mua từ một người đàn ông Thái Lan và sẽ được đưa sang Đài Loan để bán cho những người sưu tầm thú cảnh lạ.

Cả 3 bị khởi tố với các tội danh tàng trữ và vận chuyển động vật hoang dã được bảo vệ trái phép theo Luật Bảo tồn và Bảo vệ Động vật Hoang dã, xuất khẩu hàng hóa chưa khai báo theo Luật Hải quan, và vi phạm Luật Dịch bệnh Động vật.

Hiện cơ quan điều tra Thái Lan tiếp tục mở rộng vụ án nhằm truy tìm những kẻ cầm đầu và nguồn cung động vật trong nước.