Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch

Tìm 2 khách du lịch nước ngoài lạc trong rừng Lào Cai

  • Thứ bảy, 18/10/2025 13:45 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Lực lượng chức năng Vườn Quốc gia Hoàng Liên phối hợp với Công an xã Tả Van (tỉnh Lào Cai) tổ chức tìm kiếm và cứu hộ thành công 2 du khách nước ngoài bị lạc trong khu vực rừng đặc dụng.

Lực lượng chức năng tìm thấy hai du khách nước ngoài lúc 23h ngày 17/10.

Trước đó, khoảng 18h50 ngày 17/10, sau khi nhận được tin báo của người dân về việc có du khách đi lạc trong rừng, tổ công tác Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên phối hợp cùng Công an xã Tả Van triển khai phương án tìm kiếm, khoanh vùng khu vực thuộc lô 9, khoảnh 4, tiểu khu 278, thôn Sín Chải.

Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện hai du khách là bà Carina và ông Florian đi vào khu vực rừng đặc dụng mà không có giấy phép và không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan đến hoạt động du lịch. Do bị thương nhẹ trong quá trình di chuyển, cả hai không thể tự ra khỏi rừng.

Du khach lac trong rung anh 1

Lực lượng chức năng tuyên truyền cho du khách.

Lực lượng cứu hộ gồm 10 người của Vườn Quốc gia Hoàng Liên, Công an xã Tả Van, lực lượng an ninh trật tự và đội bảo vệ rừng đã khẩn trương tiếp cận hiện trường. Đến hơn 23h, tổ công tác tiếp cận được hai du khách, tiến hành sơ cứu và đưa họ ra khỏi rừng an toàn.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tuyên truyền để du khách hiểu rõ quy định pháp luật về hoạt động du lịch và bảo vệ rừng đặc dụng, đồng thời xử lý vụ việc theo quy định.

Học kỹ năng sống từ những cuốn cẩm nang sinh tồn

Sách “Cẩm nang sinh tồn”, “100 kỹ năng sinh tồn”, “Sống sót” là câu chuyện của những phượt thủ, nhà thám hiểm về cách thoát hiểm và sinh tồn.

Du khách mất tích nhiều ngày trong rừng Cúc Phương

Sau nhiều ngày, nam du khách mất tích ở Vườn quốc gia Cúc Phương vẫn chưa được tìm thấy. Lực lượng chức năng đang khẩn trương mở rộng phạm vi tìm kiếm.

14:57 16/8/2025

Vào rừng sâu Quảng Trị cứu 2 khách Tây đi lạc theo Google Maps

Hai du khách Hà Lan đi môtô theo chỉ dẫn Google Maps bị lạc vào rừng sâu ở Quảng Trị. Công an xã cùng người dân dùng máy cày chuyên dụng băng rừng trong đêm giải cứu.

11:55 9/10/2025

https://tienphong.vn/tim-thay-hai-khach-du-lich-nuoc-ngoai-lac-trong-rung-luc-nua-dem-post1788247.tpo

Thành Đạt - Phạm Quỳnh/Tiền Phong

Du khách lạc trong rừng Du lịch Tả Van Ăn chơi Tả Van VQG Hoàng Liên Sơn Tai nạn du lịch Leo núi bị lạc

    Đọc tiếp

    Lai giai cuu du khach mac ket tren nui Ham Lon hinh anh

    Lại giải cứu du khách mắc kẹt trên núi Hàm Lợn

    10:07 17/6/2025 10:07 17/6/2025

    0

    Nam thanh niên leo núi một mình bị lạc và kiệt sức khi chinh phục đỉnh Hàm Lợn (Hà Nội), vừa được lực lượng chức năng phối hợp người dân địa phương giải cứu an toàn.

    Khach lien tuc lac duong tren nui Ba Den hinh anh

    Khách liên tục lạc đường trên núi Bà Đen

    18:16 20/8/2025 18:16 20/8/2025

    0

    Cuối tuần qua (16-17/8), Ban Quản lý (BQL) Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn cho 3 trường hợp du khách gặp sự cố khi leo núi.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý