Vào rừng sâu Quảng Trị cứu 2 khách Tây đi lạc theo Google Maps

Hai du khách Hà Lan đi môtô theo chỉ dẫn Google Maps bị lạc vào rừng sâu ở Quảng Trị. Công an xã cùng người dân dùng máy cày chuyên dụng băng rừng trong đêm giải cứu.

2 du khách Hà Lan đi lạc trong rừng sâu được giải cứu tối 6/10. Ảnh: Công an xã Cồn Tiên.

Ngày 9/10, Công an xã Cồn Tiên (tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa phối hợp người dân giải cứu thành công 2 du khách người Hà Lan đi lạc trong rừng sâu.

Ba ngày trước, trong hành trình di chuyển từ Hà Nội vào các tỉnh phía Nam bằng môtô phân khối lớn, 2 du khách sử dụng Google Maps để tìm đường qua địa phận xã Cồn Tiên. Tuy nhiên, họ rẽ nhầm vào lối mòn dẫn vào rừng sâu.

Lúc này, trời bắt đầu đổ mưa, đường đất trơn trượt và nhanh tối. Sóng điện thoại mất hoàn toàn khiến cả 2 không thể liên lạc cầu cứu. Trong rừng chỉ còn ánh đèn pin yếu ớt từ chiếc điện thoại sắp hết pin.

"Mọi thứ lúc ấy thật tối tăm và tuyệt vọng", 2 du khách nhớ lại.

Cơ quan chức năng huy động máy cày chuyên dụng giải cứu 2 du khách. Ảnh: Công an xã Cồn Tiên.

Đúng lúc đó, một nhóm người dân đi rừng phát hiện sự việc và lập tức báo Công an xã Cồn Tiên. Nhận được tin, lực lượng công an cùng người dân mang theo đèn pin, dây thừng và xe chuyên dụng, lội bùn băng rừng tìm kiếm.

Do địa hình hiểm trở, tổ công tác phải dùng máy kéo chuyên dụng để tiếp cận hiện trường. Sau nhiều giờ nỗ lực, 2 du khách cùng phương tiện được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Hai vị khách nước ngoài xúc động cảm ơn lực lượng cứu hộ và người dân địa phương. Trong thư gửi Công an xã Cồn Tiên, họ bày tỏ lòng biết ơn tinh thần trách nhiệm, lòng dũng cảm và sự tận tâm của lực lượng công an, cũng như tình cảm chân thành và lòng hiếu khách của người dân địa phương.

"Đây là một trải nghiệm đáng nhớ và đầy ý nghĩa, giúp chúng tôi cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam, không chỉ ở thiên nhiên hùng vĩ mà còn ở tấm lòng nhân hậu, nghĩa tình", 2 du khách chia sẻ.

Một cửa hàng cho thuê xe phân khối lớn ở TP.HCM. Ảnh: A.T.

Những năm gần đây, du lịch bằng xe máy trở thành trải nghiệm được nhiều du khách nước ngoài lựa chọn khi đến Việt Nam. Tuy nhiên, họ thường gặp sự cố vì nhiều lý do khác nhau.

Các cửa hàng cho thuê xe thường xuyên gặp tình huống khách trả xe trong tình trạng hư hại, từ trầy xước đến vỡ đầu. Việc khách vi phạm giao thông, va quệt hay bị xử phạt cũng khá phổ biến.

Leoni gặp một số rắc rối vì không hiểu luật giao thông tại Việt Nam. Ảnh: Leoni.lives.

Một nhân viên cửa hàng cho thuê xe máy ở TP.HCM cho biết trường hợp nghiêm trọng nhất là khách bị ngã gãy tay, xe hư nặng. Theo cô, nhiều khách nước ngoài thích chạy xe máy nhưng không nắm rõ luật giao thông ở Việt Nam, hoặc biết nhưng vẫn chủ quan nên dễ xảy ra tai nạn.

Trong khi đó, Vũ Tuấn Hùng, nhân viên tại một cửa hàng chuyên cho thuê xe phân khối lớn, chạy đường dài, cũng cho rằng sự cố là điều khó tránh khỏi. Đơn vị thường yêu cầu khách xuất trình bằng lái của nước sở tại và bằng quốc tế nếu thuê xe phân khối lớn.

Từng trả lời Tri Thức - Znews, Leoni Becker, du khách Đức, chia sẻ cô và bạn trai đều thích khám phá Việt Nam bằng xe máy. Ngay sau khi đến TP.HCM, họ thuê xe và khởi hành chuyến đi xuyên Việt.

Leoni ấn tượng với cung đường từ Huế đến Phong Nha - Kẻ Bàng, nhận xét "đây là một trong những đoạn đường đẹp nhất". Nữ du khách cũng rất thích Hội An, nhưng thừa nhận đôi lúc gặp rắc rối vì không hiểu rõ luật giao thông.