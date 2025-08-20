Khách liên tục lạc đường trên núi Bà Đen

Cuối tuần qua (16-17/8), Ban Quản lý (BQL) Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn cho 3 trường hợp du khách gặp sự cố khi leo núi.

Khung cảnh núi Bà Đen phủ mây huyền ảo nhìn từ trên cao Ảnh: Triều Potorapy.

Theo Ban Quản lý, nguyên nhân ban đầu được xác định là do thời tiết diễn biến xấu, trời mưa và sập tối nhanh khiến đường trơn trượt, dễ gây mất phương hướng. Bên cạnh đó, nhiều du khách thiếu kinh nghiệm leo núi trong điều kiện phức tạp, thiếu chuẩn bị và không mang đầy đủ các vật dụng, thiết bị an toàn cần thiết cũng làm gia tăng rủi ro.

Để đảm bảo an toàn cho du khách khi chinh phục "nóc nhà Đông Nam Bộ", Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen đã đưa ra khuyến cáo:

Đăng ký thông tin cá nhân : Du khách cần đăng ký tại chốt bảo vệ Ban Quản lý trước khi bắt đầu hành trình (đặc biệt tuyến Cột điện).

: Du khách cần đăng ký tại chốt bảo vệ Ban Quản lý trước khi bắt đầu hành trình (đặc biệt tuyến Cột điện). Tuân thủ quy định an toàn và bảo vệ môi trường : Trong suốt quá trình leo núi, du khách phải nghiêm túc thực hiện các quy định nhằm bảo vệ bản thân và thiên nhiên.

: Trong suốt quá trình leo núi, du khách phải nghiêm túc thực hiện các quy định nhằm bảo vệ bản thân và thiên nhiên. Đảm bảo sức khỏe, trang bị bảo hộ : Người leo núi cần có đủ thể lực và chuẩn bị đầy đủ thiết bị bảo hộ để ứng phó tình huống bất ngờ.

: Người leo núi cần có đủ thể lực và chuẩn bị đầy đủ thiết bị bảo hộ để ứng phó tình huống bất ngờ. Thời gian leo núi : Chỉ nên leo trong khung giờ 6-12h. Tránh leo ngoài khung giờ này do thiếu ánh sáng và thời tiết bất lợi.

: Chỉ nên leo trong khung giờ 6-12h. Tránh leo ngoài khung giờ này do thiếu ánh sáng và thời tiết bất lợi. Không leo khi thời tiết xấu : Tuyệt đối tránh leo núi khi có mưa, giông, bão hoặc gió mạnh. Nên theo dõi dự báo thời tiết trước khi khởi hành.

: Tuyệt đối tránh leo núi khi có mưa, giông, bão hoặc gió mạnh. Nên theo dõi dự báo thời tiết trước khi khởi hành. Liên hệ khi có sự cố: Nếu xảy ra sự cố, cần gọi ngay cho Đội cứu hộ theo số 0276.387.5678 để được hỗ trợ kịp thời.

Du khách được BQL Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen hỗ trợ, ảnh chụp lúc 20h42, ngày 16/8. Ảnh: KDLQG Núi Bà Đen.

Tọa lạc tại tỉnh Tây Ninh, cách TP.HCM khoảng 100 km, núi Bà Đen được mệnh danh là "nóc nhà Nam Bộ" với độ cao 986 m so với mực nước biển.

Ngọn núi này không chỉ nổi bật bởi cảnh quan hùng vĩ mà còn là điểm đến linh thiêng với quần thể chùa cổ và đặc biệt là tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao đến 72 m, làm bằng 170 tấn đồng đỏ, được ghi nhận là tượng Phật Bà cao nhất Đông Nam Á.

Không chỉ thu hút đông đảo du khách đến hành hương, lễ Phật, núi Bà Đen cũng là địa điểm lý tưởng cho những ai yêu thích leo núi, khám phá thiên nhiên. Để chinh phục đỉnh núi, du khách thường mất từ 4-6 tiếng tùy thể lực, địa hình và điều kiện thời tiết. Hiện du khách chỉ được leo núi dọc theo Tuyến đường Cột điện. Để đảm bảo an toàn, các tuyến khác đều không được phép leo.