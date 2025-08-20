Ninh Bình cảnh báo sau vụ du khách tử vong trong rừng Cúc Phương

Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình khuyến cáo tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho du khách tham gia các hoạt động khám phá thiên nhiên sau vụ việc du khách tử vong trong rừng Cúc Phương.

Du khách khám phá rừng Cúc Phương, check-in dưới cây ráy khổng lồ. Ảnh: Ảnh: Hồng Ngọc.

Ngày 19/8, Sở Du lịch Ninh Bình gửi công văn tới Ban quản lý lý các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bản tỉnh về cảnh báo an toàn du khách khi tham gia các hoạt động khám phá thiên nhiên như đi bộ đường dài, leo núi, đạp xe, chèo thuyền kayak, tham quan hang động, cắm trại...

Theo đó, để đảm bảo an toàn cho du khách khi trải nghiệm các loại hình du lịch trong rừng tại các khu, điểm du lịch có điều kiện tự nhiên đặc thù, Sở Du lịch đề nghị UBND cấp xã, Ban Quản lý các khu, điểm du lịch sinh thái cần tăng cường công tác khuyến cáo, đặt biển cảnh báo, hướng dẫn, cắm mốc chỉ đường, đồng thời phối hợp với lực lượng kiểm lâm, an ninh để kiểm soát chặt chẽ hoạt động trekking trái phép.

Công khai số điện thoại hỗ trợ khách du lịch tỉnh Ninh Bình 1900.0117 và số điện thoại của Ban quản lý khu, điểm du lịch tại các vị trí dễ thấy.

Phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án cứu nạn cứu hộ, chuẩn bị phương tiện để sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn và cứu hộ du khách trong mọi tình huống.

Các doanh nghiệp lữ hành bồi dưỡng và cử hướng dẫn viên dẫn đoàn có kinh nghiệm, am hiểu địa hình, kỹ năng cứu nạn cứu hộ tham gia đoàn; hướng dẫn viên khi tổ chức tour cần phổ biến kỹ nội quy, lộ trình và trang thiết bị cần thiết.

Rừng Cúc Phương nhìn từ trên cao. Ảnh: VQG Cúc Phương.

Đối với khách du lịch, cần tuân thủ nghiêm túc các khuyến cáo, hướng dẫn an toàn, chuẩn bị sức khỏe, trang thiết bị phù hợp trước khi tham gia các hoạt động trong rừng. Cụ thể:

Luôn đi theo đoàn, tuyệt đối không tách nhóm hoặc đi một mình; trang phục gọn gàng, giày leo núi phù hợp.

Mang theo áo mưa, thuốc chống côn trùng.

Chuẩn bị đầy đủ nước uống, một số vật dụng y tế cơ bản, đồ ăn nhẹ cần thiết; giữ liên lạc thường xuyên với hướng dẫn viên/nhóm, tuân thủ tín hiệu tập trung.

Không xâm hại cảnh quan thiên nhiên, không chạm vào động thực vật lạ; thông báo ngay cho hướng dẫn viên hoặc ban quản lý nếu cảm thấy mệt, lạc đường hoặc gặp sự cố.

Tuyệt đối không tự ý trekking, đi sâu vào rừng khi chưa có sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, hướng dẫn viên.

Trưa 19/8, lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Quốc M. (1992, quê TP Hải Phòng) sau 6 ngày mất tích trong Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình).

Theo thông tin ban đầu, thi thể nạn nhân được phát hiện tại một hố ở lưng chừng núi phía sau động Sơn Cung, cách vị trí anh M. để lại ba lô, điện thoại và giấy tờ tùy thân khoảng 500 m. Đây là khu vực hiểm trở, ít người qua lại nên những ngày trước lực lượng tìm kiếm không phát hiện.

Trong 6 ngày, lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm trên diện rộng, huy động gần 100 người gồm công an tỉnh Ninh Bình, kiểm lâm, dân quân địa phương, nhân viên y tế và cán bộ Vườn quốc gia Cúc Phương. 7 chó nghiệp vụ cũng được đưa vào hiện trường để hỗ trợ. Các lực lượng đã họp bàn, chia nhóm, mở rộng phạm vi tìm kiếm, tuy nhiên gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp và nhiều khu vực không có sóng điện thoại, buộc phải liên lạc bằng bộ đàm.

Trước đó, chiều 13/8, anh M. vào Vườn quốc gia Cúc Phương và thuê phòng nghỉ tại khu vực Bống - điểm xa nhất trong vườn, cách cổng 20 km. Sáng 14/8, anh đi tham quan một số điểm trong rừng già, trong đó có cây chò chỉ nghìn năm tuổi và động Sơn Cung.

Chiều cùng ngày, một nhóm du khách phát hiện ba lô, giấy tờ tùy thân và điện thoại của anh bị bỏ lại trước cửa động Sơn Cung, sau đó báo cho Ban quản lý. Lực lượng chức năng đã lập tức tổ chức tìm kiếm. Đến trưa 15/8, gia đình nạn nhân có mặt tại vườn để chờ tin tức.